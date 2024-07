“Me interesa la identidad, los jardines ocultos”

Nacida en Vigo y formada en la facultad de Bellas Artes de Sevilla y en la Städelschule de Frankfurt con el artista Per Kirkeby, donde realizó una beca postgrado becada por la Fundación Barrié, Pilar Alonso es una artista multidisciplinar que atraviesa jardines ocultos para encontrar realidades paralelas, en su constante búsqueda de la creación de identidades, de las diferencias entre el ser y el estar, entre lo que mostramos y lo que escondemos. Desde hace 21 años, tiene su “Territorio de Artista” en Tomiño, en su vivienda estudio La Casita Roja. A lo largo de su trayectoria, ha expuesto en España y en Alemania, donde también estuvo en 2009 haciendo una residencia artística en Berlín. Ahora prepara una muestra individual para mayo de 2025 en Casa das Artes de Vigo. Antes, el 8 de agosto, el público podrá conocer su proceso creativo en un itinerario guiado a su estudio que organiza el Concello de Tomiño.

Un cuento infantil y recuerdos de niñez sobre un prado y un jardín omnipresentes en la memoria de la artista revolotean por el estudio, el terreno y la vivienda de Pilar Alonso en Tomiño, bautizada por ella misma como “La Casita Roja” desde que hace más de dos décadas se instaló allí. El nombre, y también el color del que ella pintó la casa, responden a un cuento sobre una casa roja admirada y pintada por los artistas que le pide al niño que vive en ella que la cambie de color, y en cuanto éste pinta de azul la puerta los pintores se van diciendo que ha perdido el encanto de ser diferente a las demás.

– ¿Por qué escogió este lugar para establecer en él su rincón de artista?

– Cuando regresé a Vigo después de estudiar la carrera en Sevilla y haber estado becada en Frankfurt por la Fundación Barrié, todos los pisos que cogía con mi pareja eran de cuatro habitaciones para poder tener espacio. En esa idea de buscar un sitio en condiciones y evitar la locura que me suponía cada mudanza de casa y estudio, llegué accidentalmente aquí por recomendación de la que ahora es mi vecina. No conocía Tomiño y para mí fue una sorpresa descubrir una vegetación increíble y un paisaje espectacular.

Territorio de artista: Pilar Alonso, artista multidisciplinar / Pablo Hernández

– ¿Cuál es su relación con este lugar?

– Es la proyección de mi cabeza. Las cajas que hago en mis exposiciones, que se abren y se cierran mostrando y a la vez ocultando, están inspiradas en un jardín secreto, que literariamente es el que describe Sánchez Ferlosio en “Andanzas de Alfanhí” y emocionalmente es el jardín de mi abuela postiza, donde jugaba de niña. Es un retrato de mi interior, donde desarrollo mi proceso creativo, lo que no cuento hasta que no salgo al escenario. Mi sorpresa fue descubrir cerca de aquí lo que mis amigos llaman la parcelaria de Figueiró, un jardín enorme en la zona más pegada al Miño, donde cultivan plantas ornamentales como ruodendros, cactus y liquidambares. Conocerlo fue como ver un análogo de mi obra. Aparte, mi obsesión con el prado es porque uno de los primeros recuerdos de mi infancia es en un prado muy alto, me fascinaba esa imagen, y hablando con mi madre me dijo que era la casa de los amigos de mis abuelos en Salceda, también en el Baixo Miño.

El terreno que separa su casa de su estudio solía ser un jardín convencional, ordenado, con césped y riego, pero ahora va camino de convertirse en un prado, donde crezcan desordenadas las llamadas malas hierbas, “esas autóctonas que pasas por ellas y no te fijas, que luchas contra ellas para que no invadan tu jardín y luego valoras cuando vas de paseo”. Es una apuesta por la coherencia de su discurso, por la permacultura, la autenticidad y la sostenibilidad.

El estudio, propiamente dicho, es una construcción independiente a la vivienda que se proyectó y se construyó como tal: un amplio espacio diáfano, muy luminoso, con grandes ventanales y techos altos, donde las paredes muestran las obras más recientes de la artista, cuelgan esculturas suspendidas desde lo alto y en las mesas se disponen materiales de trabajo carboncillos, acuarelas, témperas, acrílicos y maquetas de proyectos.

El estudio de Pilar Alonso. / Pablo Hernández

Entre estos últimos, vemos el de una exposición individual que estará en Casa das Artes de Vigo el próximo mayo de 2025 o el que prepara para una bodega sobre la vendimia y el vino. “Hacer maquetas es como hacer un cuadro, te encuentras con un espacio en blanco y empiezas a jugar, plasmando lo que el cliente te ha contado”. Es lo que llama “Tenga una pared”, piezas e instalaciones personalizadas que hace por encargo de particulares para contar diferentes historias en diversos espacios. Una de estas obras, realizada para contar el proyecto vital de un empresario que se jubilaba, es una pieza de gran formato, de más de cuatro metros, que plasma la historia laboral de personas vinculadas al metal, la conserva y el pescado, “que es también la historia de la industria de una ciudad: Vigo”. El proceso creativo, todas las ideas y bocetos que se fueron sucediendo hasta la pieza final, está editado en un libro artístico.

