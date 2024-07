Cronistas locales albañiles de la historia

“Sen coñecer as historias locais non poderíamos coñecer a gran Historia provincial ou nacional; somos como os albaneis que poñen os ladrillos para que logo o arquitecto poida rematar o viaduto”. Así define Xoán Carlos Abad, presidente del Instituto de Estudos Vigueses, la función que desempeñan investigadores locales y cronistas oficiales de diferentes municipios en el estudio, documentación y divulgación de diferentes aspectos del pasado de nuestro entorno más próximo que tejen la Historia con mayúsculas. Herederos de la vieja figura de los prestigiosos cronistas de los Reinos y las Indias e instaurados en una concepción más moderna a mediados del siglo XIX por municipios que le otorgan desde entonces ese cargo honorífico, los cronistas oficiales ( y oficiosos) continúan a día de hoy indagando en archivos, bibliotecas y otras fuentes documentales para escribir y transmitir sobre hechos y personajes pasados que conforman nuestro presente.

Hablamos en este reportaje con cinco de estos ilustrados que desempeñan su labor en otras tantas localidades gallegas: Rafael L. Torre en Pontevedra, Xoán Carlos Abad en Vigo, Anxo Rodríguez Lemos en Baiona, Benito Leiro en Vilanova de Arousa y Arturo Santos Cidrás en Bueu.

Referente de estudios locales

Presidente del Instituto de Estudos Vigueses (IEV) desde 2011 y miembro fundador de este centro en 1991, Xoán Carlos Abad es uno de los 35 estudiosos que integran en la actualidad esta institución, que contó entre sus impulsores y miembros a los últimos cronistas oficiales de la ciudad y a grandes investigadores a nivel vigués y gallego como Moncho López Veiga, Gerardo González Martín, Manuel Lago, Gerardo Sacau o Hipólito de Sa, entre otros . Con el interés común de investigar y divulgar sobre diversos aspectos que mejoren el conocimiento de la sociedad local, este centro no solo aglutina a historiadores, sino también a expertos en otros saberes, como el derecho, la economía, la empresa, la medicina, las artes, el urbanismo o el periodismo. “A Historia se conforma por cantidade de campos diferentes, no coñecemento da sociedade tamén fan historia os primeiros avances da hixiene ou da tecnoloxía”, explica Abad.

En sus 33 años de trayectoria, el IEV ha editado mas de doscientas publicaciones y unos 700 artículos. “Cada vez que publicas un traballo parece que pechas un espazo, pero sempre aparecen novos aspectos por profundizar, elementos nos que hai que seguir avanzando, así que aínda queda moito por investigar”, declara Abad, quien indica que los estudios pendientes abarcan diferentes etapas históricas, si bien la época medieval y el periodo tardorromano son los que precisarían más conocimiento, que se va dando a medida que avanzan las excavaciones arqueológicas.

Los principales ejes de actuación de esta entidad son tres: el boletín que presentan cada noviembre – “tal vez sexa o noso vehículo máis coñecido no estado” –, el ciclo de conferencias del Forum de Estudos Vigueses y las publicaciones y libros, de los cuales este año solo queda pendiente la revisión y reedición de un trabajo sobre la colonia alemana en Vigo durante la segunda guerra mundial que se agotó .

“Queremos abrir o instituto á cidadanía o máis posible, por iso estamos acelerando o proceso de preparación dos arquivos e da biblioteca que posuímos para facelos accesibles ao público en xeral e a investigadores”, comenta Abad, quien también señala que una mayor aparición en redes sociales les servirá para acercarse a un público más joven. En ese sentido, cuentan con una serie de cuadernillos didácticos ilustrados que les permiten “crear lectores para o futuro”, al tiempo que el volumen de estudiantes y universitarios que acuden al centro para documentarse en trabajos académicos les garantiza el relevo generacional.

La escasez de recursos de una institución que sobrevive con una subvención del Concello y gracias a la labor no remunerada de los investigadores no ha sido obstáculo para que se mantenga tantos años. “Somos referente a nivel estatal, na asociación de centros de estudos locais de España á que pertencemos chama a atención a nosa produción tan elevada”, destaca Abad.

