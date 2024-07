Una visita al Kiko Boxing Club de Lychakiv

Imaginemos que el alcalde de Madrid fuera boxeador. ¡Ojo!, no uno cualquiera; uno de los grandes, un peso pesado, un campeón mundial. ¿Habría más fans de este deporte? Imaginemos también que antes de que ese supuesto Almeida luchador lograra el bastón municipal, Inglaterra reclamara una cierta soberanía sobre el territorio español. Con especial interés -por la cantidad de británicos que allí viven- en el Levante, y para ello apoyara a uno de los principales partidos políticos españoles. De hecho, que fuera el partido al frente del gobierno. Poco a poco los pro-británicos irían anulando los acuerdos con la Unión Europea y se amañarían con la Commonwealth. Tengo la certeza, que en algún momento los españoles se echarían a la calle. Por supuesto, el famoso púgil que acabará al frente de la “Villa y Corte”, saltaría en contra de Carlos III.

En Ucrania esto nadie lo imagina porque es real. Ocurrió en 2013. El presidente pro-ruso Víktor Yanukóvich anuló el acuerdo de “Asociación entre la UE y Ucrania” -desobedeciendo el mandato mayoritario de los diputados ucranios- y firmó un nuevo pacto con Rusia y la Unión Económica Euroasiática. Ningunear a la Rada Suprema (el parlamento unicameral del país) provocó que la gente saliera en tromba a manifestarse en las principales ciudades. Surge ahí el Euromaidán. Una revuelta para lograr cambios verdaderos. La reestructuración que ambicionan un número cada vez mayor de ucranios: instituciones democráticas -alejadas de la corrupta influencia del Kremlin-, división real de poderes, libertad de expresión sin cortapisas... Al final el Euromaidán acabó triunfando y Yanukóvich huyendo del país.

Volviendo con nuestro alcalde. En aquellos días turbios, un laureado boxeador -apodado Dr. Puño de Hierro en su época de deportista- que era concejal en Kyiv (Kiev) y había sido alcaldable en dos ocasiones (comicios del 2006 y anticipadas del 2008), participaba activamente en las protestas del Euromaidán. Implicado como estaba en las concentraciones tampoco sorprendió que meses después, Vitali Klitschko (53 años, recién cumplidos este viernes), venciera en las elecciones a la alcaldía de 2014. Klitschko, un político de corte liberal suma ahora al hecho de ser varias veces campeón mundial de los pesos pesados y doctor en Ciencias del Deporte, el de ser el alcalde más longevo de Kyiv en democracia, tras renovar por tercera ocasión en 2020. Aunque mantenerse en el puesto tampoco resultó sencillo, porque a primeros de marzo de 2022, durante el asedio a la ciudad por las tropas rusas, casi queda sin sillón. Con certeza la pelea más dura que haya librado. Es un personaje en el país, por el boxeo también, claro.

Imagenes de los entrenamientos. / CEDIDA

Para llegar hasta la capital me aconsejan un expreso nocturno. Un coche-cama que sale de Lviv (Leópolis) poco después de las 11 de la noche. Lo cojo. Justo antes de iniciar la marcha, converso con el último pasajero que sube. Un mozo que andará en la treintena, camiseta y shorts, un aro en la oreja, que rompe la uniformidad del resto de pasajeros, en su mayoría familias y algún soldado. Durante la charla, cuando indago extrañado sobre esa afición de los ucranios por subirse al cuadrilátero, me suelta socarrón: “A ver si vas a pensar que somos Yugoslavos y jugamos al baloncesto, nooo, aquí el boxeo está al nivel del fútbol”. De carrerilla, como quien canta la alineación de la roja, recita una retahíla de ases: Usyk, Senchenko, Kotelnik, Lomachenko, Berinchyk y, por supuesto, los hermanos Klitschko, el alcalde y el pequeño Wladimir. Va a ser cierto eso de que el boxeo es el deporte nacional.

El tren llega con puntualidad suiza a las 06:19 de la mañana. Ya hace calor. Al contrario de lo que espero, la estación central está abarrotada. Camino por la ciudad,al principio con cierto recelo. En Lviv se escuchaba a menudo eso de que la capital está en el punto de mira del enemigo y “hay que andarse con cuidado”. Por eso me sorprenden las principales arterias de la ciudad abarrotadas de coches y viandantes. Sin duda los kyivitas ansían la paz y como en la famosa frase del 23-F, enfrentan cada mañana pensando que el temido ataque “ni está, ni se le espera”. Sin embargo, esa existencia apacible que debería ser lo habitual, tan sólo es un espejismo. Días después de esta visita era bombardeado el hospital pediátrico Okhmatdy y otros barrios de la ciudad. Treinta y tres muertos engrosaban el último balance de víctimas civiles en la capital. Un hostigamiento mortífero y cobarde el de las tropas de Putín.

Un entrenamineto en el club / Y. B. R.

A los ojos del recién llegado Kyiv es una urbe moderna, donde las marcas internacionales ocupan los escaparates compitiendo con las insignias locales. Enormes bloques de viviendas, centros comerciales y hoteles de apariencia lujosa se reparten por sus avenidas infinitas. También es cierto que bajo esa apariencia occidental, es fácil toparse con las quejumbrosas Mercedes Sprinter (buses lanzadera) y su veintena de años a cuestas, en el mejor de los casos. Aún así, la convivencia de ambos mundos sale a cuenta porque el tránsito es ordenado, la ciudad es cómoda y destaca la elegancia de sus vecinos, salvo en aquellos que visten de camuflaje. Es cierto que antes o después los uniformados acaban por aparecer en el paisaje. Ellos y un escuadrón de generadores eléctricos que ocupan calles y patios (a veces roncando, otras callados), es lo único que a primera vista recuerda que es un país luchando por su libertad.

