Cambiamos, éche o que hai, miña raíña!

¡Ah, las paradojas de la vida! Hace años recibí un Whatsapp de una admirada profesora universitaria que, a pesar de su filosófica tarea, le gustaba perder el tiempo leyendo mis columnas, quizás por las frivolidades que las aligeraban, pero me sugería disminuir en ellas mi tendencia a los placeres más mundanos de la vida, tantas citas gastronómicas, festivas… y centrarme en cosas más importantes “que falta hacía”. Pasaron años por mi vida y acabo de recibir un escrito de otro lector más propenso a la gozadera, quejándose porque mis columnas se han ido desviando a la cultureta en detrimento de toda esa vidilla subterránea, esos deleites, esa alegría voluptuosa que desprendían antes. Es cierto que nunca llueve a gusto de todos escribas lo que escribas, pero también que uno no es el mismo al paso de los años y, si escribe cada día hace mucho, se le ve el plumero del cambio.

Uno se va haciendo más viejera, ha dejado los antros de la noche con sus derivados, tanto como las casas de holganza y mal vivir y frecuenta menos las tabernas de día salvo las de buen oficio gastronómico. Por dejar, ha dejado el sexo en la diversidad para concentrar lo posible en una sola causa, y sin sufrir nada por ello. Veo pasar a bellas damas a mi alrededor y no lo cambio por la estabilidad afectiva que me da la que tengo, y mi anterior deseo primitivo de apropiación de sus cuerpos ha sido sustituido por una desgana hacia todo el proceso ritual para poseerlos y el gasto de energías que lleva consigo. ¿Cómo va uno a escribir como en aquellos tiempos de malditismo en la pluma? Menos mal que muchos de mis lectores han ido poblándose de canas conmigo y habrán vivido experiencias similares. Ya decía Cicerón, y mira que era antiguo, que muy agradecido hay que estar a la vejez por conseguir que no resulte apetecible lo que no es conveniente. Efectivamente, “el deseo obstaculiza la reflexión, es enemigo de la razón, ofusca los ojos de la mente y, con frecuencia, no tiene trato alguno con la virtud”. Yo he sido un desordenado practicante de las proclamas del deseo y no podría contar en vida por vergüenza las majaderías a que me ha llevado, si bien es verdad que no me arrepiento, ya que he sobrevivido, de las experiencias que me ha proporcionado.

Shakespeare llamaba a la memoria el centinela de la razón y debe ser por eso por lo que los tontos son los que más la desprecian aunque, hay que decirlo, nunca seamos tan felices como ellos por nuestra tendencia a embrollar las cosas simples. Yo padezco esa querencia en los artículos de mi última etapa a pesar de las ganas que tengo de darles un toque frívolo porque de columnistas peñazos de mesa camilla andamos muy sobrados. ¿Podré volver a conseguirlo? Difícil, porque como decía Anais Nin, no vemos las cosas como son, las vemos como somos y uno es lo que el paso de los años va dictaminando. Es además complicado no darle gravedad a la pluma en estos tiempos en que cualquier botarate llega a regir los destinos de una nación y cualquier generador de contenidos en la televisión o en las redes, por ejemplo esa Anabel Pantoja con su embarazo, no solo multiplica por mil los ingresos de un trabajador sino, con sus naderís, a los seguidores de cualquier intelectual. Éche o que hai, miña raíña!

Suscríbete para seguir leyendo