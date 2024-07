"Lo más importante de mi vida ha sido ser capaz de disfrutarla"

Adolfo es el Adolfo (Rodríguez Bravo) de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, mítico grupo que cambió la historia de la música popular española en 1974 sin que casi nadie se diese cuenta hasta que pasaron 30, 40 o 50 años después. Su vida es narrada en el libro “Adolfo. Por el camino de la púrpura” (Sílex Ediciones) que ha escrito la periodista Concha Moya: más de cuatrocientas páginas que son pura delicia, que gustarán a quienes lo conocen, sorprenderán a quienes no, y asombrarán a propios y extraños.

-Me he puesto a escuchar las canciones su primer grupo, Los Íberos, y me he preguntado y ahora le pregunto: ¿Por qué no triunfaron si hasta eran mejores que los Brincos?

-Se dieron varias circunstancias, pero procuraré ir al grano. El grupo, que se formó en Torremolinos, lo fundó Enrique Lozano, que era ocho o diez años mayor que el resto de los componentes, y que se había pasado cuatro años viviendo en Londres y trabajando con una orquesta que ya se llamaba precisamente Los Íberos, a principios de los 60. Viviendo allí, Enrique se asombró de la proliferación de grupos formados por jóvenes, en el pop y en el rock, de los que aquí ni sabíamos su existencia. Por eso, cuando volvió a España, ya vino con la idea de formar un grupo de ese tipo, lo tenía muy claro, y además sin ningún tipo de complejos: Los Íberos, además, iba a ser el grupo que colocaría a España en esa “movida” internacional.

-Incluso hasta estaba previsto que alternasen su residencia entre España y Londres…

-Sí, sí. Y cuando empezamos teníamos un repertorio impresionante. De hecho, todo iba muy bien hasta que, en el verano de 1967, sufrimos un grave accidente de coche. El chófer murió, y los demás sufrimos heridas más o menos graves, pero el más perjudicado fue Enrique Lozano, que tuvo que dejar el grupo. Y eso, claro, nos llevó al declive, porque él era quien realmente sabía de esto, era nuestro comandante, y sin él ninguno de nosotros teníamos capacidad para seguir adelante.

-En el libro se habla mucho de Torremolinos a principios de los 60. ¿Qué diantres pasaba allí?

-Pues yo casi te diría que el rock y el pop en España nacieron precisamente allí. En aquel entonces, Torremolinos era como una especie de oasis dentro de España, algo así como el símbolo musical del Plan Marshall, el que modernizó España. Es curioso porque Torremolinos no tenía nada de especial antes, era un pueblo como otro cualquiera, pero de repente se llenó de clubes musicales que programaban conciertos en directo, y encima con el apoyo del régimen, con el “objetivo” de que los jóvenes españoles pudiéramos tener nuestro particular patio de recreo, una especie de Meca a la que había que ir si eras joven y español. Y por si fuera poco, es que allí venían a tocar grupos ingleses. O sea, lo nunca visto para nosotros, que lo más moderno que conocíamos era al Dúo Dinámico.

-Y después de Los Íberos vinieron CRA&G. ¿Cómo se gestó ese cuarteto, del que supongo que la referencia era Crosby, Stills, Nash & Young… a quienes ustedes debían ser de los pocos españoles que los conocían?

-Sí, por supuesto. A esas alturas la velocidad a la que evolucionaba España era muy rápida. En 1973, cuando Íberos daba sus últimos coletazos, me vinieron Guzmán y Rodrigo (a los que yo no conocía de nada) para comentarme que iban a formar un cuarteto en el plan Crosby y compañía, un grupo muy potente, y que habían pensado en mí. Tardé todavía un año en incorporarme, junto a Cánovas. Y sí, era un proyecto muy bien pensado, entre el pop y el rock, pero por caminos diferentes. Y lo hicimos.

-Y grabaron “Señora Azul” pero, sorprendentemente, muy pronto se acabó la historia. ¿Qué ocurrió?