– ¿Cuanto tiempo al día pasa aquí?

– A la gente le llama la atención saber cómo nos ponemos a trabajar si no fichamos, yo intento que sean ocho horas, salvo que esté ante una entrega o que acabe de entregar. Es verdad, y lo decía Chillida, que aunque no tengas ganas, tienes que estar en el estudio, aunque sea leyendo; si tienes un blanco, la mejor manera de arrancar es aquí.

– Algunos artistas definen su proceso creativo como un proceso de sufrimiento, ¿le ocurre lo mismo?

– Sí. Es como cuando un científico calcula algo y a veces tiene ganas de tirar la toalla, pero no para hasta que lo resuelve.

– ¿Podría trabajar en otro sitio que no fuera éste?

– Es lo que se llama desubicación y la experimenté con mis residencias artísticas. Esa deslocalización te desordena y tu creatividad produce cosas diferentes a las que harías en tu círculo de confort.

De hecho, la primera de sus historias narrativas, “La Diva”, surgió en Berlín y dio lugar a una serie artística que se prolongó de 2009 a 2011 e incluyó una exposición en Abanca y otra en la galería de Cuqui Piñeiro en A Guarda, con cuadros, instalaciones y performance a cargo de la actriz Iria Piñeiro. El tema era el desencanto como proceso de crecimiento. “Cuando estudiaba en Sevilla había unos estanques de peces en el Alcázar, donde solíamos ir a pintar; cuando me fui a Frankfurt, empecé a soñar con esos peces, desaparecían cuando los quería fotografiar, otras veces se convertían en monstruos... Entonces aparece La Diva en el primer capítulo de las serie como una persona que quiere atrapar a esos peces, hay un proceso de transformación y al final se los carga. Cuando acabé la serie dejé de soñar con peces”.

Caja de la artista que muestra a Cándida y Toni, dos de sus alter egos, el personaje artístico de la serie. / Pablo Hernández

Además de La Diva y Toni, la mujer con bigote que protagoniza, entre otras obras, el mural en una medianera de Vigo, otro personaje presente en sus historias narrativas es Cándida, la mujer que nunca sale del jardín. Los tres son identidades de la artista, en diferentes planos de intimidad.

– ¿Qué busca transmitir con su arte?

– Cuando empiezas a dedicarte al arte, piensas que vas a tener etapas estancas, cada una en un proyecto, pero con los años me he dado cuenta de que hay ciertas ideas que siempre estás desarrollando, te acercas y alejas de ellas como una espiral, pero hay una coherencia que va más allá de la forma, que es conceptual. Y en mi caso esa idea, esa esencia, es sobre la construcción de la identidad, partiendo de la mía y proyectándola a una forma más universal. Me interesan preguntas como ¿qué es interior y qué exterior”, la diferencia entre el ser y el estar. Todos funcionamos mostrándonos, actuando, y también ocultando. Y en el caso de las mujeres eso que ocultamos no es voluntario, hemos sido ocultadas y, en parte, seguimos ocultas porque tenemos una forma de hablar, de contar y de mirar que no es la oficial, y al no ser mainstream te relegan. Una de las escritoras que más me gusta en Clarice Linspector, y la llaman la inclasificable; si un hombre hubiera escrito lo que escribió ella, lo hubieran considerado un genio antes de lo que se le consideró a ella.

– ¿Cuáles han sido y son sus referentes?

– Al principio eran de mi disciplina, después vas creciendo artísticamente y te das cuenta de que el cine tiene mucho que ver con mi obra, o la arquitectura, porque me gusta adaptarme a los espacios y a sus historias. Entonces llegan las redes sociales con una inundación de imágenes y te encuentras con un montón de disciplinas que te alimentan, la moda, por ejemplo, es fantástica, el otro día vi un documental de Galiano y para mí es un arista con mayúsculas.

– ¿Cómo ha sido su camino para encontrar su identidad artística?

– En otras facultades te plantean que tienes que tener un discurso, en Sevilla nos daban las herramientas pero no te decían que tenías que contar. A mí eso no me llenaba, buscaba una coherencia en lo que iba a contar; por eso me fui a Frankfurt y allí me topé con otros artistas de otro país diferente, lo cual hace que seas más porosa y te resulte más fácil encontrar lo que buscas. Cuando eres más joven y por el sistema de mercado del arte te piden que tu obra sea reconocible formalmente, y eso para mí fue un hándicap porque yo según lo que quisiera contar buscaba una forma de hacerlo. Ahora es más normal eso de ser artista multidiscplinar, pero entonces no. Al final se trata de ser honesta contigo misma, todos acabamos domesticándonos para entrar en sociedad, tenemos una parte más publicitaria y otra más íntima, se trata de que haya coherencia entre ambas, de que aunque tengas que usar fórmulas para relacionarte no traiciones tu esencia.

