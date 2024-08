El triunfo de la "saia"

Llevan desde 2001 en el mundo textil. Desde A Guarda, donde empieza su historia, se inspiran sus piezas, basadas en la tradición y el entorno. Y desde la costa gallega han dado a conocer su trabajo en lugares, pasarelas y ferias como las de Barcelona, Oporto, Copenhague, Ibiza, Madrid, Toledo, Valladolid… y muchos otros destinos. Todas sus prendas son únicas, respetuosas con el medio ambiente e inspiradas en las saias que vestían las abuelas, que han adaptado a los tiempos de hoy y que conquistan cada vez más adeptos. Últimamente han centrado su muestrario en ferias de Galicia, donde están teniendo gran repercusión.

Detrás de Adanegra está Nieves Rodríguez Berrecoso y María Cadilla Castro, artesanas alejadas de los patrones convencionales, cuyo trabajo, dicen, está hecho con criterios “ético-sostenibles” y con el que quieren aportar color y alegría a quien lo lleva. Huyen de tendencias y, además de oficio, su labor es un homenaje a la identidad gallega, un recuerdo a las raíces y a la maestría artesanal que define Galicia.

Nieves y María no solo preservan el patrimonio, también han conseguido darle un nuevo significado, demostrando que tradición y modernidad pueden coexistir en perfecta armonía. Son piezas únicas que se adaptan al cuerpo y no a la inversa, con aires gallegos de siempre que no renuncian a la fusión como el pantalón-falda "Aikido", inspirado en el arte marcial japonés.

Dicen que en estos años ha ido cambiando su óptica con las prendas y últimamente su trabajo está basado en colecciones a las que ponen nombres como "Tía Mari" -dedicada a todas las tías del mundo, explican- formada por faldas multitalla inspiradas en las del folclore gallego llenas de geometría -y asimetría-, originales y siempre de elaboración artesanal. La colección "Nakama" presenta prendas atemporales para cualquier momento y "Sr. Eco" evoca, refieren, “la dulzura, la alegría, los saltitos por el bosque y los buenos momentos, es una colección donde siempre está implícito el amor”. También les gusta tejer "Agarimos", complementos en forma de turbantes, mandiles o bolsas hechas para uno mismo o para regalar siempre con cariño, de ahí el nombre. Es también una manera de evitar el desperdicio de cualquier tela porque siempre se reaprovechan.

Desde el concepto de ropa asequible, cómoda, diferente y sostenible, superponiendo colores y geometrías nacen auténticas obras de arte textil pensadas para usar en cualquier ambiente, desde el bosque o la playa a cualquier ciudad del mundo. Además de las diferentes colecciones, la firma guardesa tiene en su catálogo prendas tan versátiles como "Asaia filosofal", modelos de falda únicos inspirados en nombres insignes del arte. Es una falda además llena de sorpresas porque a través de sus cremalleras se pueden crear hasta diez formas distintas. Detrás de cada cremallera hay una frase que compone un mensaje final.

Otra parte del trabajo de Adanegra está relacionada con el arte, lo que le les lleva a crear prendas para la televisión, la danza, la música, el teatro… “algo que nos encanta”, afirman. Cantantes y espectáculos se están haciendo eco igualmente de su quehacer artesano. Y, por supuesto, el taller está abierto a la recepción de encargos porque saben que la ropa que nos viste debe ser irrepetible. Sus prendas están en tiendas físicas como la suya de A Guarda (en calle Transversal Candeira, 2, 1º) y en Santiago, (en Argalia de Arriba, O Camiño empeza agora) y en la web adanegratextil.com

