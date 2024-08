“La ópera es moderna, está viva”

A los trece años despuntó su voz de natura, la que descubren muchos cantantes líricos en la pubertad y supo que lo suyo iban a ser los escenarios operísticos. Tras vivir en Madrid, Italia y Málaga, actuando en escenarios como la basílica de San Pedro ante el papa Juan Pablo II y en el Teatro Real junto a Plácido Domingo, la soprano viguesa Begoña Salgueiro regresó a su tierra natal durante la pandemia y descubrió en la docencia una nueva faceta que le fascina. Ahora combina sus clases de canto y talleres de musicoterapia con actuaciones en óperas de pequeño formato que espera presentar en Galicia próximamente.

– Su regreso a Vigo justo antes del confinamiento por el Covid marcó el inicio de una nueva etapa como docente de canto y musicoterapia , ¿le obligó la pandemia a reinventarse?

– Nunca me había planteado la docencia porque desde muy joven he sido una artista de escenarios, y lo sigo siendo. En esos momentos no había otra alternativa y cuando comencé con mis alumnos descubrí un mundo nuevo que me fascina: el placer de enseñar a otros. La musicoterapia comenzó a interesarme una vez que empiezo a dar clases y veo el efecto terapéutico de la música en general, más allá del canto. Aprender técnica vocal beneficiaría a todos, no solo a los que se planteen seguir una carrera profesional. Hay un estudio que indica que el 80% de la población respira mal, no le saca el máximo partido al diafragma, ese gran músculo de la respiración; la gente canta de garganta, muy constreñida, las voces están encarceladas, tragadas. Yo enseño a liberar voces, a colocar la voz con el tracto relajado, a respirar conscientemente. Los beneficios de esa higiene vocal son inmediatos: el caudal de voz automáticamente mejora y además oxigenas el cerebro, se produce una renovación celular y tu día a día cambia para mejor. Esas técnicas vocales se pueden extrapolar a otros ámbitos que no son el canto, hay profesionales que también trabajan con su voz, como profesores, conferenciantes, periodistas, comunicadores en general.

– Plantea sus clases y talleres como un camino emocional, ¿cómo es ese método?

– La voz está intrínsecamente ligada al sistema nervioso, es superemocional. A veces mis alumnos empiezan a cantar algo que creen que no podrán hacer y lloran porque es como si se estuvieran desnudando, les remueve por dentro porque es algo transformador y energético; y esto es así desde el punto de vista científico y artístico. Por eso podemos emocionarnos escuchando una canción en ruso sin entenderla.

– De hecho realizó un máster en musicoterapia y también imparte sesiones de canto prenatal a mujeres embarazadas, algo que ya experimentó en 2014 y 2015 cuando estaba gestando a su hijo.

– Sí, ahí experimenté el canto prenatal; hay meses concretos en que el feto puede escuchar, pero lo más interesante es que los latidos cardiacos se sincronizan entre madre e hijo y eso crea un vínculo emocional muy fuerte. Durante mi embarazo estuve haciendo conciertos hasta los nueve meses, el último mes recuerdo que me sentaba entre aria y aria. Inventé una nana que le cantaba entonces y le seguí cantando cuando nació y que ahora, con nueve años, tararea de vez en cuando.

– Esa labor docente no la ha apartado de su carrera artística, ¿en qué proyectos está inmersa ahora?

– El escenario es mi pasión, mientras pueda no lo voy a dejar. Ahora estoy con óperas de pequeño formato. A mí me encanta ver ópera en el Real o en el Liceo, pero a veces la falta de presupuesto hace que se hagan proyectos en los que has de ahorrar , y si hay que ahorrar, prefiero que sea en vestuario, nunca en voces. Una Mimi de La Bohéme en una harley y en vaqueros puede cantar a Puccini divinamente, sin necesidad de trajes decimonónicos. Ya en el año 2012 aposté por hacer “Dos sopranos en un diván”, un formato que ahora se está haciendo en Madrid, en el Garaje de Lola. Desde hace años lucho por acercar la ópera a la gente, porque aquí, en España, en pleno siglo XXI, se sigue viendo como algo aburrido y elitista. Y eso tiene mucho que ver con los puristas, un tipo de público rancio que va a la ópera como acto social, no con los cantantes que tenemos pura pasión y somos auténticos devotos de lo que hacemos. La ópera está viva, es moderna, no podemos verla como algo decimonónico. En Salzburgo, directores que me encantan también están apostando por esa idea.

La cantante lírica gallega Begoña Salgueiro. / FDV

– Entre los grandes escenarios en los que ha actuado se encuentra el Teatro Real, con Plácido Domingo, y la basílica de San Pedro, donde cantó ante el papa Juan Pablo II, ¿qué recuerdos guarda de esos conciertos?

– Siempre digo que cantar con Plácido Domingo fue un lujo, como lo es trabajar con otros compañeros artistas. Y respecto a los escenarios, no hay grandes ni pequeños, yo solo necesito que estén en condiciones. Soy un animal de escena, actuar, cantar es lo que más amo en el mundo, pero lo que me gusta aún más es ver al público emocionarse, fijarme en ellos y ver cómo lo disfrutan; eso es comunicación: que espectadores y artistas vibremos juntos.

– También se ha recorrido el circuito artístico gallego, tanto en escenarios y festivales como en eventos culturales y hasta sociales.

– Puedo decir que soy profeta en mi tierra; he inaugurado el auditorio Mar de Vigo junto a Luz Casal, he estado en el Are More, en Espazos Sonoros, en Música no Ar... Estoy agradecidísima a mi tierra que siempre me ha tratado fenomenal y ha contado conmigo para eventos de todo tipo, entre ellos la botadura de un barco.

