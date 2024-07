Nada está bien en esta guerra

Había salido de la Fundación Prytula, en Kyiv, con el convencimiento de que formaría parte de algún convoy en el reparto de material al ejército. Horas después recibí las indicaciones, y la primera de ellas era que el encuentro sería en Dnipró el lunes o martes siguiente. Esto alteraba el calendario porque desplazarme a esta ciudad -a unos 500kms de la capital- obligaba a alargar la estancia en Ucrania. Por si fueran pocos inconvenientes Dnipró (Dnipropetrovsk según su denominación soviética, el nombre se cambió en 2016 con la Ley de Descomunización) se hallaba en el sureste. Volvía a alejarme de la zona supuestamente segura, adentrándome en un área confusa, donde la línea del frente parecía inmóvil pero los ataques de misiles rusos son frecuentes. Los temidos “Kinzhal” (daga en ruso) ocupan los informativos, día sí y día también, golpeando sin distinción tanto bloques de viviendas como centros comerciales.

Dos alternativas para llegar, un marshrutka (los minibuses -tipo Mercedes Sprinter- tan comunes en Kyiv y en el resto del país) o el tren. Al final, un expreso que salía madrugador de la estación central resultó la mejor elección. Dnipró es un centro industrial de relevancia, con cerca de un millón de habitantes. Por su ubicación y recursos disponibles, acogió en los primeros meses de 2022 -durante la invasión- a miles de refugiados que huían de las zonas próximas a Rusia, constantemente acosadas bajo el fuego enemigo. Aunque aquí, de las bombas nadie se salva y la ciudad ya revela sus cicatrices justo al llegar. En la gran plaza Vokzalna que se abre a la estación de tren, un edificio señorial muestra sus paredes ennegrecidas por el humo, el tejado deshecho y los accesos acordonados por cinta rojiblanca. La estampa anticipa un devenir cotidiano marcado por el ulular de las sirenas anti-aéreas y los avisos de bombardeo que saltan a cada poco en la app “Air-Alarm”.

Ya instalado recibo un mensaje de que se retrasa la fecha. Mariia se disculpa ante la demora pero hay imprevistos que obligan a cambiar los planes para la siguiente semana. “¡Mierda!” pienso. Si bien esa primera noche en la urbe ocurre algo que hace replantearme si continuar este insólito viaje. Tras el día de travesía y posterior pateada por plazas y calles acabo rendido. Mucho antes del toque de queda ya estoy camino de la cama. Tiempo después un extraño sueño me despierta, fuera la oscuridad es completa. Al poco de meterme en la piltra se había ido la luz y el corte de suministro continuaba. La suerte es que el cielo luce increíble, sin contaminación lumínica, en una noche que -iluso de mi- imagino tranquila. No soy el único gozando del fresco de la madrugada. El chasquido de un mechero hace que gire la cabeza. El destello ilumina una cara en la terraza contigua. Nos saludamos. Es un militar. Está de permiso por baja médica. Andreiy se llama. Antes de la guerra era camarero, ahora tirador en una unidad de asalto del ejército ucranio. Hablamos de música, de fútbol, de la guerra y de qué diablos hace un tipo de Viveiro en el medio de Ucrania. Se lo cuento y da la impresión que le cuesta entenderlo. A mí, lo mismo. Cuando nos despedimos vuelve la electricidad. Es hermoso ver las farolas llenando de luz las calles poco a poco.

La bicicleta es el vehículo más utilizado por los civiles. / Y. B. R.

