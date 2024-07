¿"A dos niñas" o a una sola?

A los más veteranos del lugar no voy a descubrirles ahora qué fue y quiénes integraron el dúo Juan & Junior, pero a los lectores más jóvenes conviene ponerlos en situación. Entre mediados y finales de los años 60 del siglo pasado, si hubo un grupo (bueno, de aquella se llamaban conjuntos) que triunfó por todo lo alto en España ese fue Los Brincos a los que, con toda la razón, les colgaron la etiqueta de “los Beatles españoles”. En 1967, dos de sus componentes, Juan Pardo y Antonio Morales, decidieron abandonar el elenco y formar este dúo que, probablemente para sorpresa de muchos, y hasta de ellos mismos, en dos años de trayectoria obtuvo un inusitado éxito con canciones como “La caza”, “Nada”, “Bajo el sol”, “Para verte reír”, “Tiempo de amor”, “En San Juan”, “Nos falta fe” o, cómo no, “Anduriña”, compuesta por un Juan Pardo que ya quiso plasmar ahí su sello genético gallego, a pesar de que había nacido en Palma de Mallorca el 12 de noviembre de 1942. Pero no, no voy a hablarles hoy de ninguna de las citadas, sino de otra que, no es que sea mejor ni peor, pero acoge una historia que merece ser contada.

La crónica oficial narra que, en aquella época, había dos jóvenes mujeres que hacían furor en este país, Rocío Dúrcal y Pepa Flores “Marisol”, quienes ya se habían convertido en estrellas desde niñas, y aunque no fundaran un dúo musical, los directores de cine pujaban para incorporarlas al reparto de las películas más taquilleras de aquella España tan “idílica”. Y fue en el mundo del cine donde se produjo la conexión, concretamente durante el rodaje de “Más bonita que ninguna”, protagonizada por Rocío, y que contaba con la participación de Juan & Junior. Hay quien dice que el flechazo entre Dúrcal y Morales fue fulminante, pero eso contrasta con lo que sucedió inmediatamente después, cuando durante una temporada, tras la que ambos se presentaron entre sí a sus respectivos mejores amigos/as, Juan por la parte de Junior, y Marisol por la de Rocío, resultó que la pareja que, digamos, salía en plan serio, eso que hogaño se dice “con derecho a roce” , fue la que conformaron Pardo y Dúrcal, mientras Pepa Flores… Mmm... no se sabe muy bien: o se lió con Morales o se quedó simplemente en una buena amiga de la pandilla: ¿Sería (disculpen la maldad) de esta pandilla de donde Maluma extrajo la idea primigenia de su “Felices los cuatro”?

El caso es que en ese marco afectivo, Juan y Junior compusieron la canción “A dos niñas”, que no iba a titularse así. De hecho, según testimonio reciente de Lys, hija de Juan Pardo, el título iba a ser “Dedicada a una niña” pues aconteció que, a la hora de componerla, cada uno estaba pensando en su chica. ¿Y qué hicieron? Pues seguir adelante, pensando cada cual en su respectiva enamorada aunque cupiese la posibilidad de que fuese la misma.

P.D. Rocío Dúrcal y Antonio Morales se casaron el 15 de enero de 1970. Acudieron numerosímos artistas españoles de la música y el cine, pero por allí no se vio a Juan Pardo.

