Una historia de la disidencia sexual gallega

Ya es fatalidad que por haber nacido en aquella España del franquismo, haya pasado gran parte de mi vida creyendo que el sexo era de suyo heterosexual y la homosexualidad algo propio de Juzgado de Guardia o de la Ley de Vagos y Maleantes. ¿Cómo es posible que un régimen político aliado con la religión nos haya tenido aprisionados en ese túnel del tiempo? Recuerdo con vergüenza haber tirado en mi infancia piedras (pequeñas, no lesivas, es cierto) a un conocido homosexual con la sensación de salvar a la patria del mal de la sodomía, aunque no supiera exactamente qué era la sodomía. Allá por los años 70 de llegada de la democracia y las libertades, la tímida apertura de locales de ambiente me abrieron un camino para conocer lo que se cocía allí dentro y reconocer los derechos de aquellas personas tanto tiempo represaliadas en su afectividad y sus deseos. Nunca conocí otra cosa que la heterosexualidad pero compartir esos ambientes me parecía una forma de contestación, un reto a la mentalidad aún imperante y una forma de apoyo a sus víctimas. Cuando, más adelante, empezó a aparecer la sigla LGTB, luego LGTBI, más tarde LGBTBQ y géneros como no binario, agénero, bigénero, fluido, trigénero… según orientación e identidad sexual, tuve que reorganizar mi mente para comprender y aceptar tanta diversidad de funciones.

No hablo por hablar. En el libro de Xerais A defunción dos sexos. Disidentes sexuais na Galiza contemporánea, acabo de encontrar con sorpresa (en realidad un amigo que lo leyó en el digital Diario.es y me lo remitió) que, según la historiadora de la Universidad de Santiago Daniela Fernández Pérez, un reportaje elaborado para el semanario El Pope firmado por mí en 1977 fue quizás la primera pieza periodística y la primera manifestación pública de la existencia de un colectivo transexual en Galicia. Claro que sí. Aquel año me fui a ver al Cabaret Riomar de Vigo, con ánimo periodístico, el primer espectáculo travesti que llegaba a Vigo. Acabé liado haciendo el trabajo en el hotel entre apuntes y copas hasta casi de día con Paola, Milena, Raquel, Violeta, Gamba y Dalia. Eran emigrantes que se habían sometido a tratamiento hormonal en el extranjero y esperaban una cirugía en países como Holanda, Reino Unido o Suecia. Acababan de regresar a Galicia optimistas por la situación política. “En cinco o seis años, las cosas cambiarán en España”, me decía Dalia Flores.

Un año después, allá por 1978 aunque hablo de memoria, se celebró en Vigo el I Congreso Estatal de Homosexuales presidido por Jordi Petit en que, lo recuerdo con una sonrisa, los organizadores locales no querían aparecer de frente por miedo a represalias. Por una confusión a la hora de montar las páginas en la imprenta, el único que aparecía como tal era yo, que en realidad estaba entrevistando al que daba la espalda. Gajes del oficio pero por algo conservo con orgullo el I Premio Gays y Lesbianas de Galicia, que nos otorgaron al alimón a Margarita Ledo y a mí en los años 70 ó 80...

El profesor Carlos Callón, personaje destacado en el ámbito sociolingüístico de Galicia y como investigador de estos intríngulis de sexo y género, autor de un libro como Amigos e sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade Media, conoce bien toda esta historia, aunque su relativa juventud no le haya permitido, como a mí, vivirla. Anda por ahí un documental que anticipa parte de su próximo libro sobre las vidas LGBT en la Edad Media. Me pregunto yo cuánto habrán tenido que sufrir en sentimientos y deseos tantos homosexuales castigados a renunciar a sí mismos, a su naturaleza. Tanto lío para nada.

