As orixes da oralidade na poesía de Oroza

O home xa tiña domesticado o lume 30 mil anos antes da idade de ouro grega. Cando o fixo, non só se protexeu e alimentou mellor, tamén creou a primeira ágora. Ao redor do lume, os humanos puxéronlles nome aos animais e ás plantas, aos astros e ás estrelas. Ese acervo transmitíase oralmente dos máis vellos aos máis novos.

Nalgún momento, os humanos nomearon tamén conceptos abstractos, o amor e o odio; o perdón e a vinganza. Con eles elaboraron un pensamento máxico co que construíron mitos. A transmisión oral, mediante palabras aladas, efémeras, resultou incapaz de asegurar a transmisión de tanta información.

Nese momento naceu a poesía oral. Os humanos advertiron que os relatos mitolóxicos memorizábanse mellor someténdoos á disciplina da métrica: o ritmo e a música actuaron como regra mnemotécnica. En todo o mundo houbo grandes poemas épicos orais. En Europa destacou Homero, poeta da oralidade por excelencia e de quen nada ou case nada se sabe máis que as súas obras, A Ilíada e A Odisea, foron recitadas oralmente durante varios séculos antes de que se inventase a escritura. A Ilíada confórmase de 15 mil versos hexámetros. A Odisea doutros 12 mil. Os versos hexámetros son os que mellor combinan coa respiración do narrador e así, asombrosamente foron declamados na fala da xente durante máis de dous séculos, ata que a humanidade aprendeu a escribir. É incrible. E de novo o misterio: rexistráronse por vez primeira en papiro por un escritor tamén anónimo.

A Ilíada narra a aventura dun guerreiro formidable, un heroe clásico. Un soldado, Aquiles o dos pés lixeiros, obsesionado coa fama e a honra que deberá elixir entre unha morte gloriosa de se embarcar na guerra de Troia, e unha vida sen brillo, longa e tranquila, se queda no seu reino. Embárcase rumbo a Anatolia, a terra dos persas que poboaban a actual Turquía, a pesar de que o Oráculo lle advertise de que non regresarían nin el nin o seu amado Patroclo, un guerreiro de apenas dezaseis anos.

A Odisea narra a viaxe literaria máis transcendente da cultura occidental: o regreso de Troia a Ítaca de Ulises. Ulises non é un heroe clásico senón moderno. No seu regreso a casa enfrontarase con ciclopes, xigantes antropófagos, perigosos cantos de serea e ninfas. Pese ao seu amor por Penélope, a súa muller, tardará 10 anos en chegar. Arribada a súa embarcación pola tormenta a unha praia paradisíaca, coñecerá a Calipso, unha semideusa, unha ninfa coa que se entretén 7 anos. 7 anos que pasará fodendo torridamente con ela, e cando a súa virilidade humana sucumbe fronte á prolongada éxtase da ninfa, baixará ao pilón a comerlle a cona ata as primeiras luces da alborada. Ulises é un ser poliédrico con múltiples facianas, astuto, emocional, caprichoso e aventureiro. Ulises é un lercho sen vergoña. Por conseguinte, un heroe absolutamente moderno.

Pero a escritura propiamente dita nace 7.000 anos a.C. e non ten nada de artístico, senón pequenas táboas de arxila sobre as que se gravan signos cuneiformes. Tamén poderían ser anotacións contables sobre papiro, os inventarios de grandes mercadores, ou acordos administrativos do goberno que convén deixar rexistrados. Certamente, unha orixe prosaica para o que se converterá no maior medio de comunicación e ilustración da humanidade.

Os primeiros sistemas de escritura mediante ideogramas ou xeroglíficos constitúen unha ciencia hermética e esotérica á que o ilustrado deberá dedicar a súa vida enteira: tal é a súa complexidade que só está ao alcance de sacerdotes ou escribas profesionais.

No século VII a.C. os fenicios inventan un alfabeto composto só por consoantes. A pesar da súa dificultade, é a primeira vez que a cada son consoante se lle asigna un algarismo. Nalgún momento dese século VII a.C., un comerciante fenicio arriba ao Pireo na súa nave. Descarga unha vintena de ánforas de viño, outras tantas de aceite de oliva e medio centenar de fardos de liño e algodón. Redáctalle o albará de entrega ao comerciante ateniense e di que, arribado por mar ao porto do Pireo, fai entrega do pedido.

O comerciante ateniense repara en como escribe mar o capitán fenicio: un eme e un erre. Pensa que fóra de contexto, podería dicir mor, ou amor, ou amar. Mesmo podería dicir emir, pero os gregos odiaban a incerteza. Amaban a Alétheia, o descubrimento da verdade. Mesmo cando a lóxica non alcanzaba a Alétheia, entón preguntábanlle a verdade ao Oráculo de Delfos. Tal era súa teima coa incerteza. O grego pensou: “Se a diferenza entre amar e emir son as tres vocais, incluamos as vocais no alfabeto”.

A invención do alfabeto grego cambiou unha arte esotérica e hermética noutra sinxela, que poderían aprender os cativos de 10 anos, asignando a cada son unha letra.

Nese instante naceu a literatura escrita. A partir dese momento poderase escribir por lecer, polo mero pracer de facelo, ou polo desexo de ser lido por un terceiro.

Fixen esta reflexión para contextualizar a importancia da oralidade na obra de Carlos Oroza. Obviamente, el era un gran coñecedor da poesía homérica, as palabras aladas e os relatos efémeros que duran o que dura no aire a vibración da palabra. Non en balde dixo: “Siempre me he dicho que mis poemas era para decir (...) no me niego a la letra impresa, pero quiero decir que fatalmente el animal queda anémico; al hacer imprenta hemos recogido un animal fuerte y ha quedado jadeante ha quedado extenuado ante el libro”. Estas palabras só as podía pronunciar un amante das palabras aladas e os versos homéricos. El era un xenio da oralidade, e asombrábanos a todos porque tamén recitaba os seus extensos poemarios de memoria!

Carlos naceu con 28 séculos de atraso. Se nacese na época da poesía oral, o mediterráneo oriental estaría infestado de estatuas súas, puídas en mármore por Fidias. Moi probablemente espido e cunha folla de parra tapándolle o pene. Pero naceu no século XX e en lugar de heroe homérico foi un poeta maldito. Deberá contentarse cunha estatua en bronce na rúa do Príncipe de Vigo. Ese será o próximo proxecto da Asociación Évame Oroza.

Iso si: sairá vestido.

Suscríbete para seguir leyendo