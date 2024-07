Glenn Gould (e 2)

Sento diante do ordenador para seguir con Glenn Gould, de quen nos faltaría espazo para escribir tantos artigos interesantes como este xenio precisaría.

E fágoo escoitando algunhas das obras musicais que compuxo. Porque se Gould foi un compositor secreto dando novas formas a pezas dos grandes músicos da historia, tamén el escribiu algunhas composicións que un goza escoitar. Soa no meu aparato o String Quartet, Op 1, que segue ao precioso Lieberson Madrigal que escoitei feliz. Logo virán as Two Pieces for piano, a Sonata for Basoon and Piano, a inacabada Piano Sonata e unha peza vocal, So You Want to Write a Fugue? para soprano, mezzo-soprano, tenor, baixo, violíns, viola e violoncello.

Como podemos observar, toda unha caixa de sorpresas deste músico, “o pianista máis debatido, o máis controvertido, o máis difundido (…) o máis imprevisible, o máis heterodoxo, o máis histriónico, o máis rebelde”, como o definía Luis Gago en El País.

Escribo ademais moi feliz polos numerosos whatsapps, mensaxes e correos que recibín tras a primeira entrega sobre Glenn Gould. Persoas que non o coñecían (outras si, dende logo) e que deron pasos adiante para saber máis del e, mesmo, mercaron algún disco para escoitalo. Ese foi un dos obxectivos do artigo.

Glenn Gould foi para moitos un excéntrico. E eu penso, sería talvez unha persoa decidida a afrontar a realidade dunha maneira distinta? Respostas variadas e que poden provocar discusión. Porén, á marxe disto, ninguén dubida que foi un xenio; un xenio comprometido coa música, consciente de que como músico -e pianista, en particular- tiña -e el se planteaba- unha gran responsabilidade coas xeracións futuras.

Eu coido que o conseguiu. En 1970 Gould confesou nunha entrevista que xa con dez anos comezara a cambiar a normal inclinación homofónica de calquera pianista por unha maior conciencia do contrapunto, do trenzado horizontal das voces fronte á súa superposición vertical.

Tampouco podemos dubidar de que marcou un estilo e unha época desmarcándose por completo das correntes musicais e das filosofías interpretativas que imperaron en Europa e no resto do mundo ata a súa aparición. Convertíase, como apuntei antes, nun compositor que se identificaba coa obra interpretada e permitíase unha actitude crítica e non servil da partitura. E todo como consecuencia da súa portentosa capacidade retentiva e cunha impresionante capacidade lectora da mesma á primeira vista.

Teño comigo un libro interesantísimo, cuxa lectura me permitiu coñecer a Glenn Gould e facerme unha idea máis fonda da súa personalidade. Trátase de Glenn Gould. No, no soy en absoluto un excéntrico, editado por Acantilado, cunha montaxe e presentación do violinista e músico Bruno Monsaingeon. Este intérprete foi seducido polo feitizo da música do canadense e polo seu carisma. Monsaingeon logrou trabar con el unha profunda amizade e unha rica colaboración ata a morte prematura do intérprete. No libro podemos coñecer o Glenn Gould máis humano. Recolle as evocacións do amigo, así como as vivencias daqueles anos a través de textos e imaxes que nos descobren o universo gouldiano nun retrato case autobiográfico. Nel atopamos momentos dunha sensibilidade cristalina cando afirma que nos seus momentos de lecer vai ao campo, á beira do lago Simcoe e permanece sentado mirando as árbores. Afirma tamén que le moito e que, se non fose músico, lle gustaría ter sido escritor. O entrevistador retrúcalle se non lle tería gustado ser actor, ao que Gould responde que é consciente de que é terriblemente comediante, pero que preferiría mil veces facer algo que só dependese del mesmo. Continúa dicindo que escribir o atrae enormemente e que por agora só escribe textos para carpetas de discos e algunha conferencia de cando en vez.

Sabemos por este libro que non é un fanático da ópera, agás as de Mozart e Richard Strauss, os que adoraba. E que tamén lle interesa Wagner, pero moito máis dende o punto de vista musical que teatral. Para el a ópera italiana é un anatema. “Verdi ponme enfermo e Puccini indígname”.

Como resulta unha persoa interesante e extravagante, algúns autores chegan a incluílo nas súas novelas. O caso máis excelso é o do grande escritor austríaco Thomas Bernhard, quen, na súa obra El malogrado (que recomendo ferventemente), se mergulla na amizade de tres amantes da música: o narrador, o seu amigo Wertheimer e o recoñecido pianista Glenn Gould. Os dous amigos coñecen o Gould mozo e é tan grande a superioridade artística deste, que rematan desanimándose, o que os leva a abandonar a música e a levar unha vida de tristura e fracasos. Bernhard crea unha obra mestra e fainos entrar nas motivacións máis complexas da psicoloxía humana e lévanos a reflexionar sobre os ambiguos sentimentos de admiración, frustración e envexa, da gradual erosión do carácter e da pulsión nihilista que acompaña unha ambición desmedida no ser humano.

Todo Gould, as súas cartas, os seus escritos, a súa biografía, a súa vida novelada e en banda deseñada, as súas composicións e interpretacións enchen un universo cultural rico que debemos coñecer. Porque hai moita sensibilidade e moita humanidade en todo o que o rodea. É un deses artistas que non deixan indiferente, algo que se agradece. Un artista dunha dimensión tan enorme que conmociona.

Para Alejo Amoedo Portela, pianista cálido e xenial.

Suscríbete para seguir leyendo