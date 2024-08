Cuando en Galicia aún no hacía calor

Los hay que quedaron fascinados, pero también quienes se marcharon dejándonos en no muy buen lugar. Estamos hablando de una Galicia de otros tiempos, claro, del siglo pasado o de hace un par de siglos, cuando ni siquiera había, o escaseaban, los turistas. Cierto es que abundan aquellos y aquellas que, literalmente, se enamoraron de este territorio, de nuestro mar, de nuestro paisaje, de nuestra cultura, de nuestras gentes, pero otros en cambio… A George Borrow y Richard Ford Booth no les quedó gana alguna de volver; en cambio, el japonés Toshiro Tachibana y el alemán Mandred Gnädinger enraizaron de tal manera en este “sitio distinto” que decidieron quedarse a vivir en él para el resto de sus días. Puede que Ruth Matilda Anderson también lo hubiese hecho de haber podido. Y de Alan Lomax ¿qué decir? Fue el primero que hizo escuchar, grabada, nuestra música tradicional allende las mismísimas fronteras del reino España.

Los críticos: George Borrow y Richard ford

A Borrow se le rebautizó en este país como "Jorgito, el Inglés", de profesión vendedor de biblias. Sin embargo, antes de transformarse en un conversor de almas a la fe evángelica, el nacido George Henry Borrow (East Dereham, Norfolk, 1803 – Lowestoft, Suffolk, 1881) fue escritor, periodista y filólogo. Tras una juventud “azarosa, descentrada y bastante apurada”, según refiere su biógrafa Ana Moreno, en 1833 recaló, a pesar de su hasta entonces ateísmo semideclarado, en la Sociedad Bíblica británica. Después de un viaje apostólico de dos años por Rusia, entre 1833 y 1835, recibió el encargo de ir a España a difundir la Biblia “en estado puro”, es decir, sin notas ni comentarios críticos. Según refiere el periodista Cristóbal Montero, el recién converso entró en Galicia por Pedrafita do Cebreiro, legando a la posteridad ciertos comentarios sobre los lugares por los que pasaba (“¡Qué extraña lengua es el gallego, con su acento medio cantarín y medio quejoso!”. De Lugo escribió: “No tiene ningún edificio muy notable y la misma iglesia catedral es una construcción poco significativa”, y de Betanzos: “Las calles estaban sucias, así como las casas”). Santiago, no obstante, le pareció “una hermosa ciudad antigua”, y no le disgustaron tampoco A Coruña, Pontevedra y Padrón. En Fisterra padeció una nefasta experiencia pues, mientras dormía en una posada, irrumpió en su habitación un grupo de vecinos dispuestos a matarlo al confundirlo con Carlos, hermano de Fernando VII, que pretendía la corona de España que este había legado a su hija Isabel. Felizmente, los fisterráns se percataron a tiempo de la confusión, y así consiguió zafarse de la pena de muerte a la que le habían condenado. Como era de esperar, en cuanto pudo regresó a su país, donde escribió las obras La Biblia en España (1842), y Manual para viajeros por España (1844).

Richard Ford Booth entró en 1832 en Galicia con buenas intenciones: “Es una tierra que abunda en valles y montañas y está habitada por gente dura, independiente y difícil de dominar”. De familia noble y nacido en Londres en abril de 1796, este Ford viajero, dibujante y persona de extraordinaria cultura, colaboraró en varias publicaciones de la capital londinense.

Al igual que a Borrow, a Ford tambien le gustó Santiago, pero en su posterior libro sobre sus viajes, Manual para viajeros por España y lectores en casa, no se cortó en sostener que, a su juicio, la leyenda sobre el doble descubrimiento del Sepulcro y el fenómeno de las peregrinaciones jacobeas solo se podían explicar como una estrategia política de los gobernantes medievales: “Los españoles, por no ser menos -escribió-, en vista de que no les era posible ir a Jerusalén, decidieron crear un sustituto en su propia tierra, y escogieron su montañosa capital, donde aseguraban que también ellos tenían enterrado a su profeta”. De la actual capital de Galicia alabó la catedral, pero denunció el estado de sus parroquias y sus numerosos conventos “abandonados y desiertos” tras el saqueo de los invasores franceses, con los “sepulcros desplumados y en ruinas”, aumentando “el melancólico aspecto de esta melancólica ciudad” donde “ todo el mundo lleva siempre listo el paraguas y los campesinos también bastón” porque “les encantan las riñas”. Tambien criticó el “sistema de comunicaciones” cuando, después de su estancia en A Coruña, llevó a cabo en una incómoda diligencia el viaje hasta Ferrol, experiencia que le llevó a recomendar hacer ese recorrido “por medio de un vapor, que es un camino más corto y agradable”, dado el mal estado de los caminos y al hecho de no existir todavía el ferrocarril entre ambas ciudades.