Vuelvo al cuarto. Para coger el sueño leo un poco. Sin esperarlo un estallido hace que tiemble el piso. La vibración se siente con fuerza en los cristales, parece que fueran a reventar. Jamás había escuchando un estruendo como ese. Me paraliza. Pienso en mis hijas, en mi madre, en que no quiero morir, en cuándo demonios se me ocurrió venir, en lo estúpido que soy por estar aquí. No he visto ningún destello, solo percibí él sonido, como una gigantesca voladura. Sigo bloqueado. Pasan los segundos y nada ocurre. Salgo al balcón, se escuchan voces bajas. Andreiy ha salido también, me pregunta si tengo miedo -“carallo se teño!”, pienso-, “claro hombre”, le suelto. El igual. Al rato un destello pinta de naranja el cielo, segundos después se escucha una detonación lejana. Nada que ver con la primera. “¿Los Patriot?”, indago. “Sí”, afirma con risa nerviosa el soldado. Las defensas anti-aéreas nos han salvado de esta segunda vez. Me invita a un cigarro, lo cojo con gusto. Está bueno. Quizás todo sepa mejor tras un bombazo. Disfrutar del “¡uyyyy!”, del estuvo cerca. “Enhorabuena, puedes darle otra calada a la vida”, susurra alguien en mi cabeza. Me fijo en la marca del tabaco, “Lucky Strike”. Sin duda lo es.

Al levantarme por la mañana tengo noticias: si puedo esperar hasta el jueves, ese será el momento. Empieza bien la jornada, tan sólo tres días de capilla. Lo mejor, no habrá más cambios. No sé a donde voy ni con cuanta gente ni qué transportaremos. Eso sí, tengo el teléfono del conductor. “Valeriy” pone en su ficha de wasap. Le escribo. Nos presentamos. Quedamos en vernos el Día-R, el del “Reparto”.

Por fin es jueves. Estos días en Dnipró, constato que la zona este es más arriesgada y mucho más compleja. En el recuento de las incidencias anoto el ataque del lunes de madrugada (el que me dio la noche) destrozando un edificio de oficinas en la orilla opuesta del río y el miércoles un misil dejaba cinco muertos en un supermercado de un barrio a las afueras. Veremos que nos depara hoy el ejército invasor. A la hora convenida me presento a los pies de una mole gris con una enorme puerta negra. Una furgoneta Peugeot Partner, decorada con pintura de camuflaje se detiene unos metros más abajo justo después. Me acerco. Sale un tipo con barba, muy larga, gafas de sol, gorra negra y pantalones militares, me pregunta en inglés si soy Xoel. Cuando le contesto, con una sonrisa me devuelve el saludo en castellano chocándome su mano: “¡Encantado amigo!”. Valeriy, 52 años, será el conductor, y mi guía, durante las próximas diez horas calculo. Entro en la camioneta, en la radio suena “So far away” de los Dire Straits.

Salimos de Dnipró hacia el sur siguiendo el curso del río durante unos kilómetros.Tras un tramo de autovía, el asfalto se muestra crudo, sin lineas continuas ni discontínuas. Sólo carretera. El tráfico es intenso aunque fluido. Cientos de camiones circulan en ambos sentidos pero la caravana también la forman trailers, buses y mucho vehículo militar, algunos de transporte otros simples coches con soldados dentro. La línea del horizonte se hace infinita. Los campos de girasoles brillan como locos quitándole importancia a los controles militares. Nos los encontramos a la entrada y salida de las zonas habitadas. En ocasiones la parada es obligatoria, otras veces sólo un punto donde reducir la velocidad y hacer cinco o seis quiebros entre los bloques de cemento, antes de volver a la linea recta. Conforme penetramos el suroeste los vehículos van disminuyendo y el paisaje se muestra desgarrado. Casas cubiertas con lonas azules, que han perdido el tejado, salpican ambos lados de la ruta, incluso algún campo negro, quemado, se intercala con el verde de los cultivos. También, igual que aquí, improvisados mercadillos de venta ambulante ofrecen fruta en las áreas de descanso. Los puestos de cerezas y sandías recuerdan a las señoras vendiendo grelos, apostadas en la Nacional 550 entre Ordes y Compostela. Llegamos a una rotonda. A la izquierda Jersón a la derecha Mykolaiv, al fondo el Mar Negro.

