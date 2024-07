Diálogo con la naturaleza

Le mueve la pasión por transformar la madera en imagen, en forma, en objeto, sea decorativo o utilitario. Quiso el destino que lo que era una afición ya desde niño se convirtiese en su profesión y hoy Javier Sanz, con una amplia experiencia en el sector de la carpintería y la escultura, es maestro del oficio con obra en todo el mundo. A ello contribuye que esté en Compostela y que sean muchos los peregrinos de todas las procedencias que se llevan un recuerdo de su paso por la Ciudad del Apóstol y que su taller, ilexTalla, tenga presencia online a través de la cual recibe encargos de una punta a otra del océano.

Cuenta que su relación con la madera viene desde la infancia. “Si encontraba un palo, ya imaginaba las formas que podría darle”. Entonces tallaba pequeñas obras como pasatiempo que regalaba a familia o amigos pero los avatares de la vida le llevaron a cambiar de trabajo -estudió Arquitectura Técnica- y a hacer de la madera protagonista de su oficio. Empezó a asistir a cursos, hizo el ciclo superior de carpintería y se graduó en escultura en la Escola Mestre Mateo. Completó su formación con cursos de Dorado y Plateado y varios certificados de profesionalidad. Cuenta con el sello Artesanía de Galicia y da clases de talla en su tienda-taller de Pontepedriña, donde tiene el material y da rienda suelta a su creatividad.

Javier tiene encargos de todas partes y de lo más diverso, tanto decorativos como funcionales. / Xoán Álvarez

Al hablar de su trabajo suele referir la anécdota que cuentan de Miguel Ángel cuando esculpió el David. “Dicen que se puso ante el bloque de piedra y empezó a darle forma”. A Javier le pasa algo parecido, le gusta la talla directa, adaptándose a la propia naturaleza de la madera, aunque siempre parte de una idea y disfruta también dibujando los proyectos que luego plasma en los troncos y planchas.

Le encargan bastones para hacer el Camino o como recuerdo, grabados de la catedral de Santiago, tallas de rincones o elementos de la ciudad, cruces, joyeros, objetos de menaje, pirograbados, retratos, escudos, jaboneras, soportes para móviles, detalles para comuniones o bodas…, de todo, pero siempre único y personalizado porque nunca hay dos objetos iguales. Sus trabajos han llegado hasta Australia, Estados Unidos o África, además de Europa y colabora con marcas de decoración.

Su tiempo transcurre entre gubias, formones y lijas que mantienen un diálogo constante con troncos de pino, tilo, castaño, de roble, de cedro o de otras especies provenientes siempre de maderas certificadas e incluso de restos de podas, lo que añade un plus de sostenibilidad a su trabajo. No hay una madera mejor o peor porque todas tienen sus características, todo depende, dice, de la forma de trabajarlas. No se resiste a ningún diseño y acaba sacando adelante cualquier encargo. Uno de los más complicados que tuvo en los inicios, un escudo de Medicina que se lo acaba de llevar un médico. Ahora está haciendo otro por encargo de una de las legiones de Roma. Su trabajo puede verse en ilextalla.com

Suscríbete para seguir leyendo