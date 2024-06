Me asomo a los cincuenta sabiendo que no he hecho nada o apenas. Si me muriese mañana, en ese último instante de lucidez, la película de mi vida cabría en el tráiler. Un puñado de días similares entre sí y de intenciones jamás ejecutadas. Ninguna aventura que merezca ser relatada. Ninguna obra que perdure. Ningún semejante al que haya mejorado o influido. Parecerá que no he sido.

El misterio de la existencia nos interpela. Desde que se prendió la luz de nuestra consciencia, nos hemos interrogado sobre su propósito. Los epicúreos respondieron que el goce y los estoicos, que la virtud. Las religiones la conceptúan como tránsito. Anhelamos la felicidad, en cualquier caso inaprensible. No hemos acordado cómo definirla ni poseemos el mapa de su ubicación. Así que nos domina el frenesí en su búsqueda.

Hay que rellenar nuestras horas y ser proactivos. Probar mucho al menos si es que nos hemos resignado a no probarlo todo. Trabajamos, viajamos, emprendemos, experimentamos... Intentamos que suceda aquello que puede suceder. Quizá así descubriremos la razón que nos justifique.

Esta pulsión industrial nos ha elevado como especie, mientras las otras se anclaban al barro. La ansiedad creativa ha producido las maravillas que disfrutamos. También el pavor que define nuestra historia. Hacer nunca es un verbo neutro ni indiferente como estar. Incluye consecuencias, que en general no nos importan demasiado cuando nos proponemos hacerlo.

Antonio Meulener, según le he leído a Antonio Torremocha, fue un ingeniero militar español que construyó instrumentos topográficos y diseñó un misil balístico. Su última gran creación fue el tóspiro, una bomba precursora de las termobáricas que después emplearían Estados Unidos en Vietnam y la Unión Soviética en Afganistán. En esencia, una doble explosión que añade un efecto de vacío a la llamarada. Meulener la testó una mañana de junio de 1912 sobre un rebaño de cabras en los montes de Toledo. No quedó rastro de ellas. “Ni sangre, ni pelo ni huesos”, revelaría un testigo de la prueba.

Meulener, horrorizado, decidió destruir su artilugio. Quemó fórmulas, planos y dibujos de este particular destructor de mundos al que tanto esfuerzo y años había dedicado. Nada quedó de su generador de nada antes de acogerse él mismo a la nada. Porque Meulener se sabía ya en la fase terminal de su tuberculosis. Prefirió renunciar a la posteridad que el tóspiro le habría granjeado. Falleció dos meses después. De todos sus inventos, el mejor fue sin duda aquel cuyas evidencias borró. Nunca podremos calcular a cuántas víctimas salvó de una patente que inevitablemente se hubiera difundido. Ya que no pudo impedir ese espanto, al menos lo aplazó.

Por mucho que hagamos, siempre es más lo que no hacemos y en ocasiones es mejor. No sólo cuenta el bien que promovemos sino el mal al que renunciamos. No he escrito “El proceso”, pero tampoco el “Mein Kampf”. No he salvado el periodismo de sus miserias, pero tampoco presento “El hormiguero”. No he descubierto la cura del cáncer, pero tampoco la IA que esclavizará a la humanidad. No he salvado a nadie, pero tampoco lo he asesinado. Quizá no me enorgullezcan mis actos, pero al menos me redimen mis inacciones. Camino sin dejar huellas. “Fuese y no hubo nada”, escribió Cervantes. El epitafio más coherente para este breve lapso entre eso mismo.