¿Dónde está el ring?

Tras dedicar la mañana a orientarme en la ciudad, quiero acercarme a algún gimnasio para conocer cuál es el secreto de tantos éxitos sobre el ring. La casualidad me acompaña cuando distingo entre la multitud un chaval que camina de forma extraña. Me fijo en él porque se mueve a trompicones. ¿Está boxeando en plena calle? Pues sí. Concentrado, ajeno a lo demás, va golpeando a otro luchador invisible. Izquierda, derecha, derecha de nuevo, se agacha, baila con los pies. Al cruzarnos detengo el duelo y le pregunto si viene de entrenar o va. Muestra una gran sonrisa, “¡voy!” Charlamos mientras caminamos. Al poco rato llega al gimnasio. Me cuelo con él.

Al “Kiko Boxing Club” se llega tras meterse por un callejón lleno de coches, entrar en un edificio de viviendas y ascender unas escaleras en penumbra. Esperaba un antro lleno de forzudos, tipos saltando a la cuerda y mucha testosterona flotando en el ambiente. Es lo contrario. Luminoso, amplio, con enormes ventanales abiertos al paseo y media docena de rapaces jugando, sin quitarme ojo desde que llegué. En lo que el imaginario acierta por completo, es que tiene un ring y encima sus potentes focos, muchos sacos de boxeo y observando los entrenos están Muhammad Alí, Holyfield, Lennox Lewis, Tyson, Don King,… El que parece ser el entrenador, cuando me ve, se excusa pidiendo unos minutos: “Five minutes, please”. El alumno ya le ha explicado quien vengo siendo.

Eduard Rybalka, 31 años. Pelo corto y mirada despierta, es capaz de hablar conmigo y poner a los chicos a sudar al mismo tiempo. Originario de Zaporizhzhia, ciudad próxima a la famosa central nuclear -la mayor de Europa, en estos momentos bajo control ruso- cuenta que se hizo preparador de fitness y entrenador de boxeo hace ocho años. Colgó los guantes porque “este es el deporte más duro del mundo y -añade melancólico- mal pagado; tenía una familia que cuidar y me puse a trabajar”. Como si le costara dejar atrás esa etapa, su perfil de wassap, muestra un veinteañero cargado de medallas y puños a media altura. Por lo que cuenta, es difícil establecer un único factor que explique esta gran afición. Es cierto que la tradición pesa. “Son muchos los números uno y medallistas que ha dado este tierra”, sostiene Eduard, pero me figuro que hay algo más. Rybalka, pensativo, consigue resumirlo con un par de frases: “Quizás nuestro carácter, la gente aquí es trabajadora y muy orgullosa, ...si a eso le sumas que nos gusta ganar” y ríe. Ese espíritu de autosuficiencia, sin caer en lo fanfarrón, sorprende. Cuesta ponerlo en el papel pero se percibe, está patente en la calle. De hecho, la mejor muestra es esa entereza numantina frente al todopoderoso ejército moscovita.

La tarde que paso en KIKO es una lección magistral de boxeo. Primero sorprendido por cómo pegan las categorías inferiores, y después ojiplático con los mayores que siendo amateurs, también se dan lo suyo. Así es el día a día en esta casa de ganadores. Puesto que aquí, también se forjó -tiempo atrás- el campeón de los pesos pesados Oleksandr Usyk (Oro en Londres 2012) y entrenaba hace unos meses Anna Lysenko, olímpica en los últimos juegos celebrados en Tokyo. Me interesa saber si un luchador nace o se hace. En apariencia parece sencillo: adquirir forma física, técnica y subirse a la lona para derribar al adversario. “Es mucho más que eso”, me corta tajante el entrenador sin dejar de dar indicaciones a los chicos. Cuando acaba con ellos exclama: “¡Tienes que tener hambre, bro!, eso es lo primero; no son sólo las ganas, es sentirlo, desearlo”. Eduard concreta cómo se construye un campeón y la disciplina es lo primero. Al tiempo que golpea con la palma derecha su mano izquierda, recita: “train, eat, sleep, repeat” y lo vuelve a decir: “entrena, come, duerme, repítelo”. A esto hay que sumarle “muchas pequeñas piezas”, como por ejemplo: “contar con buenos entrenadores, buenos sparrings (compañeros de pelea para mejorar la técnica), escoger bien los combates,...” y que en el momento adecuado tampoco falte la fortuna “esa dosis de suerte ayuda” y cierra la frase con su habitual “bro!” (del inglés brother, hermano en inglés, aquí con el sentido de colega).

En este grupo variopinto, donde entrena Yllia -el del enemigo imaginario- destaca un mocete larguirucho vestido de rojo. Se llama Nikita, y si lleva este nombre, ya espero cualquier cosa. Eduard lo describe: “Tiene 14 años, vencedor del campeonato de Kyiv y tercero -en su categoría- en la competición a nivel estatal”. De todo el grupo parece el más juerguista. Cuando acaban de entrenar me acerco para charlar con ellos. Nikita quiere saber de donde soy, qué hago aquí. A él le pregunto si le gusta entrenar, competir. “Yes”, espeta con entusiasmo. ¿Por qué?, “porque quiero ser campeón del mundo”, todos se tronchan al escucharlo pero, quién sabe, quizás algún día. Sólo tiene que entrenar, comer, dormir, repetir... y paz. Es lo que explicaba Eduard, sólo parece fácil. Parece.

