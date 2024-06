El amparo del Tribunal Constitucional a los condenados por los ERE

En 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia condenando a 15 implicados en el asunto de los ERE, uno de los mayores escándalos de prevaricación y malversación de caudales públicos de nuestra democracia. En definitiva la sentencia de los ERE dijo que del año 2000 al 2009 la junta urdió un sistema fraudulento mediante el que se repartieron 680 millones de euros con un descontrol absoluto.

Esa sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo con dos votos particulares contrarios a parte del sentir mayoritario: el que afectaba a los altos cargos no pertenecientes a la consejería de empleo de la Junta de Andalucía.

Ahora el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia estimando la solicitud de amparo de Magdalena Álvarez y anuncia para el próximo 2 de julio la deliberación de la ponencia (borrador de sentencia) de los recursos interpuestos por Francisco Vallejo Serrano (ex consejero de Innovación), Antonio Fernández García (ex consejero de Empleo), Jesús María Rodríguez Román (ex viceconsejero de Innovación), Miguel Ángel Serrano Aguilar (ex director general de la Agencia IDEA) y Carmen Martínez Aguayo (ex consejera andaluza de Economía y Hacienda), condenados por prevaricación continuada y malversación. Asimismo deliberará el 16 de julio los recurso de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñan.

La publicación de la sentencia estimatoria del recurso de Magdalena Álvarez y la filtración de la ponencia relativa a Martínez Aguayo, consejera de Hacienda de la Junta, han provocado un revuelo mediático, a mi juicio, sin base jurídica alguna, un revuelo que esparce la acusación de que el TC continúa ejerciendo de ‘cáncer’ de la democracia.

Por ello es mi intención explicar el fundamento de la Sentencia del Constitucional, Sentencia con la que concuerdo.

Resulta necesario recordar y distinguir que entre los acusados había funcionarios de la consejería de empleo de la Junta de Andalucía y otros altos cargos ajenos a la consejería. La distinción es importante porque los funcionarios de la consejería habilitada para asignación de las ayudas estaban obligados a su fiscalización. En cambio la condena a quienes no pertenecían a la consejería no se apoyaba en la responsabilidad penal por acción u omisión en la ejecución del gasto asignado a la consejería.

La condena a esos otros altos cargos, entre ellos los ex presidentes Griñan y Chaves se fundamentaba en la aprobación de las leyes de presupuestos que habilitaban partidas presupuestarias para financiar ese gasto a la postre fraudulento. Las magistradas del Tribunal Supremo, en su voto particular ya habían argumentado que “una cosa es aprobar un sistema específico para agilizar la concesión y el pago de ayudas sociolaborales y otra muy distinta es que los acusados ajenos a la referida consejería tuvieran conocimiento de que parte de esos fondos estuvieran siendo distribuidos de forma dolosamente fraudulenta por los funcionarios ejecutores del presupuesto”.

El Constitucional desarrolló esa línea argumental en su sentencia la semana pasada argumentando que la condena respecto a uno de los delitos, el de prevaricación, no puede cometerse en la aprobación de una ley de Presupuestos (que incluía las partidas para las ayudas fraudulentas de los ERE) porque una ley no es un “acto administrativo”.

Esta tesis no es nueva, pues ya fue defendida en su día por el catedrático emérito de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo y el también catedrático de derecho penal Gonzalo Quintero Olivares.

Este último tiene dicho que “Las sentencias ‘inventan’ una especie de ‘acto administrativo presupuestario’ (concepto jurídicamente inexistente) que luego transforman en ‘acto prevaricador’, todo claramente al margen del Derecho penal, infringiendo abiertamente el principio de legalidad” “Pues solo así se puede mantener un dislate como decir, por ejemplo, que Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera de Economía y Hacienda, ‘prevaricó’ por trabajar en la Consejería en la preparación del Proyecto de Ley de Presupuestos que luego se enviaría al Parlamento, y lo peor, y ahí el desprecio al Derecho penal es aún mayor, que con esa misma actividad administrativa ¡también malversó! Otro tanto puede decirse de los demás condenados que eran ajenos a la Consejería de Empleo”.

Esto mismo lo sostiene Javier Pérez Royo con otro argumento de peso: la redacción de una ley es un acto político, no un acto administrativo. Y el recurso contra los actos político, que se materializan en leyes, los juzga el Tribunal Constitucional. Los recursos contra los actos administrativos, a diferencia de los anteriores, los juzga la jurisdicción contencioso administrativa.

Les transcribo literalmente lo afirmado por Pérez Royo, pues domina el don de la pedagogía:

“Los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial del Estado no pueden intervenir en ningún momento en el proceso de elaboración y aprobación de la Ley de Presupuestos, es decir, en la “fase ascendente” de la Ley de Presupuestos. Sí podrán hacerlo en la “fase descendente”, es decir, una vez que la Ley de Presupuestos se ha publicado y se inicia la ejecución de la misma. En dicha ejecución sí se pueden producir irregularidades administrativas e incluso ilícitos penales que pueden ser revisados por los jueces y magistrados de ambos órdenes jurisdiccionales. Antes de que sea Ley de Presupuestos, NUNCA. Una vez que se inicia la aplicación, siempre que se advierta que hay una ejecución indebida de naturaleza administrativa o de naturaleza penal”.

En otras palabras, el monopolio de la acción política institucional lo tiene el parlamento cuando promulgan leyes. Y el monopolio de enjuiciar esas leyes lo tiene el Tribunal Constitucional. Cuando la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, después, acusan de malversación y prevaricación a quienes intervienen en la redacción de una ley de presupuestos (fase ascendente), se apropian de unas competencias que no son suyas, pues resulta una injerencia en las potestades del Tribunal Constitucional.

Todo lo contrario sucede en la ