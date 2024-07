“Juntos somos invencibles”

Segundo día en Kyiv (Kiev), casi una semana en Ucrania, y la guerra, el conflicto con mayúsculas, late en las calles de la capital. No son los edificios bombardeados, que “habelos haylos”, ni tampoco la omnipresencia del camuflaje -en personas y vehículos- es más bien un sentimiento de que algo no encaja, algo está roto pero “show must go on”, la vida debe continuar. En apariencia la capital es como cualquier ciudad occidental, eso sí, ahora desacostumbrada a la presencia de turistas extranjeros. Por eso, quizás, en un par de ocasiones me han echado en cara que saque instantáneas; aunque sea a viejas mansiones, caserones decimonónicos sin mayor valor que el estético, pero las suspicacias pesan y debería evitarlo me aconseja una señora. Aunque las tanquetas no estén apostadas en cada esquina ni haya policías pidiendo “los papeles”, el sexto sentido invita a guardar la réflex y si quiero fotos, tomarlas con el teléfono, al descuido, mientras disimulo una consulta al móvil.

Con el segundo ristretto a media mañana voy ojiplático, -tal cual el emoticono de los ojos súper abiertos- para mí que al arábiga este le echan algo. El calor comienza a apretar y para hacer tiempo antes de acudir a la cita con la Fundación Prytula, me acerco hasta el Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas. Está situado en una elevación desde la que se vislumbra el Dniéper escurrirse frente a la ciudad. Aunque la visita a la iglesia y sus edificios contiguos es obligada, el honor de la descripción se lo cedo al Lonely Planet, porque voy siguiendo el rastro de los trofeos de caza que se exponen en esta plaza. Carros de combate calcinados, furgones cojos y blindados sin puertas ni cristales recuerdan a los ciudadanos que el país resiste -y lo hace bien- el abordaje dirigido desde Moscú. Además, para subir la moral, que se vea al enemigo desarmado; “dejamos a Putin sin tanques”, enfatiza un vigilante, a quien sondeo por esta muestra de orgullo patrio. Esta chatarra bélica inservible -a cien metros de la Embajada Británica y otros edificios oficiales- compone aquí una curiosa estampa al lado de potentes bólidos e impolutos SUV de organizaciones internacionales que aparcan próximos al Hotel Intercontinental, de cinco estrellas.

La otra cara de esta moneda está unas cuantas manzanas más abajo, en la Fundación Prytula a la que me dirijo. Esta institución, creada por Serhiy Prytula (un conocido locutor radiofónico y presentador de televisión) a principios de 2022 tras el ataque de las tropas rusas, es posiblemente una de las ONG’s ucranias que mayor implicación tenga con las fuerzas armadas del país. Al menos lo es, proporcionando material no lesivo. Es decir, desde equipo médico, drones, cámaras térmicas, blindados,... hasta un satélite, aunque la historia de como se consiguió alquilar el ICEYE fuera un punto y aparte. Justo cuando llego a la entrada, en el exterior del edificio se nota mucho revuelo. Personas que sacan cajas y otras que las introducen en furgones. Parece que me he presentado en el momento del reparto.

Traspaso el umbral y pregunto por Mariia Pysarenko; mientras aguardo reparo en las ventanas, están tapadas con sacos terreros. La intensa luz del exterior pierde aquí su intensidad, no así el trajín que se respira. Mariia aclarará después que cuando llegan los pedidos, la maquinaria logística se pone a pleno rendimiento para distribuir el material a los “puntos calientes” lo antes posible, sin demoras. Aunque disponen de varias naves en la parte oriental del país, -próximas a las zonas ocupadas- la sede de Kyiv recibe los mecanismos tecnológicos punteros como los kits para conexión satelital de internet (el famoso sistema de SpaceX, el Starlink), cámaras de visión nocturna o los nuevos drones de reconocimiento, los Galka-Valkyria de fabricación ucrania.

Cargando la furgoneta a las puertas de la Fundación Prytula en Kyiv. / XBR

Cuando aparece Pysarenko, 25 años, encargada de la relación con los medios, me recibe con un fuerte apretón de manos. Alta y expresiva, esta mujer que antes de la guerra era periodista en el Canal 5 de la televisión ucrania, explica en apenas cinco minutos la dinámica de trabajo en la Fundación. Por un lado la vertiente más conocida, el apoyo a los militares; por el otro la labor de concienciación y el compromiso humanitario. “Estamos en las zonas ocupadas -aclara en un correctísimo inglés- y en las poblaciones próximas al frente. Allí cualquier ayuda, por pequeña que sea, resulta muy importante”. Llama la atención la organización en el interior de este “cuartel”. En una visita rápida saludo a los técnicos que reparan drones, a los que llevan registro de las entradas y salidas, a los chavales del almacén, ahora prácticamente vacío y sólo en la sala de los informáticos y programadores se me veta la entrada porque manejan información delicada, “esto es top-secret” se justifica Mariia con cierto reparo. Por último, entro en una habitación con un fuerte olor a plástico quemado, y esto a pesar del aspirador situado en la zona de trabajo. Aquí se hace el marcaje de cada pieza que después irá al frente. “No podemos permitir que estos equipos acaben en el mercado negro ni que se comercie con ellos” comenta uno de los operadores delante de un haz de luz roja que graba el símbolo de la fundación y una serie de códigos. “Son donaciones del pueblo de Ucrania para los soldados, por eso van marcados con nuestro logo y tenemos registrados los números de serie de cada aparato”, enfatiza Pysarenko mientras un láser cincela la carcasa de un dron y su batería.