Y en esto llegó Alan Lomax

Está por descubrir quién informó al folclorista estadounidense Alan Lomax (Austin, 1915-Safety Harbor, 2002), probablemente el difusor más influyente de la música tradicional del mundo, de la riqueza del folklore gallego. Porque en Galicia, Lomax encontró un sinfín de danzas populares y canciones alusivas, entre otras labores, a la fabricación del lino, al trabajo en las canteras, a la pesca… e incluso a las experiencias viajeras de los peregrinos. Con todo ello -y también con el trabajo de campo realizado en Andalucía y Aragón-, grabó una serie de recopilatorios que, poco después, constituyeron el contenido para la edición en once volúmenes de diversas piezas populares que, con el título “The Columbia World Library of Folk and Primite Music”, publicó en la fonográfica Westminster. Lomax, admirado y reivindicado por el músico vigués Carlos Núñez, se erigió en un enamorado de la música de Galicia desde que la visitó cuando se mudó a Europa en los años 50 huyendo de la caza de brujas anticomunista en los Estados Unidos (el FBI contaba con un sospechoso expediente suyo y sus movimientos eran seguidos por la Guardia Civil en España). Su arribada a las aldeas, provisto siempre con un primitivo magnetofón y recién llegado de Irlanda (a donde también había acudido para registrar voces e instrumentos de músicos anónimos con los que alimentar el archivo histórico de la Biblioteca del Congreso estadounidense) causaba entre asombro y extrañeza entre los vecinos, de los que se ganó la confianza con su carácter abierto y amistoso. A Alan Lomax se atribuyen las primeras grabaciones de música tradicional gallega (pueden escucharse AQUÍ).

El alemán de Camelle

En la biografía elaborada por unos vecinos que abrieron una página web a él dedicada y hoy abandonada, leemos: “Manfred o Man, que así es como le gusta que le llamen, es un hombre que la primera vez que lo ves causa una gran impresión. Delgado, casi esquelético con el pelo y barba largo y sin arreglar, vestido con un taparrabos y alguna vez con sandalias, se asemeja a una mezcla entre Tarzán y un ermitaño. Vive en una especie de chabola que las gentes del pueblo le construyeron y que él mismo pintó”. Mandfred Gnädinger había nacido en Bohringen, un pueblo de la Selva Negra alemana, el 27 de enero de 1936. En un día de mayo de 1962, elegantemente vestido, llegaba a un Camelle en plenas fiestas patronales. Se cuenta de él que, si decidió quedarse, no fue tanto porque se enamorase de este pueblo de la Costa da Morte sino, muy especialmente, de una de sus habitantes. Aquella historia de amor, sin embargo, no salió bien, y tras la ruptura fue acogido por una anciana que, al fallecer, lo dejó sin nada: los familiares de su benefactora no permitieron que se quedara y le echaron de la casa sin ningún tipo de miramiento.

A partir de ese momento, Man comenzó a comportarse de manera extraña; abandonó su cuidada apariencia y terminó vistiéndose únicamente con un taparrabos, asentándose en un pequeño terreno a orillas del mar, donde se construyó una especie de jardín escultórico a golpes de olas. Esto es parte de lo que se sabe del que durante muchos años se hizo llamar Man, pero al que la mayoría de la gente conoció como “el alemán de Camelle”, el hombre que se murió, hundido en la depresión, tras que el chapapote del “Prestige” hubiese ennegrecido aquel paraíso de mar, rocas y esculturas que se había creado para él mismo. Hoy, el Museo de Man es de visita moralmente obligatoria para cualquier turista, o no, que se acerque a la Costa da Morte.

El japonés de Muxía

En 1969 (dijo él que tras haber recorrido media España en bicicleta sin que acabase por convercerle rincón alguno para vivir), llegaba a Muxía el pintor japonés Yoshiro Tachibana (Sanda, Japón, 1941-Muxía, 2016). Y resultó que aquel artista hasta entonces errante encontró en el corazón de la Galicia marinera un territorio extraño, en sus propias palabras “melancólico y silencioso” que, no se sabe muy bien por cuál ignota razón, le recordaba mucho a su país natal. En poco tiempo, Yoshiro se convirtió en “el (salvaje) pintor japonés de Muxía”. Allí se estableció y se erigió muy pronto en el vecino más famoso de la villa de la Pedra de Abalar, en la que residió durante 47 años. La leyenda relata que Tachinaba falleció “de tristeza” la víspera del día del Carmen de 2016 y que su inseparable perro, que lo acompañó durante 17 años, murió al mismo tiempo que él.

