"A maxia sempre estivo na vangarda da tecnoloxía"

Malia que ten a teima de que xa naceu mago, Antón López Rivas (Castroverde-Lugo, 1956) comezou a súa andaina artística hai medio século, de maneira que cando o réxime franquista, con Franco incluído, agonizaba (aínda que lle deu tempo a ordenar os últimos fusilamentos da ditadura), aquel mozo xa saía aos escenarios a facer maxia… en galego, todo un atrevemento. Este verán anda a percorrer o país en conmemoración deste 50 aniversario a bordo dunha nave chamada Magomóbil.

– “Doutor” Antón. Son un home adulto e continúa a abraiarme a maxia, pero nunca conseguín descubrir pola miña conta onde estaba o truco de ningún número, nin sequera os dos novatos. Como “médico”, dígame: Isto é grave? Que diagnóstico me fai?

-A maxia é preciso vela cos ollos da inocencia. O non saber como se fai é saudable e polo tanto penso que con esta aptitude túa chegarás aos 100 anos, xa que a ilusión é o que nos mantén vivos.

–Teño escoitado moitas veces que a “clave” dun mago está en saber distraer ao espectador, para que non mire onde ten que mirar. Se é certo iso, como se fai? (Pregúntollo porque eu tentei descubrir os trucos mirando para outro lado, pero tampouco me serviu para nada).

–Se cho conto xa saberías tanto coma min. Os ilusionistas non utilizamos a palabra "truco" polo seu significado negativo. Cambiámola por “xogo”, que nos parece máis acaída. Por certo, un gran filósofo dixo que o segredo da vida (e eu diría tamén que da maxia) está en non mirar para outro lado, xa que o verdadeiro segredo está en centrarse no importante.

–Din os seus currículums que Vde. fixo a carreira de Psicoloxía. Chegou á psicoloxía dende a maxia ou á maxia dende a psicoloxía?

–Cheguei á psicoloxía porque xa facía maxia. E como dicían os meus pais: “O saber non ocupa lugar”.

–Desculpe a redundancia: para ser ilusionista hai que ter moita ilusión. Como naceu, de onde brotou a súa ilusión pola maxia?

–No ano 1973, no desaparecido Gran Teatro de Lugo, vin o espectáculo dun mago chamado Xosé Manuel Carballo, que logo foi gran amigo. Ese día quedou unha semente en min pola maneira que tiña de comunicar a súa a maxia en galego. Así pois, a miña maxia nace na época de Transición, a finais de 1975, xa que daquela Galicia estaba aínda por transformarse e sempre pensei que a maxia ía ser importante para Galicia fixera quen a fixera.

–Para saber de maxia, Vde. percorría de rapaz 30 kilómetros en bicicleta dende Lugo ata Castro de Rei, e aprender do que foi o seu primeiro mestre, o xa citado Carballo. Puido facerse ciclista, pero non vai por aí a pregunta. Se non fose mago, que outra actividade profesional lle gustaría ter feito ou en que outra actividade se imaxina?

–Esta pregunta ten fácil resposta, xa que dende que apareceu a maxia na miña vida nunca tiven un plan B. Son dos que pensan que se a maxia non existira, habería que inventala.

–Hai anos que viaxa e actúa na compaña dun personaxe moi peculiar. Chámase Facundo e é un boneco. Para crealo, e crialo, tivo Vde. que aprender ventriloquia. Por que “inventou” a Facundo?

–O Facundo foi un labrego retranqueiro que apareceu un pouco antes da Transición para dicir as cousas que eu non podería dicir. O personaxe non pasou desapercibido, xa que no 1979 tivo un recoñecemento especial nos Premios da Crítica de Galicia. Lembro unha anécdota de finais do 70 cando viña de actuar dunha festa preto de Sarria. Acompañábame unha rapaza que me suxeriu sorprender a súa avoa que vivía a poucos quilómetros; xa era noitiña e recibíronnos coas mans abertas. Na cociña estaban os mallorazos (a muller e o home da casa) e unha velliña de máis de 90 anos. Ceamos de marabilla e, xa no café, a rapaza faloulles de que no coche había un home agardando para voltar ao seu fogar. Entón os da casa, asombrados, dixeron que “onde cean dous, tamén cean tres”. Así que fun polo Facundo e aparecín coa maleta. “E o home?”, preguntaron os mallorazos. “Está na maleta”, respondín. O que sucedeu despois foi pura maxia xa que cando saquei a Facundo da maleta, aquela velliña falaba con el como se se tratase dun home de carne e óso. “E logo non quere un vasiño de viño?”, preguntáballe a velliña. E Facundo respostaba que “non tiña por onde mexalo”. En fin, non me lembro de toda a conversa, pero xa no remate gardei a Facundo na maleta, e na cociña fíxose un silencio longo que cortou a velliña movendo a cabeza e dicindo: “Aínda lle temos que dar grazas a Deus por ser como somos”.

