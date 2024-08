“China no puede dejar de ser un país dictatorial de manera rápida y ordenada”

–¿Qué le impactó de la sociedad china?

–Todo: la lengua y la manera de comunicarse las personas, muy distinta a la nuestra. Tenía la sensación de haber aterrizado en Marte porque era todo diferente, salvo que los coches tenían cuatro ruedas, y algunos ni eso.

–¿Y la vida universitaria?

–No tenía nada que ver: ni el trato con los profesores ni la relación con los chinos que se acercaban a los poquísimos extranjeros que vivíamos en aquella época en Pekín. Y la comida.

–Sorpréndame.

–Comí gusanos de seda rellenos de miel. En cada celda de un panal ponían un gusano vivo y, una vez lleno de miel, lo sacaban, lo sofreían y a comerlo. El gusano no sabe a nada, oyes un crujido al masticarlo como cuando te comes una pipa. No estaba mal. Probé todo lo que pude y no encontré plato que no me gustara.

–Llegó allí…

–Mi primer viaje a China empezó un 25 de agosto de 1993, llegué a Pekín y me equivoqué de universidad durante 6 días, pero no lo sabía porque como no hablaba chino… Me dieron una habitación por caridad, hasta que pude hablar con el profesor que se ocupaba de los becarios hispanohablantes, quien me dijo que no me correspondía aquella Universidad. En cinco años hice muchísimos viajes por todo el país y recorrí gran parte de sus provincias con la mochila a cuestas, haciendo muchas veces autostop, y metiéndome por lugares lejanos.

–Lejano en China...

–En varias ocasiones el Ejército me dio la vuelta porque eran zonas militarizadas por fronteras con países limítrofes.

–¿Por ejemplo?

–Casi llego a Mongolia por el desierto del Gobi; casi llego a Bután desde el Tíbet, y me fui de viaje a unas islas de las que me expulsaron porque eran militares. Teníamos mucha disponibilidad temporal los estudiantes y económicamente los viajes eran muy baratos. Vivía con nada, a veces dormía con los tibetanos, en los camiones con los que viajábamos. No tenía interés en conocer otros países de Asia, mi objetivo era China y es tan grande…

–¿La Inteligencia Artificial (IA) chocará con una gran muralla china?

–No. Los chinos han creado sus propios sistemas informáticos para que se utilicen más los sistemas informáticos propios que los extranjeros. En China el WhatsApp no se puede usar, pero han generado el equivalente, WeChat. De tontos no tienen un pelo. En mi último viaje, impresionante, este último verano, vi un puerto entero, o casi, que funciona solo con inteligencia artificial, no se ve a un obrero. La IA que está causando tanto revuelo en Hollywood los chinos la aprovecharán a su manera, solo para ellos. Lo que han estado haciendo con toda creación extranjera a lo largo de la historia.

–Momentos inolvidables.

–En lo personal, el 25 de agosto de 1993, cuando aterricé en Pekín por primera vez. Aquel pequeño aeropuerto, aquel suelo, casi como de plástico verde, donde las limpiadoras escupían y quitaban el escupitajo con la propia zapatilla, y tomar un taxi, que luego supe que no era un taxi de verdad, sino… digamos pirata, con el suelo lleno de latas de cerveza vacías. Recuerdo perfectamente ir hacia Pekín, viendo el verde de los árboles, muchísimos hombres y mujeres en bicicletas de esas que tienen adosadas detrás una estructura que las convierte en un carromato pequeño a rebosar de productos del campo. Un momento mágico.

–¿Cuándo fue por última vez?

–Me fui en 1998 de China, en 1999 volví cinco o seis días, y a principios de siglo hice un curso para profesores extranjeros invitado por la Embajada China en Madrid. Esa vez sentí una gran decepción, porque la China en la que ya había vivido, el Pekín por el que a mí me encantaba ir en bicicleta para hacer cosas preciosas, estaba desapareciendo.

–¿Qué cambió?

–No había calles llenas de árboles y viejecitas fumando pipas y jugando al ajedrez chino en las aceras, sino muchas autopistas de cuatro carriles en una dirección y cuatro en otra... Nada de árboles ni de ambiente de barrio. Volví este año y representé a España en el Congreso Mundial de Sinología. Me ha gustado mucho, he visto la parte más bonita y se nos ha tratado como a ministros. Los chinos, cuando te invitan, te invitan de verdad y lo hacen muy bien. Me han renacido a las ganas de volver al menos un año.

–¿Es difícil aprender chino en España?