De la planta baja descendemos a un almacén subterráneo. Al llegar al nivel -2, una puerta a mano derecha conduce al refugio anti-aéreo, la otra, a mano izquierda, a un sótano lleno de cajas. Nos acompaña Bohan Danyliv, responsable del equipamiento militar y el nexo de la fundación con los mandos del ejército. En este espacio se encuentran las joyas de la corona, según explica Danyliv, señalando unas fundas rectangulares: “estos drones suponen una ventaja importante en el campo de batalla”. En los últimos meses las empresas locales han mejorado mucho en el campo de la aeronáutica. Buena muestra de ello son estos Galka-Valkyria, de fabricación ucrania, con una autonomía que supera los 200 km de distancia y más de dos horas de vuelo. A lo que Bohan añade, “además se pueden alejar hasta a 40 Km de su base de control, lo que nos permite ahorrar muchas vidas humanas”. Estos aparatos de vuelo no tripulado realizan una importante labor de reconocimiento sobre el terreno y desde una altura considerable lo cual los hace casi invisibles frente al enemigo. Ligeras y silenciosas, estas naves planean sobre amplias extensiones, enviando una información vital que facilitará el movimiento de tropas. Sólo tienen un inconveniente, su precio. “Frente a los drones FPV o con cámaras térmicas que se utilizan en las trincheras y pueden rondar lo 400 euros, los Valkyria ascienden a 15.000 Euros”, concreta el responsable militar.

Para finalizar la visita subimos a la última planta, desde lo alto del edificio se contemplan los tejados de Kyiv, apenas quedan trabajadores. El tiempo ha pasado volando. Este es el cerebro de la Fundación Prytula, tanto de la administración interna (en la institución trabajan a tiempo completo más de 100 personas y un numeroso grupo de voluntarios), como de la parte más visible, conseguir fondos para comprar de todo un poco. Además de lo que he visto en sus almacenes, la fundación adquiere también desde bienes de primera necesidad que se reparten a la población, hasta hospitales de campaña, casas prefabricadas para las familias que perdieron su vivienda en los bombardeos, ordenadores y tablets para prestar apoyo escolar con un sistema educativo híbrido, en especial en aquellas zonas donde la escolarización se hace complicada por los ataques a la población civil.

Mariia Pysarenko. / XBR

¿Y cómo se consigue el dinero? Con donaciones de particulares, ciudadanos anónimos que aportan su granito de arena y empresas. Es más, como detalla Mariia, las aportaciones vienen de todo el mundo, aunque el origen de la mayor parte de las remesas es local: “el 80% de nuestras donaciones provienen de Ucrania, el resto de otras partes del mundo, sobre todo Europa”. A través de su página web prytulafoundation.org, mantienen abiertas una amplia variedad de propuestas a las que donar cualquier cantidad que se quiera. Si bien, este goteo constante que le ha llevado a conseguir millares de drones, radio comunicadores y cámaras nocturnas, casi dos mil vehículos, de los cuales cerca de una centena son blindados y un largo etcétera; se complementa con campañas masivas de captación de fondos para lo cual se apoyan en figuras relevantes del país y artistas famosos de todo el mundo. Estas llamadas de atención son puntuales y siempre tienen en el punto de mira un objetivo singular, como cuando se hicieron con los primeros Bayraktar (los aviones no tripulados de fabricación turca) que pueden llevar armamento pesado. Y también, como no, el satélite, “cuando reunimos los 17 millones de dólares (15Mill€) para alquilar un satélite que diera información en tiempo real a los servicios de inteligencia militar”, aclara orgullosa Pysarenko, “aquello marcó un punto de inflexión en nuestra acción, nos dimos cuenta que juntos podíamos vencer a cualquier enemigo”. De hecho, ese es el lema de la fundación: “Juntos, somos invencibles”.

Antes de despedirme le propongo acompañar a uno de sus equipos en el reparto del material al ejército. Aunque tampoco tengo la certeza de si puedo, no soy ucranio ni mucho menos militar, un ciudadano curioso lo más. “Claro que sí, aquí somos todos civiles”, responde con franqueza ella. “De acuerdo” le digo y como en las películas de espías zanja el tema con un convincente: “Espera nuestra llamada, te contactaremos en breve”. Intuyo que va a ser un viaje muy interesante. (Continuará...)

