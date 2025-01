Antón Sobral, pintor: «Concibo el arte como mi manera de vivir»

El TERRITORIO DE ARTISTA de Antón Sobral Iglesias (Marín, 1952) es solo uno de sus espacios creativos, porque tiene otros dos, el mar y la naturaleza, que no sólo le sirven de inspiración, sino a los que, en ocasiones, se lleva un pequeño equipo con sus más imprescindibles aparejos de trabajo. Pero en esta ocasión hemos visitado el ático que ha habilitado sobre el séptimo piso situado en una céntrica calle de Pontevedra que limita, y que forma parte, sin fronteras, de su propia vivienda: «¿La historia de este taller-estudio? -responde- Pues la verdad es que no tiene mucho que contar. Yo vivía de alquilado en Pontevedra hasta que decidí hacerme con este espacio porque buscaba, y al final lo encontré, un lugar que conjugase la vivienda con el taller; yo quería que mi estudio estuviese al lado de donde vivía, para que no me tuviese que mover para trabajar, debe ser por esa vagancia característica que tenemos algunos artistas (ríe). Y ya sé que hay otros que prefieren ubicar el estudio en las afueras, alejado, incluso aislado, pero no es mi caso».

A todo esto, hay que añadir que nos hallamos ante un edifico «de altura». «Pues sí -reconoce-. No es que yo lo buscase por la altura, que también, sino por la luz porque, como puedes ver, se trata de la zona más acristalada de la casa, lo cual me permite tener una visión de casi toda la ciudad en la que habito, y eso para mí es fundamental, me siento como si estuviese a bordo de un helicóptero o de un avión en vuelo bajo. No te niego que también me gustaría tener un estudio en Marín, donde nací, al lado del mar, o en Bueu, un pueblo al que visito con mucha frecuencia, pero la verdad que me siento muy satisfecho aquí, que es donde más estoy, donde viven la mayoría de mis amigos y parte de mi familia».

Y es el caso que, en ocasiones, este TERRITORIO de Sobral se convierte en una especie de nido y punto de reunión de artistas y de poetas: «Pues sí -asevera-. De hecho, mi casa acostumbra a estar llena de artistas, de escritores, de gente de la cultura, ¡vaya!, pero eso se debe a mi faceta de activista cultural, que me viene ya de pequeñito, y a la de comisario de exposiciones, que también ejerzo profesionalmente. A mí me gusta organizar reuniones, encuentros, intercambios… y como algunos de los asistentes, la mayoría amigos, vienen de fuera, pues aquí los tengo residiendo durante unos días. Aquí conversamos mucho y, por puesto, aquí duermen y, si se tercia, aquí comemos todos juntos (ríe).

Estamos, pues, ante alguien que no separa su vida cotidiana de su vida artística: «Es que para mí -aduce- no hay líneas rojas entre la una y la otra. Yo concibo el arte como una manera de vivir. Soy una persona que pinta, pero también que lee, que escribe (sobre todo poesía), que habla…». Y eso por no citar las facetas cercanas a la pintura porque, como escribe Antón Castro, estamos ante un artista polifacético que considera que el artista total comienza en la pintura, para luego explorar también la fotografía, la poesía, la música, el teatro o la danza, entre otras disciplinas, siempre en un proceso de búsqueda de la belleza». «En su pintura y fotografía -añade Castro- se centra en el paisaje. Y ha hecho del mar el pilar fundamental de su discurso estético, su leitmotiv y su gran tema».

Uno de sus cuadros, «Cíes» / Rafa Vázquez

«Yo soy un artista todo el tiempo, hasta cuando duermo, porque hay sueños que me inspiran. Claro que -reflexiona- esto de que soy un artista en realidad creo que tengo que tengo matizarlo: podrán verme así pero, en realidad, yo no me considero un artista, sino una persona que pinta, que lee, que escribe, que trabaja, sí, pero que sobre todas estas cosas, pongo por encima un valor: el de la solidaridad. Eso es algo que tengo muy claro: en esta vida, o eres egoísta o eres solidario, y ante ese dilema, prefiero ser solidario, soy de los que ha elegido dar, dar en todos los sentidos. Dicho esto, yo nunca he diferenciado entre pintar y escribir: La pintura es poesía muda, dicen, y lo que yo soy, básicamente, es un creador que, cuando quiero transmitir algo, puedo hacerlo al óleo, a la acuarela, con una instalación, o trabajando con barro, con flores, con la naturaleza, para responder a los hechos vitales del mundo. Para mí lo local es universal, quiero hacer cosas que se entiendan en todas partes. La ventaja del arte sobre la literatura es que no hay que traducirlo. Para mí, si eres creador, eres un creador total, incluso en la vida. Por eso, puestos a etiquetar, me gusta que, más que como artista, me identifiquen como un activista cultural».

Sobral, con uno de sus libros. / Rafa Vázquez

-Y es un hombre muy comprometido con las causas sociales… y con las políticas. ¿Cómo se las arregla para no caer en el panfletismo?