–Depende de tus circunstancias, de tus ganas, de tus profesores, de los materiales de enseñanza. La mejor manera de aprender chino es la misma que para cualquier otra lengua: irte al país donde se habla. Mis estudiantes terminan, se van y el año siguiente de estar en China ya trabajan en empresas chinas.

"La situación de la mujer es más equilibrada que en la mayoría de los países asiáticos gracias a la revolución de Mao”

–La situación de la mujer.

–Más equilibrada que en la mayoría de los países asiáticos. Algo bueno que hay que reconocer a la revolución comunista de Mao es la equiparación legal absoluta entre el hombre y la mujer. También se abolió la práctica del concubinato. La igualdad de derechos ha a vanzado muchísimo. Socialmente, los cambios son más lentos. Ha habido zonas en las que el divorcio estaba socialmente aceptado para hombres y mujeres, pero en otras no. Porque China es un continente, no tiene nada que ver Tíbet con Shanghái. La mujer china tiene libertades sociales mucho mayores que la japonesa o coreana.

–¿Se puede explicar la convivencia entre liberalismo económico y dictadura?

–El liberalismo no es tal. No es la economía que se espera de países regidos por un partido comunista, es algo único en el mundo.

–Un ejemplo

–La gran parte de los bancos son estatales. China no puede dejar ser un país dictatorial de manera rápida y ordenada: desde el primer gobierno del que se tiene constancia existe la idea de gobernar autocráticamente. Confucio decía que la clave de la política es un afecto, el amor filial: se debe fundar en un amor idéntico al de los padres por los hijos y de los hijos por los padres. Esta estructura se debe ampliar a todas las relaciones sociales. Hay quien manda y hay quien es mandado. Se ha confundido mucho este concepto con una dictadura del padre con los demás.

"La dictadura se entiende en China como la mejor forma de gobernar, igual que hacemos nosotros con la democracia”

–¿No es así?

–No. Los dos tienen derecho a rebelarse si el otro no cumple, y ambos tienen la obligación de cumplir cuando cumple el otro. La dictadura no se ha entendido como la entendemos nosotros sino como la mejor forma de gobernar, desde siempre, al igual que nosotros hacemos con la democracia.

–¿Hablar o escribir de política puede traer problemas?

–Los chinos son muy prácticos, no ven demasiada utilidad en hablar de temas políticos por internet y “el pueblo”, hablando muy en general, está contento cuando los dirigentes se portan como un padre con ellos, de modo que se tiene una mentalidad política muy distinta a la nuestra. Las personas que la tienen más parecida son poquísimas. La mayoría está muy contenta con que no haya corrupción en el gobierno o que los salarios, los gastos de las casas, la educación, la sanidad y las infraestructuras vayan mejorando. Eso les importa más que ir consiguiendo libertades políticas o de conciencia. Son así y están acostumbrados a serlo por la educación recibida.

–¿Qué nos perdemos por no conocer mejor la cultura china?

–Muchísimo. Imagínate que nos ponen delante de una estantería con tres baldas vacías con grandes obras, de los griegos a Cervantes, e imagínate que de esos setenta puedes coger solamente uno, porque todos los demás están en una lengua que no hablas. Así estamos ante la literatura china, con libros extraordinarios e incapacidad absoluta para acceder a ellos.

–¿Cómo influye la China antigua en la actual?

–El presidente ha rescatado y relanzado el confucianismo como la base ética, junto a la ideología socialista. Esto ha estado impulsado por medio de la educación y de la legislación. En el comportamiento social privado de los chinos, del gobierno y de las empresas frente a otras empresas se pueden rastrear en textos clásicos de la China Antigua.

–¿Cuáles?

– “El arte de la guerra”, muy conocido en España, y en ideologías como el Moísmo que fundó el maestro Mo, casi contemporáneo de Confucio, y al taoísmo.

–¿Cómo está la situación de los traductores de chino hoy?

–Ha cambiado mucho en 20 años. En 2001, cuando empecé a dar clase de traducción, y creo que fui el primero, en la Universidad de Granada, tenía una alumna. Cinco años después eran entre siete y diez en clase. Cuando las Olimpiadas de Pekín, no sé si era una relación causa-efecto, empecé a tener la clase llena, de veinte para arriba, y así se mantiene. No todos terminan siendo traductores de chino porque está como lengua C en todas las pocas facultades de España de traducción e interpretación, en Barcelona y Granada.

–¿Quiénes lo consiguen?

–Los que van a China y terminan su formación allí. Ahora es más fácil hacerlo porque hay muchas más becas y oportunidades. Trabajan de traductores, de intérpretes en el Consulado, en empresas españolas o latinoamericanas, chinas...

