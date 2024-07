Mujeres a golpe de pedal /

Son pocas pero muy buenas. El ciclismo femenino en Galicia está atravesando un excelente momento, no en volumen de participantes pero sí en los éxitos deportivos que están cosechando las corredoras. De las 8.013 licencias federativas que existen en la comunidad, solo 695 se corresponden con mujeres y la gran mayoría pertenecen a categorías base. “En los campeonatos a nivel autonómico que disputamos puede haber ochenta chavalas en infantil cadete y juvenil, pero a nivel alta competición, en sub 23 y élite, a lo mejor quedan solo ocho. Hay categorías, como las de masters, que quedan desiertas porque no se reúne el mínimo de tres participantes”, expone Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación Gallega de Ciclismo.

“Desde hace diez años el número de licencias femeninas está creciendo exponencialmente, del orden de un 500%, pero aún así siguen siendo el 8%”, indica Jacobo Ucha, seleccionador autonómico de ciclismo en carretera y ciclocross tanto para hombres como para mujeres. “Hay que destacar que siempre que acudimos a un campeonato de España conseguimos más medallas en ciclismo femenino”, destaca Ucha. Entre las corredoras más destacadas se encuentra Alejandra Neira, que acaba de proclamarse esta semana campeona de España cadete en Avilés, tanto en contrarreloj como en carrera en línea, y podría hacerse el próximo fin de semana con la Copa España en León. Junto a ella, se mantiene a sus 49 años Chus Barros, una veterana pionera en el mundo del pedal que continúa subiéndose a lo más alto del podio de las competiciones en que participa.

En las modalidades de bicicleta de montaña, Galicia también se ha destapado como una potencia. Lorena Patiño es la actual campeona de España junior de ciclocross y la favorita a hacerse con el campeonato estatal de XCO (Cross Country Olimpic) dentro de unos días en Huelva, en una cita en la que Lara Lois aspira a revalidar su título de campeona de España DE XCO en categoría élite.

Corredoras del campeonato gallego de ciclismo en carretera. / Luz Iglesias

Los principales obstáculos que alejan a la mujer de la bicicleta son, en primer, lugar de índole social. “Suele haber una sobreprotección hacia las niñas que no la hay con los niños y el ciclismo se identifica con la peligrosidad, puede haber caídas o accidentes, no entrenas en un pabellón, hay que salir a la carretera”, explica Alberto del Río, seleccionador autonómico de las modalidades de mountain bike y XCO. “Históricamente siempre ha sido un deporte muy masculino , pero a medida que hemos ido rompiendo barreras nos hemos ido dado cuenta de que el deporte no entiende de sexos; también después de la pandemia se ha destapado como una práctica deportiva de ocio de la que puede disfrutar todo el mundo sin necesidad de reservar una pista ni quedar con mucha gente como si fueras a echar un partido de fútbol; ahora cada vez se ve a más mujeres en grupetas por las carreteras”, manifiesta Ucha.

El segundo escollo con que se enfrenta la mujer que quiera continuar en el ciclismo también les afecta a los hombres, aunque en menor medida. “Al llegar a los 18 años, con la selectividad, primero, y la universidad, después, se produce un gran volumen de abandonos, saben que no pueden vivir de esto, que el profesionalismo es una meta no alcanzable”, expone Del Río.

Como en otras prácticas deportivas, la igualdad no existe en el ciclismo y la brecha económica es palpable. Es la asignatura pendiente que pueda dar continuidad a la labor que se está haciendo desde clubes que apuestan con fuerza por incluir a las mujeres y ofrecerles un calendario apetecible de competiciones, como son el Club Farto de Pontevedra, el CC Cambre y el CC Betanzos, principalmente, junto a otros como el Supermercados Froiz, el Oiense, el Louriña o el Ponteareas, y en mountain bike, el XSM Marín y el RGBikes Scott Team de Silleda.

Una promesa de futuro

Alejandra Neira, campeona de España cadete de CRI. / Luz Iglesias

Nacida en 2008 en Santiago de Compostela, Alejandra Neira es la mayor promesa del ciclismo femenino en Galicia. A sus 16 años y en su segunda temporada en la categoría cadete, acaba de proclamarse campeona de España en Asturias, mejorando la que hasta el momento era su mejor clasificación, la de subcampeona de España en 2023, y va en primera posición de la Copa España cuya última prueba se disputa la próxima semana en León. “Empecé a los cuatro años porque mi hermano hacía ciclismo y yo quería hacer lo mismo que él”, explica. Recién acabada la educación secundaria obligatoria y a punto de empezar sus estudios de bachillerato tras las vacaciones de verano, se inició en el Club Ciclista Compostelano, que dirigía su padre, y se cambió al CC Cambre cuando éste falleció.

