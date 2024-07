La actriz que brilla en la sencillez

Mamen, la simpática secretaria en “Periodistas”; la abogada Mónica, en “Siete vidas”; Laura, la detective con un olfato infalible en “Los misterios de Laura”; la abuela de “Clanes”; infinidad de personajes teatrales… María Pujalte es todas ellas. Y no es ninguna.

Uno empieza a conversar con esta artista gallega y siente que la conoce desde hace años, que no es la primera vez que se reúnen en una mesa. Es el poder de la televisión, que crea una familiaridad irreal. Pero es también la sinceridad, la sencillez y la afabilidad con la que María habla. Una empatía que sí tienen en común la persona y sus personajes.

María Pujalte (A Coruña, 1966) lleva nada menos que cuarenta años trabajando como actriz, un éxito -y, como ella misma destaca, “un privilegio”- en un mundo tan complejo como el suyo. Con una larga trayectoria teatral, alcanzó la popularidad al participar en algunas de las series más exitosas de la televisión y en el cine. Toda una carrera dando vida a mujeres corrientes. A extraordinarias mujeres corrientes.

Lejos de lo que pudiera parecer, María se recuerda como una niña tímida –“sigo siendo poco dada a los encuentros sociales”, advierte- pero a la que, sin embargo, le encantaba organizar con sus otros tres hermanos actuaciones caseras y disfrazarse a la mínima ocasión. Cuenta que en esa afición por los escenarios tuvieron mucho que ver sus padres, que fomentaron en su casa un ambiente muy afín a la expresión artística. “Esta pasión viene de mis ancestros. Un tío abuelo, que además es mi padrino, escribía poesía; mi abuelo Enrique era aficionado a la música y a mi madre le habría encantado ser cantante. Mi padre, que participaba en grupos de teatro aficionado, también estaba siempre dispuesto a llevarnos a conciertos, al Teatro Colón, al cine…”, recuerda. De hecho, sus padres –ella de Vigo y él de A Coruña– se conocieron a través de un intercambio de cartas de la revista Fotogramas.

Tenía tan solo 4 años cuando María hacía de angelito en una función del colegio y recuerda que tuvo “una sensación muy buena”, quizás el preludio de la dirección que iba a tomar su vida. Tras formarse en danza clásica, cuando tenía 13 años fue su padre el que la animó a apuntarse a un grupo de teatro aficionado, la Agrupación Teatral Coruñesa, en el que necesitaban a una niña. “Tenía mi frasecita y hacíamos pequeñas giras por Galicia en autobús y yo estaba feliz”, cuenta.

En esa época nacía la televisión autonómica y ofrecían cursos de formación para dobladores a los que María, con 16 años, no dudó en apuntarse.

María Pujalte, con sus hermanos, disfrazada de ama de cría. / Cedida

Terminó el COU y la selectividad, tal y como sus padres le exigieron por el miedo a la inestabilidad del mundo artístico, pero María ya tenía claro su camino. Aunque no discurrió en línea recta. “Me presenté a las pruebas de la Escuela de Arte Dramático en Madrid y no me aceptaron. Lo intenté al año siguiente, y tampoco. Pero lejos de cambiar de opinión me dije, con mucha chulería, inconsciencia o tesón: ‘Un jurado no es quién de decidir si puedo o no ser actriz”, afirma, al tiempo que destaca “el apoyo que siempre tuve de mis padres y la libertad de elegir, lo que siempre me dio muchas alas”.

Y así fue. María entró en una pionera empresa de doblaje que se creó en Santiago y se mudó a esta ciudad, donde “me adentré en un ambiente teatral muy vivo y con numerosas compañías”. Asegura la actriz que los diez años que vivió en Santiago fueron su verdadera escuela. “Tenía la suerte de contar con un sueldo fijo como dobladora y eso me permitía a la vez formarme en infinidad de cursos y hacer todo tipo de experimentos en el teatro independiente. Éramos una generación con mucha ilusión, desde Quico Cadaval a María Bouzas, Miguel de Lira, Monti Castiñeiras...”, destaca.

La primera gran oportunidad profesional le llegó a María con uno de los grandes, el director Mario Gas, que montó con el Centro Dramático Galego “O Mozo que chegou de lonxe” en 1988.

En esta etapa trabajó también con Quico Cadaval y la compañía O Moucho Clerc y montaron los primeros cabarets políticos, comenzando con “Fisterra Broadway”. “Primero actuábamos en bares pero tuvo tanto éxito que acabamos en la sala Nasa”.

María fundó junto a su amiga María Bouzas la Compañía de Marías, con la que montaron varios cabarés con mucho éxito.