-Que nos faltó un Brian Epstein, el que fuera manager de Los Beatles. No teníamos a nadie que nos dirigiese y, claro, es muy complicado que un grupo formado por cuatro egos, y tan jóvenes, pudiera seguir adelante. Porque en realidad no funcionábamos como grupo sino como cuatro creadores, diferentes entre nosotros, que iban cada cual por su lado. La situación llegó a ser caótica y, al final, el grupo no tenía espíritu como tal, porque éramos cuatro solistas; Los Íberos sí lo teníamos, pero los CRA&G no, eso hay que reconocerlo. Por eso yo siempre digo que lo de los Íberos no pudo ser, pero los de los CRA&G no quiso ser, creíamos que nos íbamos a comer el mundo y resultó que el mundo nos comió a nosotros.

- Y quizás tuvo mucho que ver las grandes expectativas que tenían y la escasa repercusión que, en aquel momento, tuvo el disco.

-¡Claro! Nosotros sabíamos que teníamos una capacidad tremenda, difícilmente alcanzable para los demás grupos españoles, ni los Brincos ni nadie. Estábamos completamente seguros de que nosotros íbamos a cambiarlo todo en España…

-Un país en el que ya estaba en marcha un cambio sociopolítico…

-Sí, ahí es adonde quería yo llegar, porque estábamos inmersos en la onda de ese cambio, pero con una excepción: que, por una parte, nosotros no queríamos tirar por lo comercial y, por otra, que tampoco pretendíamos alinearnos que con aquello que se llamaba canción protesta, contestataria. Porque nuestras canciones tocaban temas muy serios, incluso profundos, pero no éramos para nada panfletarios…Y, claro, quedamos al margen.

-En esa onda, la canción “Señora Azul” se interpretó como un alegato antiyanqui, antiimperialista, antifranquista…y no lo era.

-No, para nada. “Señora Azul” era una crítica a los (valga la redundancia) críticos musicales y a cómo funcionaba la industria de la música. Y esto lo hemos dicho muchas veces.

Portada de disco de CRA&G / FDV

-¿Cómo se las arreglaron para conseguir que “María y Amaranta” no fuese “descubierta” por la censura de aquella época como lo que era y es: la historia de un amor lésbico?

-Ahí el mérito es de Rodrigo, un auténtico fenómeno, que refinó la letra para hacer creer que estábamos hablando de dos estrellas, y los censores ni se enteraron, o quizás pensaron que la gente, al menos en España, no se iba a enterar.

-Lo que maravilla es que cincuenta años después todas aquellas canciones suenan frescas, como si las hubiesen compuesto ayer. ¿Cuál fue su fórmula?

-¡Uf! Me vas a poner filosófico con esta pregunta. Mira, yo creo que la clave en todo tipo de arte estriba en el ser y el estar. El ser se pregunta para quién: ¿para los demás o para ti? Y el ser no existe si no estás…¿entiendes por dónde voy?

-Mejor que termine la explicación…

-El estar es el vértice de todo, tú tienes que estar. Entonces, de alguna manera, en todo lo que artísticamente puedas crear y desarrollar debes conservar la autenticidad, y eso significa que si haces algo, te lo tienes que creer tú mismo por encima de todo, tienes que ser lo más auténtico posible porque, si no, ¿cómo voy yo a convencer a alguien si ni siquiera me creo lo que estoy cantando/haciendo? Yo creo que por ahí va la clave.

-Y después de los CRA&G vinieron los años de “exilio” en Suecia. Por una parte me lo imagino preguntándose a usted mismo “¿Qué hace un chico como yo en un sitio como este?” aunque conociendo su sentido del humor apostaría que hasta que se lo pasó muy bien trabajando en prótesis dentales.

-Me lo pasé fenomenal. A mí no me echaron de España, me fui yo, y me fui por la ilusión que tenía por conocer otro mundo… y también porque me enamoré de una chica sueca con la que después conviví 25 años (ríe). Y, por si fuera poco, resulta que yo, con 27 años, tenía la impresión de que ya lo había hecho todo. Habíamos dado conciertos con los Íberos en varios países europeos, habíamos rodado dos películas, había participado en el Rocky Horror Show, habíamos editado con CRA&G “Señora Azul”…y en ese momento, en 1975, que era el año en el que el país empezaba a cambiar de verdad, pues me dije: “¡Me voy de España!”. Y irse de España en aquella época no era lo mismo que hoy en día.