-En mi juventud, pensábamos que el arte iba a cambiar el mundo, pero después nos dimos cuenta de que quienes mandan en el mundo son multimillonarios que compran el poder y, hasta tal punto, que han convertido a los políticos en sus títeres. Acostumbro a leer mucha filofosía, y admiro de manera muy especial a Epicuro, quien decía que para ser feliz precisas de tres cosas: libertad, amigos y comer bien. Yo creo que cumplo las tres, Y, en cuanto al compromiso, te cuento: soy gallego y apuesto siempre por Galicia, la defiendo a todos los niveles, al punto de que he participado en muchas movidas, desde las del Prestige, hasta las de una de ahora mismo, como es la de Altri. Y también estoy comprometido con la causa de Palestina, con la de Ucrania… Ya sé que la palabra compromiso no está de moda, como tampoco la palabra libertad. Sin embargo, soy independiente de todos los partidos y me llevo bien con la gente buena, sea del PP, del PSOE, del BNG… porque en todos los partidos hay gente buena, gente mediocre y gente mala, pero lo que valoro, incluso por encima de las ideologías, es la bondad de las personas y, desde luego, no comulgo para nada con esa gente que dice que «todos los políticos son iguales». No, no lo son, pertenecan al partido que pertenezcan.

-¿En qué momento tomó la decisión de dedicarse al arte? ¿Hubo una persona especialmente importante en la toma de esa decisión?

-La vocación es algo que puede descubrirse en cualquier momento. Hay personas que la descubren a lo 50, 60 o 70 años, pero no es mi caso. A mí ya me gustaba pintar y dibujar de muy niño y, es más, a los 16 años organicé mi primera exposición, aunque he de decirte que estudié Matemáticas… Pero luego me pasé Historia del Arte, y eso fue definitivo. Bueno, eso, y el encuentro con una persona importante que me marcó, el padre Eguren, un cura del colegio de San Narciso (Marín), con el que conversé muchas veces sobre arte; yo le llevaba un cuadro y debatíamos, y él me proporcionó mucho material, muchos libros, para estudiar arte, para que profundizase. Y tuve la suerte de ser un privilegiado, me pagué la carrera pintando y, tras la licenciatura, formé parte del núcleo de fundadores de la Escola Superior de Consevación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, lo cual me permitió desde muy joven dedicarme al arte con mucha intensidad. Y a todo esto ya son 50 años de trabajos como artista y como comisario.

Antón Sobral, en su estudio-taller de Pontevedra. / Rafa Vázquez

-¿Qué es arte y qué no lo es? ¿Dónde está la frontera?

-Esa es la pregunta más difícil del mundo. Yo pienso que el arte es el producto de un creador, y que ese creador puede ser bueno, regular o malo, pero de repente surgen las sorpresas: hay «pintores de domingo» que lo hacen muy bien, y pintores que llevan toda su vida pintando y no son tan buenos como ellos se creen o les han hecho creer.

-Cosas de los críticos ¿no?

- Bueno, yo tengo gran respeto hacia la figura del crítico de arte, entre otras razones porque yo mismo he ejercido de crítico, porque para mí el crítico es fundamental, ahora bien: lo es siempre y cuando cumpla con su labor, que no es otra que la de divulgar, pero suele ocurrir que a muchos críticos no hay quien los entienda, pecan de ser enrevesados, y eso no me gusta, yo prefiero la sencillez y, a la par, la intensidad, y eso no está reñido en absoluto con la profundidad. El crítico debe hacerse entender, porque si no, no vale para nada. Y esto, me lleva a la consideración de una de mis reivindicaciones, que es la de que yo pienso que los museos deberían estar siempre en manos de los artistas, no en las de los críticos, y ni siquiera en las de los historiadores del arte. Los artistas son los más implicados, son quienes, de un lado, tienen el conocimiento de las técnicas y, de otro, el conocimiento de la historia del arte desde dentro. Y, ya que estamos, si me permites…

-Adelante, está usted en su casa.

- A mí no me gustan los artistas que «diseñan» las obras para que otros las hagan. A mí me gustan los artistas que se manchan las manos, y eso es algo que forma parte de esa guerra entre el mundo conceptual y la cuestión técnica. Ambas cosas son importantes, y te lo voy a explicar con un ejemplo literario. A cualquiera se nos pudiera haber ocurrido la idea de escribir «Cien años de soledad» pero, amigo, ¿cómo lo vas a hacer y si careces de un dominio del lenguaje? Eso solo lo puede hacer García Márquez, porque únicamente él poseía la técnica para poder contarla. Pues con el arte pasa lo mismo.

-¿Qué busca con su arte?

-Yo defino el arte como una forma de conocer la realidad, de profundizar en ella, y la realidad es todo, es la que nos enseña cómo funciona el mundo.

-¿Y qué desea transmitir con su obra?

- El objetivo más importante de todas mis obras que es que me proporcionen paz interior, y lo que yo quiero es transmitir esa paz a los demás. La mayoría de mis cuadros, al verlos, proporcionan tranquilidad al espectador, y la tranquilidad es lo que más necesitamos en estos tiempos de guerras. Frente a ellas, y por encima de todo, hay que mantenerse firmes, hay que participar en las causas justas: ¡hay que ser humanos!

*Antón Sobral es el coordinador y codirector, junto a Antón Castro, de la Bienal de Arte de Pontevedra 2025, recuperada después de 15 años sin celebrarse.

