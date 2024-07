La picaresca “non sancta” del camino

Con el Apóstol como reclamo, Santiago no solo es escenario estelar de encuentro entre culturas, meca de espiritual peregrinaje para los creyentes o argumento para caminar y cambiar el ritmo de una vida para los que son ajenos a la fe. También se ha convertido en un gran mercado, además de monumental parque temático, que ha ido expulsando a los vecinos –que están hasta el gorro del santo salvo los que se benefician del mismo- hacia las periferias. De poco ha servido esa imagen bíblica en que Jesús expulsa a los mercaderes del templo a latigazos porque los tratantes se han aposentado del mismo desde el mismo siglo XII de las primeras oleadas de visitantes, cuando a esa ciudad se llegaba para admirar el milagro.

A mí lo que me admiró fue el discurso de ingreso en la Academia Xacobea del catedrático de Derecho Mercantil Carlos Lema Devesa, experto en temas de Competencia y de consumidores, que tuvo a bien enviarme ya impreso tras habérselo solicitado. El título del mismo despertó mi atención: Los actos desleales frente los peregrinos en el Códice Calixtino. O sea, que ese manuscrito iluminado ya hacía mención en el siglo XII de la picaresca con aquellos primeros consumidores como les llama Lema Devesa, que de eso sabe un rato. En torno al santo y a ese “turismo religioso” se había desperezado una legión de timadores y tramposos en aquellos tiempos de menor control, aunque antaño no generaran como en estos de turistificación, gentrificación y privatización, la expulsión de los antiguos vecinos, la precarización de los trabajos y la disolución de la vida urbana.

Yo admiro aquellos viajeros heroicos de la Edad Media que, como señala María Serena Mazzi en Los viajeros medievales, comenzaban su andadura casi ciegos, sin imágenes prefiguradas del Camino salvo por sermones de frailes que fabulaban con un mundo más allá tanto de monstruos y gigantes amenazadores o de profundidades abisales como plagado de paisajes maravillosos donde los árboles ofrecían comida en abundancia. No existían los “tours” actuales, con los que llegas al camino conociendo todos sus recovecos y lo recorres, si quieres, dejando que empresas creadas al efecto te liberen de la mochila. Admiro a aquellos caminantes que se exponían a los salteadores de caminos, infinidad de malandrines y ladronzuelos escondidos en los bosques. Hoy el Camino de Santiago, el central porque el mercado se ha inventado caminos desde Vancouver o Bangla Desh, goza de especial seguridad aunque sea también fuente de recreación literaria y autores como Chiño Barral o Ramón Otero lo conviertan en escenario de thrillers policiales.

El catedrático Lema Devesa no entra en las cuitas del Camino sino que se centra en el expolio de los mercaderes a su término, considerando al peregrino de aquel tiempo medieval como consumidor de alojamiento y manutención y a su mayoría como hombres modestos, no muy ricos, en muchos casos analfabetos. Tipos, por tanto, susceptibles de ser engañados por mesoneros, albergueros, cambiadores de moneda que aparecieron en Santiago al olor del negocio, vendedores de telas, marroquinería, de especias, de cirios, drogueros y hasta los mismos médicos. Toda una parafernalia de timadores que, con casos documentados, se aprovechaban de la limitación en los controles propios de aquellos tiempos. Hoy ese mercado se ha multiplicado por mil (la deslealtad más conocida si acaso es que no hay tal santo), pero está muy controlado por las leyes, aunque no falta quien quiera hacerse el agosto. Jesús no daría abasto expulsando mercaderes de los alrededores del templo, si bien serían honorables comerciantes.

Suscríbete para seguir leyendo