Cátedra en pontevedresismo

Rafael L. Torre en la calle Daniel de la Sota Pontevedra. / Adrián Irago

A Rafael López Torre se le despertó el interés por investigar en el pasado de temas locales justo cuando dejó de trabajar en el periodismo diario y comenzó a dedicarse al asesoramiento empresarial. Trabajando con la Caja de Ahorros de Pontevedra surgió el proyecto de hacer un libro sobre la historia de la entidad y durante casi tres años se dedicó a trabajar en él. “Las actas que consulté resultaron sorprendentemente un filón sobre la historia de Pontevedra porque con cualquier entidad o persona que tuvo relación a lo largo de 70 años estaba allí reflejada”, comenta. Precisamente en esas investigaciones se topó con la figura de Daniel de la Sota Valdecilla, personaje que da nombre a una de las calles principales de la ciudad sobre el que, veinticinco años después, ultima un libro que espera publicar a principios de 2025. Para ello ha estado investigando más de dos décadas, reuniendo una rica documentación familiar en las casas de sus descendientes y en las instituciones en las que él estuvo: Diputación Provincial, Caja de Ahorros y Patrimonio Forestal del Estado. “En 2006 consideré que tenía suficiente material para publicar un libro pero en la Diputación me dijeron que no, así que lo paré; luego surgieron otros proyectos y lo fui aplazando hasta que hace dos años lo retomé”, explica. En su mente resonaban durante años las palabras que le dijo un día el historiador Ramón Villares sobre dedicar una publicación a este ilustre pontevedrés.

Siempre tuve curiosidad por saber cómo era la Pontevedra de mis abuelos, de mis padre e incluso de mi infancia Rafale L. Torre — Periodista de Pontevedra

Además de escribir libros, Rafael L. Torre ha sido durante doce años el cronista oficioso de Pontevedra a través de su página dominical en FARO DE VIGO “Pontevedra a vueltas”, una serie de 650 crónicas publicadas entre 2010 y 2022 y compiladas en cinco libros. En ellas aborda diversas temáticas de la ciudad, uniendo presente y pasado, desde la perspectiva de instituciones, construcciones señoriales, personajes o hechos relevantes acaecidos entre 1920 y 1970.

“Siempre eché en falta en los libros de historia de Pontevedra el siglo XX, que se resolvía con unas pocas paginas; yo tenía curiosidad por saber cómo había sido la Pontevedra de mis abuelo, de mis padres e incluso de mi infancia, así que en cuanto tuve más tiempo libre del que te come el periodismo del día a día me puse a ello”, explica. El acceso a una colección de un particular de la revista local “Ciudad”, publicada entre 1945 y 1948 en Pontevedra, le deslumbró e hizo que tomase notas e hiciese fotocopias de todo lo que iba descubriendo. Más tarde fueron las visitas a los archivos históricos – en el municipal se leyó todos los plenos y comisiones del siglo XX – y colecciones de periódicos “sin ninguna finalidad concreta, solo la de saberlo yo”.

Esa ingente documentación archivada sin mucho orden en carpetas y en anotaciones manuscritas tuvo una nueva utilidad cuando recibió la oferta de colaborar en FARO con una pagina semanal de la mano de su amigo y antes “enternecido rival” Juan Carlos Dasilva, director del diario decano de la prensa española en el año 2002. De ese modo, el nombre de López Torre pudo unirse a la lista de egregios cronistas oficiales y oficiosos de la ciudad, catedráticos en pontevedresismo, como escribió un día Rafael Landín Carrasco, hijo del también cronista Prudencio Landín Tobío y referente para Rafael L. Torre junto a Sabino Torres, otro gran conocedor de la historia de Pontevedra con el que tuvo numerosas charlas que grabó en su cinta magnetofónica. “Los historiadores decían que Pontevedra era la ciudad gallega con mejor elenco de cronistas, una ciudad donde había un gusto enorme y una emoción por compartir esas cosas entrañables, no especialmente importantes pero sí definitorias que nos unen”.

En todas sus pesquisas para encontrar datos del tramo de historia entre los años 20 y los 70 del pasado siglo, Torre se topó con la dificultad de que Pontevedra se quedó sin periódico propio durante tres décadas y con que los únicos ejemplares de Diario de Pontevedra que se conservan entre 1928 y 1936 se encuentran en la hemeroteca municipal de Madrid. Por eso reivindica que se traigan a Galicia, al menos una copia.

