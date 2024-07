Retratos de compañeros peludos

Argentino de padre gallego de Ribadumia, Luis Feijoo se define en sus redes sociales como zootógrafo, pues se dedica a fotografiar mascotas. Antes fue cocinero, tanto en Argentina como en Galicia, donde lleva establecido 23 años en Arousa. Una sesión fotográfica en la escuela de hostelería argentina donde se estaba formando despertó su interés por captar imágenes de platos cocinados y así se especializó en fotografía gastronómica, ocupación que alternaba con su trabajo al frente de los fogones, hasta que fue padre y dejó los sacrificados horarios que exige la cocina diaria. Diez años después, en 2019, sus hijos querían adoptar un perro y eso supuso un nuevo cambio en su rumbo profesional.

“Fuimos a la perrera de Vilagarcía de Arousa y una perra de seis meses vino hacia nosotros en cuanto soltaron a los cachorros para que eligiésemos a uno. Ella nos escogió”, comenta. Fue Indi, una mezcla de mastín con labrador, su primera modelo. “Empecé a sacarle fotos con el material que tenía y me di cuenta de que no sabía cómo fotografiar a un perro, por eso empece a investigar y le pagué un curso a un chico de Madrid, uno de los mejores en España que se dedican a esto, y él me enseñó cómo tratar a un animal, en cuestión de respeto, de leer su lenguaje o de no invadir su espacio, aparte de cómo hacer las fotos”.

Llega el confinamiento por la pandemia cuando él estaba montando su estudio en Carril y ello le permite continuar practicando con su perra hasta que encuentra lo que buscaba. Al acabar el aislamiento decide continuar con el plan que tiene en mente y se convierte en retratista de mascotas, que actualmente es su principal ocupación y fuente de ingresos, aparte de atender a un puñado de clientes que le siguen demandando fotografía gastronómica y echar una mano durante el verano en las cocinas de un restaurante de Carril cercano a su casa.

La parte más social de su trabajo la desarrolla con protectoras y refugios de animales. “Me di cuenta de que al final el perro que adoptas no deja de ser un producto, lamentablemente, y cuanto más lindo lo veas más vas a querer adoptarlo”. Así empezó su colaboración con la protectora donde encontró a Indi, a la que fotografía mascotas que lleva a su estudio y hace cada año un calendario. Luego vinieron otras, como la de Ponteareas y Os Palleiros.

Ese trabajo de mostrar a su perra en redes sociales y retratar animales de refugios le fue dando a conocer entre el público. Eso y su constante búsqueda de la mejora, según apunta, porque “las fotos que la hacía al principio a Indi y las que hago ahora no tienen nada que ver, he evolucionado muchísimo”. Los retratos, vídeos y reels que muestra en Instagram tienen 140.000 seguidores.

Su estudio en Carril es su principal lugar de trabajo, aunque también realiza puntualmente sesiones en el exterior, en una plaza cercana, “en atardeceres durante el mes de septiembre porque el sol cae directamente en el mar y queda una iluminación muy linda”. También acude una vez al mes a una tienda de alimentación y servicios para mascotas en Vigo, donde tiene habilitado un espacio para sus retratos, y a un club de agility de Ponteareas. “Tengo una especie de estudio móvil que monto para casos en que no pueden traer al perro a Carril, hace quince días, por ejemplo, fui a un refugio en A Coruña y recientemente fui a un establo de una chica en Lugo para hacer una sesión a sus caballos. Me gustaría moverme más, de hecho me han llamado para ir a Asturias, pero es complicado encontrar el sitio y el costo”.

Una sesión suele durar entre hora y hora media, tiempo en el que suele tomar de 100 a 150 fotos para que el cliente seleccione las que prefiera. “Más que una sesión de fotos, lo que contratan es una experiencia”, comenta Feijoo. “El día previo les mando un mensaje por Whatsapp con recomendaciones básicas y respuestas a preguntas frecuentes sobre cómo actuar en la sesión, que le traigan su comida favorita si el animal es alérgico a algo, qué ropa traer, que no regañen ni griten a la mascota en el estudio,... Les digo que no hay tiempo máximo por sesión, por eso nunca encadeno dos seguidos y suelo dejar de dos a tres horas entre una y otra”. Y es que lo importante es que el animal se siente cómodo y en calmar. “Si en algún momento está alterado les digo que se lo lleven a dar un paseo y que vuelvan más tarde”.