-¿Y con qué se encontró?

-Con lo que esperaba, ilusionaba y deseaba: con la otra cara de la moneda.

-Disculpe la molestia, pero quería insistir sobre lo de las prótesis….

-¡Ah eso! (ríe). Sucedió que en la zona de Suecia donde fui a parar, a 200 kilómetros del Círculo Polar, que era en la que había nacido mi pareja, enseguida comprobé que no podría dedicarme a la música. Para eso, tendría que haberme trasladado a vivir a Estocolmo o Gotemburgo y, claro, mi chica no estaba por eso, ni yo tampoco: acabábamos de tener un hijo. Total, que me ofrecieron la formación para poder aprender un oficio…y elegí ese, y me pareció alucinante. Y cuando me vi con la bata puesta y moviendo escayola….me dije: “¡La madre que me parió! ¡Si hace unos meses estaba dando conciertos!”. Pero me divertí, y te digo más, es que a mí nunca me ha dado complejos de nada, mi suerte es esa, nunca me he sentido un donnadie en ningún lado.

-Pero tenía que renunciar a la música…¿Se resignó, se frustró?

-Me resigné, pero es que luego me encontré con otro trabajo, que era el de profesor de castellano y de música en una escuela de esas como la de una serie que estaba de moda en aquella época, “Fama”, y me lo pasé divinamente. Allí estuve tres años, y después regresé a España, y porque, ya divorciado, me vino a buscar Rodrigo.

-En el libro confiesa que se siente usted, además de muy orgulloso de su vida, un privilegiado. ¿Ha encontrado usted el punto exacto para no tener que sacrificar su vida por su vocación…ni su vocación por su vida?

- (ríe) Tengo que decirte que mi postura existencial y filosófica, que me proporcionaron mis padres, es la de creerme que yo nunca vine al mundo sólo para trabajar. Y creo que lo he cumplido en el sentido de que para mí tener la música ha sido un privilegio, pero no ha sido mi objetivo. Para mí el objetivo de la vida, y lo que me ha mantenido siempre en equilibrio, ha sido la vida misma, el entorno de todo lo que hay en este mundo, y la asimilación de todo lo que me ocurra, lo bueno y lo malo. Estamos aquí para ser felices, para vivir y para sobrevivir. En eso he basado toda mi vida, y por eso sigo disfrutando de ella.

"Abordaje" en Bueu -Hábleme de su de su relación con Galicia, que me consta que es entrañable -Sin duda. Todo empezó cuando, junto a Rodrigo y Cánovas, nos reunimos para volver a los escenarios. Resulta que nos contrataron para actuar, a principiosde los 90, en el Teatro Principal y, ante nuestra sorpresa, el recinto estaba totalmente abarrotado de un público entusiasmado. Aquello fue apoteósico. Y a raíz de esa historia, contactaron conmigo gente de la hostelería de Bueu, que querían que actuásemos en la Fiesta del Mejillón. Y aquello fue maravilloso, primero por el concierto, y luego por la gente. Y de Bueu me enamoré hasta tal punto que, con uno de aquellos hosteleros, Manolo “el del Farol” (así le llaman), montamos un bar llamado “Abordaje”casi al pie de la playa de Beluso, donde yo servía copas y, al mismo tiempo, me “fabriqué” una silla con las patas muy altas para cantar y tocar la guitarra todas las noches...desde allí arriba. Parecía un púlpito (ríe). -Pero de Bueu también se fue… -Sí, bueno, por problemas con mi pareja, la segunda. Y bien que lo sentí, lo sentí muchísimo, sobre todo por Manolo, que se convirtió en uno de mis mejores amigos, como un hermano ¡vaya! Y me consta que a mí también hay mucha gente de Bueu que me quiere mucho . Y por eso, esto tienes que decirlo: en agosto estaré en Bueu para presentar este libro. Y lo haré con música.