Cronista de la villa natal de Valle Inclán

Benito Leiro, junto al monumento de Julio Camba. / Noé Parga

El próximo mes de septiembre hará cuatro años que Benito Leiro ejerce como cronista oficial de Vilanova de Arousa, su villa natal, la de Valle Inclán y la de los hermanos Camba, como él mismo indica. Un cargo honorífico y no remunerado que él ostenta con orgullo.

Este periodista que fue responsable de la delegación de FARO DE VIGO en Arousa durante años y, más tarde, responsable de prensa del Concello de Cambados, dedicó sus ratos libres de treinta años a reunir documentación para escribir la biografía de Julio Camba, publicada hace año y medio. “A raíz de esa investigación sobre él surgieron muchos flecos sobre los que trabajé, encontré un tesoro en la casa de la familia Pombo, en concreto de Don Pastor Pombo Regás, quien fue maestro en la villa durante más de 50 años y guardaba numerosos documentos de su relación personal y familiar con la familia Camba”, explica Leiro. Esa correspondencia no solo le fue valiosa para completar la monografía dedicada a Julio Camba, sino que le abrió las puertas a una nueva publicación en la que trabaja ahora: la biografía de Pombo Regás, quien además de su faceta de enseñante, destaca por otras, como impulsor de la industria salazonera, notario eclesiástico en ejercicio durante más de 30 años, corresponsal de FARO DE VIGO durante más de 40 y distribuidor de periódicos desde su estanco-librería que aún existe en la actualidad y lleva su nieta Consuelo Pombo. “Es un vilanovés muy importante pero que estaba prácticamente olvidado; nació en 1866, el mismo año que Valle Inclán, del que fue compañero de correrías infantiles, y de Francisco Lafuente Torrón, que luego fue un impulsor de la industria salazonera y conservera de Vilanova”, comenta Benito Leiro.

Me interesa profundizar en las hemerotecas para sacar a la luz personajes y hechos poco recordados de Vilanova Benito Leiro — Cronista oficial Vilanova

La labor de investigación iniciada al seguir los pasos de Camba llevó a Leiro a buscar en las hemerotecas, y encontrarse algunos personajes que él desconocía y que están olvidados en Vilanova, como es el caso de Paulino Prado Alfonso, un músico y pintor integrante de la Orquesta Compostela fallecido en un accidente de tráfico en Bilbao en los años 50. “Era hermano del también músico José Luis Prado Alfonso, fallecido este año, y merece ser recordado, como lo merecen otros personajes que permanecen en el olvido y yo tengo la intención de rescatar”, manifiesta Leiro.

Otros temas sobre los que quiere realizar labores de divulgación son la figura de Agustín Jambrina, otro maestro de Vilanova durante más de 50 años, así como los orígenes musicales y del fútbol en Vilanova. “Aunque me gusta la historia, soy más periodista que historiador, me interesa profundizar en las hemerotecas para sacar a la luz personajes y hechos poco conocidos y recordados”. Este trabajo será recogido en un anuario de temas vilanoveses que Leiro y el Concello proyectan sacar adelante.

Cronista e historiador con menos de 30 años

Anxo Rodríguez Lemos, historiador y cronista oficial de Baiona. / Ricardo Grobas

Con 29 años y un doctorado en Historia, Anxo Rodríguez Lemos aporta juventud y formación académica a un cargo, el de cronista oficial de Baiona, habitualmente detentado por eruditos locales, normalmente apasionados de la investigación histórica ya jubilados y con tiempo libre disponible para dedicarlo a un puesto honorífico no remunerado. “Me crié con mi bisabuela, por tanto tenía en casa las fuentes del patrimonio inmaterial y la tradición oral”, relata. Con 14 años, entró por primera vez al Archivo Municipal de Baiona para realizar un trabajo vinculado con la toponimia, pues había empezado a colaborar en un proyecto de la Xunta y buscaba referencias de lugares de los siglos XVII y XVIII con la finalidad de atestiguar que el origen de los nombres que usamos ahora está en la época medieval.