Los secretos para retratar a una mascota son, primero, la relación que se establece entre el fotógrafo y el animal. “Lo más importante es respetarlo, no invadir su espacio, saber leer lo que el perro te está diciendo: si mira para un costado es que no quiere saber nada del tema, si empieza a tener miedo también me doy cuenta. Es que el animal a mí no me conoce y normalmente las veces que lo llevan a un cuarto cerrado es al veterinario para pincharle. Hay que dejar que se habitúe al espacio, tener mucha paciencia, dejar que se suelte e irte ganándolo con premios y juegos”, relata Luis Feijoo, para quien la barrera que nunca cruza es hacer fotos que ridiculicen al animal.

Normalmente en una sesión se hacen varia fotos a la mascota en solitario y después con sus dueños. “Es uno más de la familia, por eso piden fotos que luego puedan colgar en sus casas”, explica Feijoo. También hay quien solo quiere imágenes en digital para poder mostrarlas y quienes acuden al estudio cuando el perro ya tiene una edad avanzada y quieren tener un bonito recuerdo.

Trasmitir la personalidad de la mascota en los retratos es la meta que persigue el fotógrafo en sus sesiones. “Me pongo contento cuando les mando las fotos a los clientes y me dicen que transmite su personalidad y que se lo pasaron muy bien en la sesión, prefiero eso a que me digan que las fotos son chulas”, confiesa. Para captar el carácter del perro, algo que transmite con su mirada, el retratista juega con la iluminación , las poses y los fondos.

“Sin duda hay perros más fotogénicos que otros; hay algunos que con ellos puedes hacer lo que quieras sin problemas y otros que no hay manera. Me pasó con uno de catorce años, sordo y un poco ciego, que era muy desconfiado; el primer día no conseguí ninguna foto que a mí me gustara, así que quedamos para el día siguiente y al venir y saber que era un lugar seguro, se soltó. En el sitio al que voy a Vigo el chico tiene un border collie que donde lo pones se queda, es como si posara”.

A menudo son los propios dueños los que se quedan asombrados con la actitud de sus mascotas. “Me ha pasado de gente que me dice que no voy a poder, que me va a ladrar o a morder y al final han salido sesiones geniales”.

Aunque la gran mayoría de retratos son a perros, también ha hecho a otros animales que la gente tiene como mascotas. “Con los gatos, que normalmente son dispersos y no te hacen ni caso, me ha pasado con alguno que se ha quedado quieto en el lugar donde lo pones y se ha dejado hacer fotos sin problema”. Eso también le ocurrió con Paopeta, una gallina que le llevó una clienta junto a tres perros. “Cuando me dijo si le podía hacer fotos a ellas le dije que sí aunque pensé que iba a salir corriendo por el estudio, pero mi sorpresa es que la dueña le dijo ‘Paopeta, quédate quieta’ y la gallina le hizo caso”.

Anubis y Dimitri. / Luis Feijoo

Otra de las fotos que llama la atención es la de un perro lobo acompañado de un cuervo, los dos mascotas de un cliente de carril que suele pasear a ambos, uno caminando y el otro volando. En el retrato que no enseña Feijoo aparecen los dos mirando a cámara con serenidad y mucha naturalidad.

“Me han encantado las sesiones que le hice a un par de águilas, que volaban por el estudio, y a los caballos que retraté en un estudio improvisado en su establo”, expresa este zootógrafo. Pero sin duda, la estrella de sus fotos, la más retratada, es Indi, su perra y primera modelo. “Le tiene miedo a la gente, no muerde pero no está cómoda si se le acercan; tampoco le gustan los ruidos, la pandemia me vino bien para practicar con ella”, relata Feijoo, quien dice que no quiere quedarse estancado. “Trato de ir siempre mejorando, no me gusta que parezca que siempre hago la misma foto, aunque cada fotógrafo tiene su sello, me gusta buscar alternativas, comprar iluminación nueva y ensayar para seguir haciendo fotos chulas”.