María Pujalte y María Bouzas en el espectáculo de cabaré "Fisterra-Broadway". / FDV

Su estreno en la gran pantalla llegó en 1991 de la mano del director Pedro Carvajal, que le dio un pequeño papel en “Martes de Carnaval” y, tres años más tarde, no dudó en volver a contar con ella con un papel más grande en “El baile de las ánimas”. “Pedro fue mi ángel de la guarda; él me animó a mudarme a Madrid y me buscó una representante, que era algo imprescindible para dedicarme de forma más profesional. Y lo hizo todo de manera desinteresada. No te cruzas con muchas personas así en este negocio”, agradece.

La decisión fue acertada y, al año siguiente, en 1995, Azucena Rodríguez le ofrecería el papel de Cata en “Entre Rojas”, por el que fue nominada a Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya. Detrás vendrían otros grandes para dirigirla como Vicente Aranda, Cesc Gay, Mariano Barroso o Fernando Colomo, al tiempo que seguía subida a las tablas.

“Los actores tenemos claro que la suerte es fundamental, más allá del talento, y yo además le añadí mucha cabezonería y entrega”, afirma.

María estaba formada en el trabajo constante, sobre todo en el teatro, por lo que “nunca me planteé ni siquiera la posibilidad de ser famosa; no entraba en mis planes”. Pero llegó la súper exitosa serie “Periodistas” y el rostro de la gallega se popularizó en cuestión de semanas. “Aquello fue muy bestia y no lo llevaba bien; la gente te ve en la televisión y cree que te conoce. Tuve que reflexionar para entender esa metacomunicación y comencé a disfrutarlo también”, asegura.

En “Los misterios de Laura” triunfó con un exitoso papel protagonista que en seguida arrasó entre la audiencia. “Es un personaje brutal en una serie que homenajea a los clásicos de misterio, muy coherente y nada pretenciosa; un tesoro que se da pocas veces y que sigue completamente viva”, apunta.

Sin embargo, tal y como auguraban sus padres, María coincide en que en el oficio de artista “siempre estás haciendo equilibrios”. “Soy privilegiada porque nunca he dejado de trabajar como actriz, pero esto es muy complejo, más aún para una mujer y además con un físico tan normal como el mío; muy pocos pueden elegir, la mayor parte de los proyectos no salen adelante”. Aún así, asegura que no ha sentido aún el peso de la edad, tal y como advierten muchas mujeres actrices, y se siente feliz “de conseguir llegar a la gente”.

Recientemente, María ha disfrutado rodando en su tierra. Acaba de estrenarse “Clanes”, “La primera serie que he hecho en Galicia”, donde interpreta a una abuela. Y el pasado mes de abril estuvo en el pueblo coruñés de Redes rodando la película “Leo & Lou”, de Carlos Solano. “En ambos rodajes me lo pasé pipa, con unos equipazos maravillosos”. El 13 y 14 de septiembre regresa de nuevo, esta vez al Teatro Rosalía de A Coruña, con el montaje “Tan solo el fin del mundo”.

María ha protegido siempre su intimidad y da pocos detalles de su vida privada. Confiesa que la maternidad nunca le atrajo, “desde jovencita lo tuve claro”. Solidaria y comprometida, participó en manifestaciones contra la guerra de Irak y la plataforma “Nunca Máis” contra el desastre del Prestige.

Cuando no está trabajando lo que más le gusta es “perder el tiempo, en el mejor sentido”. “Cuando puedo, me gusta hacer todo muy despacito, desde un sofrito a leer, escuchar música, pasear… Eso me da paz”, describe.

Lo que decíamos, una extraordinaria mujer normal.

Las pioneras: María Casares, la gran dama del teatro

La actriz gallega María Casares, en un fotograma de una de sus películas. / FDV

María Casares (A Coruña, 1922-Alloue,1996), fue una de las actrices francesas más destacadas del siglo XX.

Ser hija de Santiago Casares Quiroga, el jefe del gobierno el día del golpe de Estado de julio del 36, le marcó de por vida. Tuvo que salir al exilio con su madre y empezar de cero en París, donde también sufrieron la ocupación alemana durante la II Guerra Mundial.

Con mucho tesón, logró estudiar interpretación en el Conservatorio de París.

Su primer papel profesional fue en “La Celestina” y durante su vida trabajó con los autores y directores de teatro y cine más importantes de la escena francesa.

Entre 1945 y 1951 participó en una docena de películas que llegarían a ser clásicos de la historia del cine como “Les enfants du paradis” o “Les dames du Bois de Boulogne”.

En 1944, conoció a Albert Camus, el gran amor de su vida, y protagonizó varias de sus obras.

Obtuvo el Premio Molière de teatro y recibió del gobierno francés el Premio Nacional de Teatro. En España, fue aclamada con la Medalla al Mérito de Bellas Artes.

