La doctora que desafía al sida

Celia Miralles destaca la curiosidad como una de sus principales virtudes. Los que la conocen, añaden enseguida su inteligencia, empatía y perseverancia. La excelente unión de estos atributos han convertido a la doctora e investigadora viguesa en todo un referente en el tratamiento y atención del VIH en Galicia. La profesional, que se puso al frente de la compleja unidad de sida en Vigo a finales de los años 80, ha atendido y acompañado a los afectados de esta enfermedad durante todos estos años y ha sido testigo activo de la enorme evolución que ha experimentado. Pero, sobre todo, Miralles entendió desde el principio que las mujeres precisaban un abordaje específico en esta epidemia y coordinó durante años el programa europeo “She”. A finales de año Celia cuelga la bata blanca tras una intensa trayectoria y sus pacientes ya la están echando de menos.

La viguesa, nacida en el barrio del Berbés, no tenía ningún referente médico en su familia. Su padre era taquillero en los cines Vigo y llevaba las cuentas en los inicios de Radio Vigo y su madre trabajaba como dependienta en una lotería. “En mi familia y en mi barrio fui la primera que estudié en la universidad”, cuenta. La viguesa y su hermano mayor se criaron entre Vigo y Tomiño -de donde era natural su madre- una tierra en la que “pasaba todos los veranos y tuvo que ver en mi forma de entender la vida y conectar con la naturaleza”.

Celia destacó siempre como estudiante merecedora de las becas que la acompañaron en toda su formación. Asegura que de joven no sintió una vocación clara hacia la Medicina. “Tenía curiosidad por muchas cosas; primero quería ser zoóloga, aunque también me apasionaba la literatura; creo que habría podido ser feliz con muchas cosas, pero no me arrepiento del camino que tomé porque ha sido apasionante”, afirma.

En 1972 la viguesa se instaló en Santiago y comenzó una nueva etapa. Las aulas de la facultad eran su destino pero también el feminismo irrumpió en su vida. “En mi casa sufrí una educación muy sexista: mi hermano no tenía ninguna responsabilidad en casa y mi madre y yo nos ocupábamos de todo. Me rebelé desde niña ante aquella injusticia”, relata. Esa inquietud innata de Celia la impulsó a entrar en Santiago en contacto con diversas asociaciones feministas, comenzando por la Asociación Galega da Muller. También se afilió a un partido de izquierdas; participaba de forma muy activa en las asambleas y creó la llamada Célula de la mujer con otras compañeras. Pero pronto se desencantó de su filosofía. “Me fui del partido al descubrir lo machistas que eran; les parecía que dedicarme a la mujer no era una labor respetable”, critica. “Tenía demasiadas inquietudes y ahora lamento no haberme centrado más en la carrera, haberme deleitado en el estudio”.

A la hora de elegir especialidad optó por Medicina Interna, ya que “abarcaba muchas posiblidades”.

Al terminar de estudiar, en 1986, Celia regresó a Vigo y fundó junto a Lola Galovart y Ana Míguez el pionero Centro de Información de los Derechos de la Mujer, Alecrín, donde la doctora daba charlas y cursos a mujeres sobre salud sexual y anticoncepción. “Abrimos la primera casa de acogida cuando no había nada parecido a nivel institucional, fue un gran avance”, valora.

Celia no paraba. Tras montar la Unidad de Hospitalización a Domicilio en el entonces Hospital Xeral y otra intensa etapa en Urgencias, el compañero que llevaba la entonces pequeña consulta de VIH se marchó y la doctora se hizo cargo, junto a otro compañero, de este complejo departamento que atendía a más de mil pacientes.

“En aquellos momentos, a inicios de los años 90, aquella consulta de la puerta 34 no era ni siquiera una unidad: cuando te diagnosticaban la enfermedad era mortal y no había medicamentos para tratarla. El 70% de los pacientes eran o habían sido parejas de toxicómanos, venían hasta presos con la policía… Aquella puerta era un tugurio y los enfermos que no habían tenido que ver con el mundo de las drogas no querían venir, les daba miedo”, describe Miralles.

La doctora y su compañero se volcaron en cuerpo y alma para atender lo mejor que podían a aquellas personas que, de la noche a la mañana, recibían la terrible noticia de ser portadores del virus más estigmatizante y desconocido que existía. “El Clínico de Barcelona llegó a tener un servicio impresionante, pero aquí durante muchos años no teníamos medios suficientes y trabajábamos a destajo: nos llegaba gente muy enferma y nos centrábamos en prevenir las múltiples infecciones que podían desarrollar”, relata.

Añadimos una cualidad más en la personalidad de Celia, la fortaleza. Sin ella no habría sido posible enfrentarse a diario a las terribles historias de sus pacientes. A las numerosas muertes por hepatitis C, cirrosis, hemofilia... “Los primeros medicamentos que aparecieron eran muy tóxicos, con un porcentaje de curación mínimo y unos efectos secundarios demoledores; cambiaban incluso la morfología de las personas que ya sufrían la enfermedad más estigmatizante, junto a la lepra, que había. Incluso las carpetas de los historiales iban marcadas con una pegatina roja. Era muy duro porque había familias enteras infectadas, niños que nacían positivos. En aquellos momentos yo les aconsejaba que abortaran”, describe.