– Intentó desarrollar en Vigo el proyecto Magenta para tratar de traer a la ciudad una programación estable de ópera y zarzuela, ¿se plantea repetir la iniciativa?

– Ahora estamos haciendo cosas fuera, pero estamos trabajando para traer a Galicia de nuevo óperas de pequeño formato. Es muy complicado sacar adelante proyectos culturales, es algo de los que los artistas nos quejamos eterna y constantemente. Pero yo soy optimista y muy trabajadora, no quiero quejarme, prefiero trasmitir un mensaje de ánimo a la gente para que se acerque al canto. Soy una persona muy inquieta que ama la ópera y lucharé hasta el último de mis días por defender mi género.

– ¿Sacar una carrera como la suya siendo de un sitio como Galicia ha sido cuestión de milagro o fruto de una tenacidad por superar obstáculos?

– En mi época –cumplo 48 años en octubre y empecé a cantar a los trece– aquí no había canto. Estaba en el conservatorio Mayeusis y había una profesora rusa o lituana que enseguida me anima a irme a Madrid a formarme. Tuve que ir interna porque aún estaba en el colegio, estudiaba canto en un momento en que había mucho amor por la música pero poca gente que se hubiera dedicado a enseñar. Fue un camino duro, la educación en aquel entonces era férrea, militar, el nivel de exigencia era muy alto y enseguida te decían que no valías. Y eso, depende de lo sensible que seas (yo lo era), hace que te creas que realmente no vales. Luego la vida me fue poniendo en mi lugar y ahí está mi carrera. Antes me daba reparo decirlo, pero ahora que ha pasado el tiempo y soy madura, puedo decir que me siento muy orgullosa de lo que he conseguido, porque hay mucho trabajo y mucho sufrimiento detrás, pero también muchas alegrías.

– Sin embargo, estudió las carreras de Filología Italiana y Humanidades, ¿no tenía tan claro que se iba a dedicar al canto?

– De niña tenía clarísimo que iba a ser veterinaria, pero un día se me cruza la voz en mi vida, una voz que llaman de natura, que te sale de repente a chorro en la pubertad, algo que le sucede a muchos cantantes líricos. Y ahí lo tuve claro, yo no elegí el canto, fue el canto el que me eligió a mí. Siempre fue mi plan A y de hecho no me he dedicado a otra cosa. Lo de estudiar Filología Italiana y Humanidades fue por placer, por mi curiosidad, por mis ganas de saber sobre muchas cosas. Después vino el máster en lenguas extranjeras y luego el de musicoterapia. Antes me daba reparo ser tan curiosa tan creativa, pero después de la pandemia me lié la manta a la cabeza y noté una especie de liberación para permitirme vivir el presente y para hacer todas las cosas que me interesan.

– Antes ha mencionado que inauguró el Auditorio Mar de Vigo junto a Luz Casal. ¿Alguna vez le ha interesado probar con música más ligera o es un pecado preguntar esto a una cantante de ópera?

– No, no es un pecado, es maravilloso, de ahí que diga que se nos ve como algo elitista. Me encanta la música árabe, la india, me enloquece el flamenco y, de hecho, viviendo en Málaga me fusioné e hice el proyecto “Desde Málaga con amor”, que era con guitarristas flamencos y mi voz lírica cantando coplas, música andaluza. Me gusta mucho la fusión, siempre que sea cuidada, pensada y coherente.

– En su disco “Doce cancións Galegas” cantó poemas de autores como Rosalía de Castro, Ramón Cabanillas, Vicente Risco o Curros Enríquez musicadas por compositores como Joaquín Rodrigo, Gurido o Féderic Monpou, ¿qué supuso para usted ese proyecto?

–Lo interesante de ese proyecto es que mi grabación es la única que existe a nivel mundial de esas canciones, por eso la Xunta me apoyó; luego hice un estudio filológico en el disco libro de traspasar los poemas. Fue mi humilde homenaje a nuestro patrimonio poder dejar ahí grabados esas doce canciones de poemas que descubrí hace mucho tiempo en una biblioteca de Madrid, de los que dos piezas, “Aureana do Sil” y “Floriñas dos toxos”, ya habían sido cantadas por Montserrat Caballé y Victoria de los Ángeles. En su día hice los conciertos de presentación por toda Galicia y también lo presenté en Málaga, en el Centro Andaluz de las Letras, con el poeta José Sarria, y en Córdoba; para mí fue un placer que esos poemas musicados pudieran salir de Galicia.

– ¿Cuáles son sus compositores y obras de cabecera y cuáles les gustaría interpretar que no haya hecho aún?

– Puccini es mi compositor fectiche y su repertorio para mí es como un guante, me siento profundamente cómoda, y después Verdi. Soy de esos compositores italianos del verismo, que es intensidad pura: soy intensa en el escenario y en la vida real también (risas); cuando hacía Carmen en escena luego me creía completamente ella. ¿Compositores que se me han resistido? Tienes que tener cabeza para elegir tu repertorio porque una cosa es tu rango vocal y otra es salirte de tu naturaleza, de tu tesitura; tienes que cuidar tu voz, ese instrumento tan maravilloso que tenemos, así que hay compositores que no podría haberlos cantado pero me gusta mucho escucharlos en otras compañeras, igual que otras no pueden cantar lo que yo.

– Una soprano nace o se hace? ¿Qué hay de técnica y qué de pasión y talento?

– Siempre tiene que haber una base técnica y después puedes ser pasional. Si eres solo pasión, sin técnica, al final te come tu propio personaje, caes en la sobreactuación. Cuando tienes técnica, eres más dueño de hacer lo que quieras sobre un escenario, pero con cimientos férreos de respiración y colocación de la voz.