–Galicia está omnipresente na súa maxia desde os seus inicios. Ata o punto de que se Vde. non fose galego, tampouco sería mago?

–Esa pregunta teríaslla que facer precisamente ao meu álter ego, o Facundo, pero eu coido que a súa resposta sería: E logo a ti que che parece?

–Un elemento moi importante da súa maxia é o sentido do humor. A xente ri moito con Vde. e con Facundo. Non será porque, se rin, xa non se fixan tanto en como fai os “xogos”?

–Encántame que os públicos se divirtan nos meus espectáculos, pero a risa non é unha distracción senón unha conexión, xa que para min a esencia da maxia está no asombro, na comunicación e na emoción.

–Ten feito Vde. varios espectáculos de “formato grande”, pero dinme que o máis difícil é a maxia que semella máis sinxela, a das cartas, os panos, os coellos… a maxia de preto, vaia. Por que sendo a máis difícil, sen embargo é a que confesan que máis lles gusta facer aos mellores (ou aos máis auténticos) magos?

–Si, teño feito espectáculos de grande, mediano e pequeno formato. Cada un ten a súa técnica e dificultade. Eu formo parte dos magos que disfrutan facendo maxia de preto, pero penso por experiencia que a maxia de grandes ilusións tamén ten a súa complexidade. Somos un referente a nivel mundial na maxia de proximidade grazas á xenerosidade e persistencia do mestre Juan Tamariz, pero tamén nestes intres a maxia de gran formato capitaneada por Jorge Blass e Antonio Diaz “O mago Pop” non deixa indiferente a ninguén.

–É ben coñecido que Vde. estivo a piques de perder a vida durante un número de inmersión acuática, mais non escarmentou e volveuno repetir outras veces. Daría a sua vida pola maxia?

–Eu vivo na maxia as vinte e catro horas do día e as cousas da vida sempre as analizo en clave de maxia. Polo tanto, para min a maxia é a vida.

–Detecto un lado escuro nalgúns dos seus espectáculos. Por exemplo, Vía Láctea comeza con Vde. morto. A maxia galega ten moito que ver co “máis alá”. Será por iso que a Vde. lle gusta “xogar” coa morte?

–A maxia é unha arte escénica e como arte, sempre fala das inquedanzas do ser humano, e a morte é un dos seus maiores misterios. Ao crear unha obra artística é normal falar das cousas das que non atopamos respostas. Non esquezamos que o mago dos magos chamábase Álvaro Cunqueiro e que Galicia ten influencias da cultura celta, por iso nos gusta crer nos mitos, nas meigas e nos trasnos. Esta é a razón pola que non só me gusta xogar coa morte senón con todos os misterios da vida.

–Estou ollando algunhas fotos e a súa aparariencia física é case a mesma que fai 50 anos, cando empezou. Fixo un un pacto co diaño ou haberá que pensar que ese é o maior logro da súa maxia?

–Do que acabas de dicir concordo en que levo na maxia 50 anos. Sempre pensei que cada quen ten a idade das súas ilusións e, polo tanto, podo presumir de que teño a mesma paixón que cando tiña 20 anos.

–Daquela, esas fotos nas que ollei a súa mocidade deben ser un fenómeno de Internet. Por certo, cónstame que Vde. asimilou moi ben as novas tecnoloxías pero, que vai pasar coa maxia con isto da Intelixencia Artificial?

–Esta pregunta habería que facerlla á IA, por exemplo, ao Chat GPT. Hai que lembrar que a maxia sempre estivo na vangarda da tecnoloxía e, polo tanto, con toda seguridade aparecerán novos efectos máxicos relacionados con este fenómeno.

Preguntámoslle á IA que pasará coa maxia. / FDV

–Cál é o número de maxia do que máis orgulloso e satisfeito se sente?

