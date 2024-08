“El artista tiene que denunciar”

Tiene su “Territorio de Artista” en el bajo de la casa de Nigrán, donde vive desde hace 28 años, cuando dejó su Vigo natal buscando, junto a su marido y la primera de sus dos hijas, un lugar con vistas al mar. El orden preside la estancia y sorprende al ojo acostumbrado a ver cierto caos en los talleres de otros creadores. En su mesa de trabajo a lado del ventanal hay unas casitas rojas de fieltro a medio hacer y otra en cerámica a la que, según nos explica, le pondrá en su base sal en alusión al salario pero también a las tierras no fructíferas. A la derecha, el horno para cocer barro y cajones con hilos; en un cuarto adyacente, la máquina de coser y tejidos; sobre otra mesa, otra obra que le ocupa actualmente, de cartón y pequeñas piezas que simulan vértebras; alrededor de todo el espacio, estanterías donde se disponen decenas de obras de los últimos cinco años, tal vez más.

Ruth Lodeiro, la escultora que cose barro, expuso por primera vez con 50 años. Creció rodeada de arte contemporáneo, con la figura presente (o ausente) de su padre, Xosé Telmo Lodeiro, uno de los pintores gallegos más destacados de los últimos cuarenta años del siglo XX. “En mi casa he tenido referenciada la figura del artista genio, varón, al que se le disculpa su comportamiento, pero como la artista sea la mujer...; algunas copian el patrón masculino, como en otros ámbitos, para mí es otra cosa: nosotras tenemos otros tiempos, nos ocupamos de más cosas aparte del arte, influyen los procesos, cómo lo vemos y cómo la sociedad nos ve, nos oculta y nos silencia”, explica.

– ¿Cómo descubrió que lo suyo era el arte?

– Tenía una tienda textil, se muere mi hermana y pienso que la vida son dos días; de esa situación dramática cambié el chip: las niñas eran pequeñas, me puse a complementar estudios, había hecho Fillología Hispánica así que me fui a la escuela de idiomas, mi hija Paula estaba haciendo cerámica como actividad extraescolar en Nigrán y decidí anotarme con ella. Empecé y de repente me di cuenta de que mi vida era el arte y de que pensaba en arte, pero para desarrollar un proyecto artístico tienes que estar muy centrada y los cuidados a los hijos en una madre restan. No soy autodidacta, me crié entre arte y estudie con Emilia Guimeráns, que es una crack.

La escultora en su taller y detalles de obras de sus series “Hogar dulce hogar”, “El jardín del mal”, “De vértebras” y “Ojos” / Alba Villar

– ¿Qué mensaje o qué emociones intenta transmitir con su obra?

– Creo que el artista tiene que denunciar, tiene que ser contemporáneo. De nada me sirve hacer un busto precioso sin significado, eso ya se hizo durante siglos anteriores. De la misma manera que no nos vestimos igual que antes, el arte tiene que ir evolucionando, incluso a nivel cinético. Para mí la estética, la armonía y el equilibrio en una pieza es esencial, por eso hay algunas que pasan procesos de stand-by, de espera; a veces deshago porque no me gusta o no la veo apropiada. En el arte yo busco hacer algo bonito, hermoso, pero siempre desde la crítica, la autocrítica y la reivindicación.

La perspectiva feminista es una constante presente en su obra, que clasifica por series cuya temática se entrelaza. Ahora está con piezas de “Hogar, dulce hogar” y de “El bonito futuro que seremos”. Casitas de diferentes materiales (cerámica, cartón, PVC, textil, madera o malla metálica) trasmiten diferentes mensajes de “cómo las mujeres tenemos que estar siempre impolutas, ser perfectas, sin una arruga, delgadas, de cómo perpetuamos inconscientemente a través de generaciones lo que a la sociedad – y ahora a las redes sociales con su algoritmo – le interesa que seamos, qué leamos y qué hablemos o qué callemos”. Otra serie de obras emplea pequeñas replicas de vértebras en referencia al sistema óseo. “Viene de que Alejandro Magno dijo que cuando muriera quería que lo enterraran desnudo, acompañado del séquito de médicos y lanzando monedas al aire, es decir, que toda la materialidad que acumulamos de nada nos sirve a la hora de la muerte, y en referencia a las mujeres, es también una crítica a la sacralización del cuerpo”.

Varias piezas de cerámica y textil / Alba Villar

La revisión de la historia, el ecologismo, la crítica a una sociedad hipócrita también aparecen constantemente en la obra de Ruth Lodeiro. En la serie “Penélope”, la artista parte del mensaje que escribió Xoana Torres –“Eu tamén navegar”– para revisar la visión de la esposa de Ulises que el hombre que la escribió y el cristianismo quiso que nos llegara: la de una mujer cercada en una isla a la espera del hombre que se va embarcado a la emigración. En “Agua”, serie de obras inspiradas en el mar, con piezas más onduladas y orgánicas, se aborda cómo hasta ahora el mar como fuente de vida ha sido algo vetado a las mujeres, que se quedaban en la orilla a coser redes.