Con el inicio del volcado en internet de documentación de archivos históricos nacionales, en torno a 2009, el hoy cronista de Baiona empezó a explorar las posibilidades online buscando y transcribiendo al azar documentos relacionados con Baiona, material que a día de hoy sigue utilizando en algún congreso o relatorio en el que participa como historiador. Colaborador del Instituto de Estudios Miñoranos desde su juventud y actualmente contratado postgrado por la Universidad de Santiago de Compostela, Anxo Rodríguez, que este curso ha completado una estancia en la Universidad de Coimbra y el siguiente estará en Roma, donde tiene acceso a los archivos del Vaticano, siempre incluye agua referencia a Baiona en casi todos sus artículos académicos.

Aún queda mucho por investigar sobre Baiona; no acabaré yo ni se acabará nunca. Anxo Rogríguez Lemos — Cronista Oficial de Baiona

Como cronista oficial, tiene pendiente la publicación de una monografía sobre el santuario de Santa Liberata, que fue su proyecto fin de carrera, y un libro divulgativo sobre la Cofradía de la Misericordia, que este año celebra su 450 aniversario. Además participa en como guía en visitas guiadas y se encarga de las exposiciones etnográficas de la Festa da Arribada, para lo cual se vale de su propia colección de herramientas antiguas de distintos oficios.

“A pesar de que en Baiona tenemos uno de los archivos más ricos de Galicia y hemos tenido eruditos que escribieron las primeras historias de la villa, hay grandes episodios de la historia sin mucha documentación, entre el siglo XV y mediados del XIX aún mucho por escribir; ni acabaré yo ni se acabará nunca”, afirma Rodríguez Lemos. De él se destaca su rigor a la hora de ofrecer datos fiables, de ahí que se eche las manos a la cabeza cuando escuchar ciertas aberraciones que cometen guías turísticos. Le gusta transmitir y apasionar al público con un relato atractivo de la historia. Y aunque es academicista y entiende el temor de los catedráticos universitarios a los estudiosos locales, defiende la labor de los cronistas locales. “Si tú no haces la historia de tu pueblo no va venir nadie desde Oxford o Boston a escribirla”, dice.

Un maestro de matemáticas apasionado por la historia

Arturo Santos Cidrás en el puerto de Bueu. / Gonzalo Núñez

Aunque es de Loira, en Marín, Arturo Santos Cidrás es uno de los mayores conocedores de la historia de Bueu, localidad en la que reside y en la que trabajó durante la mayor parte de su vida como profesor de matemáticas y ciencias en el colegio As Pedras. Fue precisamente en las aulas donde se despertó su interés por investigar la memoria de la villa. “Creía que tanto los niños como sus padres conocían poco de su entorno y me animé a conocer y dar a conocer la cultura local”, relata. Junto a un par de compañeros montó la Asociación de Amigos de la Biblioteca con la intención de “recuperar la memoria de Bueu” y fundo una revista escolar, “O Candil”, de la que se editaron unos quince mil ejemplares entre 1994 y 2002. “Eran monográficos sobre estudios locales específicos; le buscábamos la información a los chavales en los archivos históricos provinciales y almacenábamos todo lo que nos encontrábamos sobre Bueu”, comenta.

Me interesaba que mis alumnos y sus padres conocieran la cultura local de Bueu Arturo Santos Cuidrás

Al jubilarse, en el año 2011, este estudioso se encontró con que tenía un amplio archivo sobre la localidad y decidió compartirlo en una pagina web www.bueu.esy.es, donde hay unos 50 gigas de datos de la población que, de no ser por él, estarían dispersos en diferentes lugares. Es autor de numerosos libros sobre el municipio, ya sea de sus alcaldes, de la salazón, de la isla de Ons, del exilio ruso, de la industria de la pesca salada, de biografías de personajes ilustres o de la escuela pública. Participa también como divulgador en las charlas veraniegas “O mar por diante”, en las cuales el próximo agosto hablará sobre el cine en el pueblo. “Es tanta la información que tengo que, afortunadamente, me olvido de cosas; a veces me maravillo de encontrar temas sobre los que quiero investigar y compruebo que ya escribí”, dice. “Disfruto mucho con esto, sobre todo cuando consigues algo que llevas mucho tiempo buscando”, añade.

Suscríbete para seguir leyendo