En realidad, Yoshiro no llegó a Muxía en bicicleta, sino en un autocar de la empresa “Celta”, el único que por entonces conseguía arribar hasta esta localidad, pero la biografía de Yoshiro está repleta de azares desde el mismo día de su nacimiento, según confirmó la periodista María Jesús Espinosa de los Monteros en una entrevista póstuma a su familia, así que hay que dar por cierta incluso la muerte simultánea de él y de su mascota. Había nacido una semana después del ataque sobre Pearl Harbour que metió a Japón en la Segunda Guerra Mundial, y su infancia se desenvolvió entre el hambre de la posguerra y el desfile de soldados norteamericanos. Hijo del pintor y catedrático Nakaba Tachibana, muy pronto se entregó a las artes plásticas, y se hizo muy especialmente devoto de Cézanne, Van Gogh y Paul Klee, incorporándose a un grupo de pintores anarquistas llamado Bandera Negra, con los que se manifestó, a través del arte y de la reflexión, en contra de la Guerra de Vietnam. Desde 1969 hasta 1974, no dejó de viajar: Rusia, Hamburgo, Oslo… Hizo su primer viaje a España partiendo de Toledo y, atraído por el flamenco, recaló en primera instancia en Andalucía. Después regresó a Japón, pero en la siguiente ocasión que volvió a España sería ya para quedarse. ¿Donde? Pues fue un amigo y colega suyo, el pintor Fuji, quien le sugirió que eligiese entre dos localidades: Muxía o Laxe. “Se decidió por la primera -relata Espinosa de los Monteros- y, sin saberlo, llegó el día de la Romería de la Virgen de la Barca, la fiesta más importante de la Costa da Morte”, donde el, por aquel entonces, veinteañero japonés quedó “deslumbrado por las notas bulliciosas y optimistas de los mozos que, a golpe de bombo y gaita, vibraban de algarabía y jaleo”. Y fue poco después cuando, buscando la paz, se enamoró de Muxía y de una gallega... llamada Paz Puertas.

La fotógrafa del alma gallega

En 1923, contratada por la Hispanic Society of America de Nueva York, realizó su primer viaje a España. Un año después, regresó acompañada por su padre, el emigrante sueco Alfred Theodore Anderson. Ambos desembarcaron en el puerto de Vigo el 7 de agosto de 1924. El vapor que la había traído desde Nueva York junto a Alfred iba cargado con gran cantidad de cámaras y material fotográfico. Pero su trabajo no se iba a centrar en la Galicia urbana y más conocida, sino en el universo rural, en las clases más humildes y en los elementos más exóticos que podía encontrar para los futuros espectadores de sus fotografías, los neoyorquinos de los años 20. Recorrieron Baiona, Cangas, Tui, Mondariz y Pontevedra... fotografiando gaiteros, casas tradicionales, hórreos y mariscadoras; prosiguieron por la ría de Arousa, Compostela, Lugo, Sarria, Noia, Padrón, Muros, Cee y Fisterra, villa en la que fotografió trajes de boda y joyería tradicional de la Costa da Morte. Y se establecieron en A Coruña durante 15 días antes de retornar a su país.

Entre 1926 y 1927, Ruth realizó, con una amiga, su tercera expedición española, y por supuesto no se olvidó de una Galicia que ya la había cautivado profesional y emocionalmente.

La mirada de Ruth Matilda Anderson (Condado de Phelps (Nebraska), 1893 -Nueva York, 1983) se enfocó en registrar costumbres típicas de cada zona, arquitecturas y construcciones tradicionales, fiestas religiosas y civiles, actividades artesanales de cada aldea, así como escenas de género cotidianas. Sintió una fuerte empatía por las mujeres gallegas trabajadoras, a las que retrató en muchas ocasiones en labores agrícolas, ganaderas o relacionadas con oficios del mar.

Ha escrito el periodista Iván Fernández Amil que “el carácter de Ruth le permitía relacionarse con todo tipo de personas, lo que resultó de lo más valioso para su trabajo de campo. La norteamericana no censuraba ni valoraba lo que veía o le contaban sobre las tradiciones, sino que se limitaba a registrarlo de manera objetiva. Consiguió, de esta manera, captar y documentar la esencia del pueblo gallego, sus labores cotidianas, sus recursos naturales, su paisaje, sus ciudades, sus aldeas, sus oficios, sus creencias, sus costumbres y sus fiestas. Los gallegos eran un pueblo devastado por la emigración y la pobreza, pero orgulloso de su identidad y sus tradiciones”.

Con toda la documentación recogida durante sus visitas de aquellos años publicó en 1939 Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña, una obra considerada el mayor trabajo documental y etnográfico de todos los tiempos realizado sobre Galicia.

Suscríbete para seguir leyendo