–Unha das creacións das que máis presumo é a do xogo do polbo. Trátase dun polbo amestrado que teño nun acuario. Desprecíntase unha baralla, un espectador elixe unha carta e amósalla ao polbo. A carta pérdese no resto da baralla e o propio espectador mestura as cartas que deixa caer no interior do acuario. Logo, o polbo fai o seu traballo, xa que con un dos seus tentáculos recolle a carta elixida polo espectador e a saca fora do acuario. E teño unha anécdota que vou contar. No ano 1987, nas festas do San Froilán e na praza de Santa María ateigada de xente fixen este xogo. Uns días despois paroume un espectador pola rúa e díxome que me quería contar algo que vivira o mesmo día do espectáculo. Díxome que cando o polbo sacou a carta elixida do acuario toda a praza aplaudía a rabiar menos unha velliña que non aplaudía e dicía “home claro, ensinoulla!”.

–Algúns dos seus espectáculos foron televisados e están gravados. Non ten medo de que a base de ollalos unha e outra vez acabarán descubríndolle os “xogos”?

–Medo, ningún. Os que deberían de ter medo son aqueles que atopan o segredo e perden a ilusión.

–Case que todos os magos do mundo coinciden: Juan Tamariz é o mellor. Qué ten Tamariz que non teñen os demais?

–Moitas cousas: Tamariz ten un violín único que soa a TANTACHÁN.Tamariz ten tantas dioptrías que fai que a súa maxia a vexamos moi, moi de preto. Juan ten unha baralla de 52 cartas que asombra os máis escépticos e namora os máis namoradizos. Juan Tamariz ten a capacidade de elevar a cartomaxia ao sublime. Juan Tamariz ten os catro ases para ser unha lenda viva da maxia. Juan ten dúas fillas, Ana e Mónica, de ascendencia galega, Juan Tamariz ten, ao cabo, “A Maxia”.

–Ultimamente, as noticias que falan de Vde. refirense ás súas xiras no Magomóbil. Deixou xa de pensar en facer espectáculos do tipo “Vía Láctea” ou “Merlín en familia”?

–Efectivamente, o Magomóbil vén sendo dende fai uns anos un espazo escénico único para sorprender os públicos familiares a poucos metros de distancia. E en canto aos espectáculos de gran formato, dicirche o que cantaban Golpes Bajos: “Malos tiempos para la lírica”.

– Hai xente especialmente dotada para a maxia ou (á marxe de que logo se entrene, investigue e estude moito) para ser mago hai que nacer mago?

–Para ser mago, primeiro é preciso pesar 4 kilos e 200 gramos, que é o que eu pesaba cando nacín. E logo xa todo é maxia: cando comenzas a andar, a falar, a xogar, a namorar... E un día, e non sabes por que, empezas a facer cousas que parecen asombrosas para sorpresa de propios e estraños.

Antón nun espectáculo na capital de Galicia. / FDV

–Tamén hai xente que só coñece a maxia polo cine, a televisión, IPhone. Como os animaría para que asistan en vivo a un espectáculo de maxia?

–Aparecer, desaparecer, teletransportarte, levitar, voar ou mesmo saber cal vai ser o número da bonoloto só o poderás experimentar en vivo e en directo. Os ilusionistas somos creadores de ilusións e facemos posible o imposible. Achégate e verás como transformamos a túa realidade.

–Por último quixera que me falara do que vai facer durante o que queda de verán e, como confidencia, se é posible, que me describira o último truco que se lle ocurreu e que estreará estes meses.

–Veño de facer unha minixira no Magomóbil co espectáculo “O Romance do Conde de Cagliostro” nos concellos de Fisterra, Ordes, Chantada, Ponteareas e Lalín baixo o patrocinio de Turismo da Xunta de Galicia. Neste espectáculo presento A pantasma de Pepper, un xogo de gran formato de principios do século XX onde o mago se vai transformando lentamente nun esquelete, e logo o esquelete esvaécese e o mago aparece en segundos no outro extremo do Magomóbil. E aínda nos quedan outras moitas actuacións para os meses de agosto e setembro co espectáculo “Mil maxias máis” no Magomóbil, que vai de facer maxia poñendo en valor a nosa fala. Neste espectáculo aparece o espírito de Álvaro Cunqueiro para lembrarnos as “Mil primaveras máis para a lingua”.

Suscríbete para seguir leyendo