“Llevo bastante bien lo de compaginar los entrenamientos con los estudios, pero requiere organizarse en algunos momentos”, comenta. De pequeña practicaba más deportes además del ciclismo, pero en cuanto fue a los primeros campeonatos de España se enganchó por completo a la bicicleta. “Mis amigas no conocen a nadie más que haga ciclismo, solo a mí , y donde yo vivo, en Santiago, solo estamos tres”..

Salir a la carretera, algunos días a rodar, otros a subir algún puerto y otros días a practicar fondo, forman parte de su rutina habitual durante cinco o seis días a la semana, en sesiones que oscilan entre una y cuatro horas. “Algunos días voy con algún amigo del Compostelano, pero a veces echo de menos ir con alguien que me haga compañía”, dice. De cara a un futuro, confiesa que le gustaría dedicarse a la competición, “pero es difícil llegar a vivir de esto”. De momento, sus metas son participar en alguna carrera con la selección española y poder ser profesional.

Cuarenta años sobre ruedas

Chus Barros / Luz Iglesias

A Chus Barros la puso su padre con nueve años sobre una bicicleta y desde entonces, cuarenta años después, no se ha bajado prácticamente de ella. A punto de cumplir los 50 sigue ganando carreras en la categoría de élite, una de las últimas la del campeonato gallego de crono celebrado en A Pobra de Boullón. La semana pasada, en el campeonato gallego celebrado en Moaña quedó subcampeona. “Soy competitiva y luchadora, es mi filosofía de vida y lo que me inculcó desde siempre mi padre, que es mi mayor fan y mi director deportivo más crítico”, dice. Se refiere a Horacio Barros, toda una leyenda en el ciclismo gallego, maestro de corredores como Álvaro Pino o Blanco Villar, técnico de la selección española y director durante décadas del club ciclista Spol de Porriño.

“Con diez y once años era la única niña que competía, les ganaba a los niños : tengo una genética fuerte heredada de mi padre” comenta. Siendo adolescente fue fichada por un equipo de Viana do Castelo, donde estuvo hasta bien entrada la veintena. “Era bastante profesional, nos pagaban doscientos euros, corríamos en el extranjero, fue una experiencia gratificante a nivel personal. Con 17 ya competía con Jeannie Longo, con Dori Ruano, campeona mundial en pista, que por edad podrían ser mis madres”. Las vueltas a Portugal, a Mallorca o al País Vasco eran algunas de sus citas habituales, junto a alguna carrera en Moscú. “Fueron años duros pero muy gratificantes”, resume. Acabada esa etapa inició otra de regreso al club de su Porriño natal, al club Spol, donde continuó hasta que lo dejó su padre hace un par de años. Y de ahí al Supermercado Froiz, de la mano de un pupilo de su padre, Evaristo Portela, al que está muy agradecida y con quien prevé continuar hasta que se retire de la alta competición. “Pienso seguir hasta los 55 y luego continuaré vinculada al ciclismo de otra manera porque es mi estilo de vida, alrededor del cual gira todo mi mundo”, declara.

“Gano carreras ahora como las ganaba cuando tenía doce o diecinueve años. El cuerpo tiene memoria y si tienes unas mínimas cualidades físicas de fortaleza y luego entrenas, puedes mantenerte en la élite”. Pese a todas las maillots que ha cosechado a lo largo de su trayectoria – internacionales en pista, campeonatos de España en pista o más recientemente la cronoescalada nocturna de Subida á Gloria de Portugal– , considera que su mayor victoria es a nivel personal: “que la gente te quiera, te admire, te anime en las carreras, se haga fotos contigo es más gratificante que ganar”.

Respecto a la situación actual que vive el ciclismo femenino en Galicia, valora el esfuerzo realizado por algunos equipos como el Farto de Pontevedra por hacer competiciones para mujeres, pero echa de menos mayor apoyo institucional a este deporte. “ Veo mal que a nivel monetario no les den lo mínimo para comprarse unas ruedas, por ejemplo, porque si no se desaniman y no continúan a lo largo de los años”.

Para este verano, Chus Barros tiene el calendario repleto de compromisos, de competiciones de carretera entre las que destacan el Memorial Ernesto Falcón en Cambados, carrera que ganó durante muchos años, y la Cronoescalada al Castro, en Vigo en agosto, “un circuito superinteresante al suelen venir equipos de España y Portugal, que ella ganó en varias ediciones.

Ya en otoño empalmará con el ciclocross, modalidad en la que también fue pionera y que actualmente “me sirve para prepararme”. Este año tiene el aliciente añadido de que los campeonatos de España van a ser en Galicia.

“Hay mucha calidad en Galicia, estamos todas muy bien avenidas; faltan apoyos a nivel monetario, que competir no te vaya al bolsillo, yo en el Froiz tengo apoyos, pero hay gente que no tiene y los gastos son muy elevados, entre el gasóleo para desplazamientos, las inscripciones, el mantenimiento de la bici,...”, concluye Chus Barros.

