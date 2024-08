Coidado coas palabras

Hai que agarimar as palabras, existe o risco de que rachen, coma os ovos que se manipulan sen coidado. Tralo rompemento xa non hai maneira de reparar nin as verbas nin as cascas, di unha cita da poeta Anne Sexton. Non é posible regresar ao momento inmediatamente anterior a pronunciar unha palabra. Alá foi e punto. Algunhas cámbiannos para sempre. A linguaxe muda o xeito de entender, constrúe o pensamento e amosa o significado de sentir. Manuel Vilas escribiu en ‘Ordesa’ que a ruptura dunha relación supón, en realidade, a morte dunha linguaxe secreta. Porque as palabras compartidas non teñen comparación, son inesquecibles.

Non sei que me quere contar a miña filla cando anda á procura dos seus primeiros fonemas. Só é quen de debuxar cos beizos e a lingua un esquema esencial, aproximado e provisional, que cambia cada semana. Fala coas pestanas e enfatiza os discursos cos seus ollos xigantes, que escintilan na noite, baixo a luz dunha lámpada de xoguete que a fascina. E ela a nós.

Baduar desde a gorxa ata os labios é o seu xeito de describirnos o universo botando man do dicionario do que dispón con cinco meses. Non son quen de dar coa tradución concreta, pero tampouco a querería. Acertar a estas alturas, tan lonxe do destino, sería unha desgraza, un mal da vida.

Gústame que a nosa comunicación sexa un código secreto, no que as palabras, igual que o mundo e o tempo que teremos, están por construír. O noso amor medra a medida que imaxinamos as vogais e as consonantes que ningún dos dous recoñece no outro, coma se pensando nas palabras posibles creásemos sentimentos certos, reais, vencellos inamovibles.

Polas noites, na aldea, cando abro as ventás que coroan o tellado, oio o ruído constante e sempre a compás dun paxaro. Ás veces esperta a un can que dorme baixo o teito de estrelas. O dúo lévame coa súa cantarea ata a porta do sono. Cada vez que penso que xa sei de que especie se trata, quedo durmido e, cando chega a xornada seguinte, o proceso volve comezar.

Hai uns días rematei Pero... como morren as pegas? (Galaxia), novela do ourensán Óscar Guzmán, premiada co Vilar Ponte, e creo que un deses paxaros –ou quizais unha bubela– protagoniza a cantilena que, de noite, me axuda a topenear. Pode que un día saiba que é o que canta ao vento todas as noites pero, da misma maneira que sucede coa miña nena, escollo non saber, prefiro que o tempo non traballe ao ditado, malia o risco de que, cando chegue o día e coñeza á fin as palabras e os significados que non adiviñara, a maxia rache e xa non haxa remedio, coma cos ovos estragados.