Celia lograba sacar tiempo para seguir formándose, ya que era esencial estar al día de los avances de la enfermedad. “Acudía a congresos todos los años y pertenecía a la sociedad científica GESIDA. Además, estaba en contacto muy estrecho con las asociaciones y centros de drogodependencia como Alborada o Cedro. A principios de los años 90, Érguete nos premió junto al juez Garzón y fue todo un honor”, agradece la investigadora.

Uno de los logros de los que Miralles se siente más orgullosa es de haber pilotado el programa “She”, dirigido a las mujeres VIH positivas, y del que llegaron a formar parte dieciséis países europeos. “La atención específica a las mujeres era muy necesaria ya que nosotras somos más vulnerables a contraer el VIH, tanto fisiológicamente como socialmente. Sin embargo, al principio eso no se tenía en cuenta y hasta 1993 ni siquiera había mujeres en los ensayos clínicos”, lamenta.

El equipo de este proyecto, formado por mujeres de distintas ONGs y médicos, se reunía mensualmente en Londres para elaborar materiales específicos para el tratamiento de las mujeres. “Fue fascinante y me siento orgullosa”, afirma la doctora, que recibió en 2022 un premio nacional de GESIDA por toda su trayectoria.

A pesar de las enormes dificultades, Celia asegura que fue “todo un privilegio como médico y como persona vivir la evolución de esta epidemia”. “De ser enfermedad con muerte segura hemos pasado a asegurar a los nuevos diagnosticados unas expectativas de vida similares a las de cualquier persona de su edad; darles la opción de tener hijos con semen u óvulos de donantes… De tomar 30 pastillas diarias ahora toman una sola o inyectables cada dos meses, que alcanzan una curación del 99% de los pacientes. El cambio ha sido total y vivir eso es fascinante”, insiste.

Sin embargo, advierte, no hay que bajar la guardia. “Aún queda mucho camino por recorrer y falta lograr la vacuna”.

La doctora se jubila a finales de año y cuenta que cada día hay lágrimas en su consulta cuando alguno de sus pacientes más antiguos se entera de la noticia. “Aún tengo afectados de los inicios, algunos de hasta 90 años, supervivientes puros, con los que hemos pasado por momentos muy duros. Como médico tienes que mantener cierta distancia, pero es imposible no implicarte”, admite.

A pesar de la intensidad de su trabajo, la médica no renunció a la maternidad, aunque esperó a los 30 años para dar el paso. “La crianza fue una época complicada”, advierte sonriendo esta madre de cuatro hijos. “No habría sido posible sin ayuda externa y el enorme apoyo de mi segunda pareja, que también es médico pero dedicó a los niños más tiempo que yo”, agradece. Presente o no, lo cierto es que Celia siempre tenía en la cabeza a sus retoños. “Aunque estuviera en un congreso en Estados Unidos sabía en cada momento qué hacía cada uno de mis hijos”, asegura.

La pasión que siente por su profesión la trasladaba irremediablemente a casa y dejó una clara huella en sus hijos. El mayor es oncólogo, otra hija es médico de familia; otra, técnico de laboratorio y la pequeña, farmacéutica. Solo una de ellas optó por otro camino y es cocinera en un conocido restaurante de Vigo. “Nunca les insistimos en nada, ellos eligieron. Lo que sí nos esforzamos fue en educarles en la igualdad, en ofrecerles una educación abierta y tratar de fomentar su espíritu crítico y su conciencia ética”, apunta.

Cuando sale del hospital, Celia da rienda suelta a sus muchas aficiones. “Me gusta estar con mi familia, ir al gimnasio, participo en un club de lectura, me encanta la música clásica, el cine, los idiomas, el arte, la gastronomía, la fotografía… Cuando me jubile no busco hacer grandes cosas, lo que deseo es levantarme sin despertador y disfrutar de estas pequeñas alegrías con tranquilidad y no corriendo, como hasta ahora”, ríe. Y marcha a toda prisa a clase de pilates, apurando la tarde, que aún le queda contestar los correos antes de acostarse.

Las pioneras: Françoise Barré-Sinoussi, descubridora del virus del sida

Françoise Barré-Sinoussi (París, 1947) se licenció en Ciencias Naturales en 1972 y en 1974 se doctoró en virología. Realizó su tesis doctoral en el laboratorio del Instituto Pasteur.

A finales de 1982 se diagnosticaron en el hospital de París los primeros pacientes de una misteriosa enfermedad contagiosa que no respondía a ningún tratamiento conocido. Les pidieron que investigaran si el agente infeccioso era un virus.

En 1983, Barré-Sinoussi junto con Luc Montaigner logró aislar el retrovirus conocido como VIH. Descubrieron que se trataba de un nuevo virus que atacaba al sistema inmunitario, destruyendo las defensas del organismo.

A partir de ese momento, la bioquímica francesa centró su carrera en la investigación del sida. En 1988, se convirtió en la jefa de su propio laboratorio e inició una investigación sobre los mecanismos de protección contra el VIH.

Por este descubrimiento crucial, en 2008 Barré-Sinoussi y Montaigner recibieron el Premio Nobel de Medicina.