En la cima del mountain bike

Lara Lois / FDV

La grovense Lara Lois es la vigente campeona de España Elite de XCO, la disciplina olímpica del mountain bike, un título que consiguió hace un año en Sabiñáñigo (Huesca) y que aspira a revalidar en Huelva en unos días. “Empecé con 34 años probando la bici con mi novio, yendo juntos a alguna marcha”, relata. Tras participar en algunas carreras de triatlón y sufrir alguna lesión por correr, se centró más en la bicicleta y enseguida comenzó a participar en carreras. Era 2016. Siete años después, en 2023 y con 41 años, se coronaba en lo más alto del XCO de España.

Pese a ser campeona de España no percibe remuneración por ello y combina la práctica del ciclismo con su trabajado en un laboratorio. “Para mí es una afición, es a lo que dedico mi tiempo libre y a lo que le doy prioridad, aunque también hago surf”, comenta. Por eso no encuentra problema en organizarse para compaginar su vida laboral con su carrera deportiva. “Hay días en que no apetece salir a entrenar, los inviernos en Galicia son duros, pero se trata de mantener la motivación, hacer una rutina de practicar entre una o dos horas por la semana y los fines de semana más tiempo”. La zona de monte de O Grove le vale para los entrenamientos más cortos, mientras que en la de Armenteira, en Meis realiza las preparaciones más físicas y técnicas. “Entre semana suelo ir solo, pero por seguridad no me meto en zonas complicadas por si tengo una caída tonta no estar lejos de las zonas habitadas; los fines de semana me voy en grupeta y me meto más en el monte con gente”, explica. También va al trabajo y regresa a casa en bicicleta. “Es como una terapia”.

Comenzar en un deporte pasados los treinta años y conseguir llegar a la cima en la competición es, para Lara Lois, cuestión “de que te guste lo que haces y de que salgas fuera a competir y te enganches, porque aunque en Galicia hay pruebas buenas se te queda corto y puedes caer en la monotonía”. Además de la afición por medirse con sus rivales, a esta ciclista le atrapa de este deporte la oportunidad que te brinda de “conocer paisajes chulos”. “Disfruto y valoro mucho ir a carreras donde hay circuitos que me gusten, en un entorno bonito: el año pasado en Suiza pude conocer en una zona de montañas un mundo hecho para bicicletas”, comenta. A nivel internacional, también ha participado en competiciones en Andorra y en Portugal, donde “el nivel es alto y me queda más cerca”, dice, a la vez que anima a otras personas a probar esta practica: “Ves otro mundo, te abre un abanico de posibilidades para disfrutar de la naturaleza y te da una libertad completamente diferente a la de otros deportes”.

Relevo asegurado

Lorena Patiño, nueva campeona gallega júnior de XCO. / FDV

La marinense Lorena Patiño , de 17 años, empezó con siete compitiendo en mini BTT porque su padre hacía ciclismo. “En invierno hacía duatlón y corría en atletismo, pero acabé dejándolo porque me afectaba al nivel de rendimiento en la bici, así que combiné carretera y montaña hasta el año pasado, pero este año ya tengo claro que quiero hacer XCO y dedicar el invierno al ciclocross”, disciplina, ésta última de la que es campeona de España júnior.

El próximo 14 de julio participara en Huelva en su primer campeonato de España de XCO y acude con la perspectiva de ganarlo. “La diferencia con mis competidoras es grande, me tendría que pasar un imprevisto para no llevarme el campeonato”, afirma con seguridad.

Para esta joven, que acaba de terminar primer curso de bachillerato de ciencias con una media de 8, 1, los ingredientes que la hacen destacar en este deporte son varios: “Hay una parte genética, pero también hay que tener paciencia, constancia, saber controlar el estrés, y, algo muy importante, contar con el apoyo de la familia”. Y es que dedicarse a la competición resulta caro, sobre todo porque las pruebas en las que participa son fuera de Galicia: Barcelona, Madrid, Irlanda, Eslovenia, República Checa son algunos de los escenarios de sus últimos competiciones. “¿Ayudas? Soy deportista de alto rendimiento y me aplazan los exámenes cuando tengo competición, además de que en la universidad te reservan un porcentaje de plazas. Hace años recibí una beca de 500 euros brutos que con las retenciones se quedaron en 360”, explica.

Consciente de que vivir del ciclismo es complicado, Lorena Patiño afirma que “mientras pueda compaginarlo con los estudios seguiré; si veo que no soy capaz, lo dejaría y lo retomaría más adelante”.

Su meta: poder seguir disfrutando de ese deporte, aunque no sea a nivel profesional, participar en un mundial y tal vez en unas Olimpiadas.

