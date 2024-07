El peso del alma

No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados”, aconsejaba Jesús a sus discípulos, si hemos de creer a Lucas. Sin embargo, Jesús arbitraba y sentenciaba. También Yahveh, su padre, se había mostrado implacable al promulgar sus normas; ese Pentateuco cruel y confuso a nuestros ojos, que fiscaliza la menstruación, el calzado o la siembra. Con el mismo rigor nos veta las vestiduras con hilos diversos que nos impele al degüello de todo lo que viva en la aldea enemiga. Jesús, con su evangelio, y Pablo de Tarso, formado como rabino, antes que una nueva fe, instituyeron una reforma penal.

Cualquier religión, también las laicas, no solo pretende explicar el universo como intenta la ciencia. Ambiciona reordenarlo y acomodarlo a sus fines. Se establece como ley a la que nos debemos sujetar. La propia existencia se concibe como un proceso judicial que se sustancia en la muerte. Anubis pesará nuestras almas, la cuenta de las faltas y los méritos, a fin de decidir su destino. Hermes determinará los duelos de los héroes en su balanza. San Pedro nos examinará ante las puertas del paraíso. Juzgar es siempre primeramente un atributo de los dioses, que nosotros administramos como sus remedos. Juzgamos y condenamos constantemente a nuestro prójimo. Y lo hacemos furiosamente en el nombre del hindú Yama o Alá, Marx o Adam Smith, la patria o el Estado igual que en el de ese Jesús que lo hubiese desaprobado.

Nuestro propio sistema judicial conserva ese carácter levítico. Así las togas, los birretes, los tratamientos de respeto y los juramentos han sobrevivido al paso de las generaciones y los regímenes. Los jueces se siguen considerando una casta sacerdotal, que intermedia entre la esfera divina y la humana. Sólo ellos están capacitados para interpretar los arcanos de las constituciones. Sólo ellos pueden descifrar ese galimatías de reglas que se superponen y se contradicen. Siguen siendo arúspices examinando el futuro en las entrañas de los animales sacrificados. Determinan, de hecho, el futuro de sus reos.

“Los hombres más poderosos de Francia son los jueces de instrucción”, se cuenta que afirmaba Napoleón, que asentó la revolución en su Código Civil a la vez que la traicionaba. La frase se repite estos días sobre la forma en que Juan Carlos Peinado está gestionando la acusación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Un héroe, clama la derecha, a cuyos intereses se pliega retorciendo los procedimientos, según la izquierda. Un profesional impecable o un chapucero venal. En ambas trincheras encuentran expertos que sustenten sus argumentos.

Ni ángel ni demonio, tampoco profeta, Peinado es en realidad un ser humano. Como Roland Freisler, que ordenaba quitarle el cinturón a los acusados de conspirar contra Hitler para se tuviesen que agarrar los pantalones mientras declaraban y los interrumpía con insultos. Como Giovanni Falcone, que plantó cara a la mafia siciliana y a su extensa red de ramificaciones empresariales y políticas. Todos los infinitos matices de la moral caben entre ambos.

“Lawfare”, se conceptúa ahora de esto que pasa. Siempre ha existido la guerra judicial, aunque la sufrían otros. Se alentó, consintió o ignoró con Podemos, por ejemplo. El pecado original de la judicatura española reside en el abracadabra de la Transición, que transformó los tribunales de orden público en audiencias nacionales. Y el filtro de las eternas oposiciones, que ningún hogar humilde puede costear, prolonga el dominio de aquellos apellidos y estos intereses. Produce además, tras tantos años de enclaustramiento, conocedores de las leyes que ignoran la realidad a la que las aplican.

Yo preferiría una judicatura tan diversa como la sociedad, a la que tutear en mangas de camisa. Pero ningún sistema es perfecto. Ni el gobierno endogámico de los jueces por los jueces, ni el mercadeo persa entre partidos ni los magistrados estadounidenses sometidos a las pasiones del voto popular. A la postre, nadie vigila la conciencia que emite una orden o dicta una sentencia. Únicamente Peinado sabe a quien se encomienda en la intimidad de su despacho. Freisler murió durante un bombardeo y a Falcone lo mataron detonando una bomba al paso de su coche. “Con la misma medida con que medís os volverán a medir”, prometía Jesús. Pero yo sé que ningún dios ha pesado sus almas y que ninguno de nosotros veremos el cielo.