Nos desviamos hacia Jersón, tras unos minutos de ruta advierto que esta sí es una tierra incógnita. Apenas circulan coches. Nos rodean enormes extensiones de terreno baldío. En estos lares se aplica, a la perfección, el latinajo de los viejos mapas “hic suc dracones” (“Aquí hay dragones”). Sorprende el firme impecable y el asfalto nuevecito. “Este desvío, desde la rotonda, se construyó a raíz de la guerra”, concreta el piloto. Llevamos casi seis horas de viaje con una parada para “facer gasóil”. Desde hace media hora Valeriy intercambia audios con varias personas. Cuando la ciudad parece una sombra a lo lejos nos detenemos en una gasolinera desvencijada. Baja. Veo por el retrovisor que saca varias cajas y un par de uniformados las recogen. Hace fotos a la entrega y las dos partes se intercambian unos papeles. Sube y se pone al volante de nuevo. Apenas un par de kilómetros más adelante, en lo que en tiempos pudo ser una casa de comidas, nos detenemos otra vez. Me dice que puedo salir. La parte de atrás de la furgoneta está llena de drones, cajas de Starlink (el internet de Elon Musk) y maletines de plástico como los que había en la fundación Prytula en Kyiv. La entrega es rápida. Tanto Valeriy como los que reciben el material cotejan los bultos y siempre acaban la transacción con un retrato: cajas y soldados. En poco más de diez minutos casi estamos listos. Una última entrega se produce en las proximidades de la ciudad. Los embalajes son de drones salvo lo que parece una antena de comunicaciones, supongo que para aumentar el campo de acción de estas aeronaves.

Un soldado posa con el material recibido. / Y. B. R.

Continuamos dirección Jersón pero antes una medida de seguridad más. En la parte trasera hay dos chalecos anti-balas, Valeriy coge uno y ayuda a colocármelo. El suyo se lo pone él. La principal arteria, la avenida Ushakova, que nos lleva al centro está colmada de banderas ucranias como si se vivieran días de fiesta. Lo son quizás. Esta área que estuvo bajo control ruso tras los primeros días del conflicto y sufrió continuos combates, fue liberada a finales del noviembre del 2022. En aquellos días las manifestaciones ciudadanas en contra de la presencia de las tropas rusas fue una constante. Sin embargo los bombardeos procedentes del otro lado del Dniéper continúan hoy en día. Por eso, razono, llevamos los chalecos. Por eso, me asusto, una ciudad de casi 300 mil habitantes antes de la contienda, ahora a duras penas supera los 60 mil. Sorprenden las vías sin circulación, como de domingo por la mañana, las calles desiertas y las plazas vacías como en un frío anochecer de invierno. Hace sol y calor, una buena tarde para pasear, pero escasos viandantes se dejan ver.

Según nos adentramos en la ciudad, edificios mordidos por la metralla y los disparos dibujan un paisaje insólito. Nos detenemos en la plaza Svobody, frente al majestuoso edificio de la administración regional que preside el lugar. Nadie se asoma, no se ve ni un alma. Es un silencio incómodo. A escasos metros descubrimos un supermercado, entramos para comprar agua. Aunque el aspecto exterior (tapiado con planchas de aglomerado) es poco atractivo, el interior sorprende por lo bien surtido que está. A la salida maravilla descubrir un camión municipal regando los parterres de flores que rodean la explanada. Saboreo con gusto ese bocado de normalidad. Valeriy insiste para que pruebe el Borsch (un caldo típico de Ucrania) de Jersón. “Nos lo merecemos, ha salido todo bien”, admite alegre.

Sin embargo pienso que nada ha salido bien. Nada. Las bombas siguen cayendo. Europa sigue comprando petróleo y gas ruso. La gente sigue muriendo. El plan de paz será un paripé si Putín lo esquiva. Nada está bien en esta guerra... miento, el Borsch de Jersón sí está delicioso.