Las esculturas que componen “El jardín del mal” unen dos temas recurrentes en la vida de la artista: los versos de Baudelaire y una serie pictórica que Xosé Lodeiro realizó al final de su vida y que Méndez Ferrín llamó “la flores del mal” . “Empecé cuando los incendios casi queman Vigo y alude a la sobreexplotación de la Tierra, a que criticamos lo que está sucediendo pero no queremos renunciar a nada, a las incongruencia que todos tenemos”. La crítica y la autocrítica es también el motor de “Ojos”, que comenzó siendo una crítica a la mirada femenina y ha ido evolucionando hacia obras que plantean, por ejemplo, la devoraron del iris por el uso abusivo de las redes sociales, de las pantallas y de la manipulación en el mundo digital.

Otra serie más reciente, “Las grietas de la memoria”, aborda la información histórica que se nos ha transmitido, los silencios e incluso la violación a las mujeres, a las que “hasta hace poco se nos decía que teníamos que acostarnos con nuestros maridos aunque no quisiésemos y esas cosas las hemos transmitido a través de generaciones sin que fuera nuestra voluntad consciente hacerlo”.

– ¿Cómo es su proceso creativo?

– A veces veo un problema y digo ‘tengo que enfocarlo’. Con la escultura es más difícil que con la pintura: no me gusta tener mucho discurso porque resulta pesado; la gente tiene que ver la obra, si le gusta o no, lo que le comunica, y después que te cuenten. A veces pedimos demasiado al público, así que suelo dar unas directrices y si no, completo con la poesía; todas las series tienen un texto poético que a quien quiera leerlo le va a iluminar la pieza. El momento revelatario a mí me viene cuando me doy cuenta de que necesito expresarme, que quiero transmitir algo y que la poesía no me es suficiente. Trabajar anualmente es muy enriquecedor, no trabajo con moldes, me paso horas y horas haciendo cosas manualmente. Me apetece estar aquí, en mi taller, y puedo, a veces he estado trabajando hasta las dos o tres de la mañana. Nunca hago bocetos ni dibujo, a veces anoto ideas en libretas, otras veces hay cosas que salen gestualmente en el proceso de estar con el textil o, por ejemplo, ver un material, como los cartones y decir: “Tengo que hacerlos de relicarios de vértebras”.

Pieza de cerámica y textil / Alba Villar

– ¿Por qué emplea tanto el color rojo en su obra?

– Es la vida, es la muerte y es el sufrimiento, que también es parte de la vida. Al final también es algo estético y muy significativo para mí; tiene su mensaje, como lo tienen también otros colores que empleo mucho: el blanco, que es la pureza, y el negro, que es el luto, el desánimo, la angustia y las sombras. Hay gente que se cree al ver esos tres colores que estoy siempre con la misma obra; incluso en las series marinas aparece el negro porque el mar es durísimo.

– ¿En qué lugares se encuentra esparcida su obra?

– Lo más lejos que he expuesto ha sido en Visby, en la Gotland Artweek 2019, en Suecia. También he estado en Lorient, en Monçao, en Ourense, en Lalín, en A Coruña, en Zaragoza, en Madrid (dos años consecutivos en la feria Hybrid Art) y, por supuesto en Vigo, con diferentes obras y series. Actualmente esto exponiendo en la sala Apostrophe de Vigo, con la serie “El bonito futuro que seremos” en una muestra colectiva que se llama “Sin Título”. Próximamente expondré en Zaragoza, soy artista invitada en un encuentro textil en el centro Joaquín Roncal, y tengo proyectos en Santiago, con Ana Costas, y en Ourense, en la galería Dodo Dadá. La verdad es que el arte contemporáneo no figurativo se vende poco ahora, al menos eso me da la ventaja de no tener que prostituirme, que sacrificar mis principios.

– ¿Cómo ha sido su evolución hasta encontrar su identidad propia de artista?

– Empecé siendo muy Chillida, muy Oteiza. Las primeras piezas, antes de exponer, eran acoplamientos, porque los humanos nos vamos acoplando a las circunstancias; cuando expuse ya tenía la identidad que tengo ahora: la de coser barro aunque cada vez empleo menos cerámica en mis piezas. No sabría definir mi estilo, tal vez lo que predomina en toda mi obra es el discurso crítico.

Exposiciones Actualmente expone en la sala Apostrophe de Vigo obra de su serie “El bonito futuro que seremos” en una muestra colectiva. Próximamente expondrá en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, en Santiago (con Ana Costas) y en Ourense, en la galería Dodo Dadá. Anteriormente ha expuesto en Galicia, Madrid, Suecia, Francia y Portugal.

