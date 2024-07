Deberían haber detenido a Nacho Cano el día que escribió “tú contestastes que no” sin ritmo ni rima que lo justificasen. Lo consentimos igual que el pelo lacado y las hombreras. De algunos pecados de la Transición nos hemos redimido. De la mayoría, no. McNamara, Bosé o Alaska ejemplifican que la edad rara vez nos indulta. Generalmente nos desnuda. Todos los ídolos son falsos. Algunos, además, se acaban transformando en aquello que detestamos. Seguramente sea más culpa nuestra que de ellos. Ningún ser humano, imperfecto por definición, soporta la fe ciega de sus admiradores.

Yo no me arrepiento de mi juventud ni la observo desde la altivez o la ironía. “Entre el cielo y la tierra” fue de los primeros cassettes que mi hermano y yo compramos. Mecano forma parte de mi viaje, aunque luego haya transitado otras músicas igual que he transitado otras literaturas desde mi entusiasmo por Enid Blyton. De nada debemos apostatar, especialmente de aquello que contribuyó a conformarnos en esa edad tierna en que buscamos nuestra ubicación en el mundo. Todo ha quedado grabado en los anillos de nuestra vida.

Existe, sin embargo, una responsabilidad con aquellos a los que tutelamos o que de alguna manera nos adoptan como referentes, aunque sea provisionalmente. De la justificación de Nacho Cano no me indigna tanto su delirante discurso como ese “maestro Cano” pronunciado por una de las jóvenes artistas alineadas a su espalda. Aunque convocada para defenderlo, su sincera devoción lo acusa. Posiblemente Nacho Cano haya violado la legislación laboral y migratoria. Sin duda ha traicionado la confianza de quienes cruzaron el océano para acogerse a su magisterio, incluso aunque ellos mismos hayan aceptado esas depauperadas condiciones.

En verano, becarios y meritorios se distribuyen por oficinas e industrias. Yo fui uno de ellos, hace treinta años. En España siempre nos hemos movido en ese delicado equilibrio entre el aprendizaje y la explotación. No siempre resulta sencillo fijar el límite en el que la exposición a la realidad de un trabajo enmascara su abaratamiento. O en el que la protección del becario puede obstaculizar su crecimiento o complicar el funcionamiento de la empresa. En todo caso, ninguna ley ni normativa, exigencia contractual aparte, nos exonera de nuestra propia moralidad.

Algunos desean que las nuevas generaciones afronten los exactos agravios que ellos padecieron como si el sufrimiento tuviese propiedades imprescindibles en la forja del carácter. Es un rencor que se hereda y se transmite igual que las novatadas de un colegio mayor. Yo preferiría una bondad que resulte fértil y florezca incluso cuando mi tiempo ya haya concluido.

Cada becario contiene todas sus potencias. Lo que serán depende en cierta medida de aquellos que los cobijamos. No todos valdrán para un puesto o encontrarán su espacio. A algunos se les marchitará la vocación al someterla a la intemperie. Otros explorarán nuevos caminos. Siempre será mejor que realicen tales descubrimientos, inevitablemente dolorosos, si los acompañamos con justicia y dulzura.

Aquellos que se queden, en estas estancias y estos oficios, constituirán nuestro legado. Hoy aprendices, serán mañana canteros, con sus propias marcas en sus propias piedras, pero edificando de alguna manera la misma catedral que nosotros. Alberto, Julio, Mila o Gerardo me enseñaron el periodismo real, más allá de las aulas y los libros. Lo profesional o decente que haya sido se lo debo al rigor que me inculcaron y al cuidado con que me esculpieron. Me hospedaron en su amor. Nacho Cano eligió un hostal barato.

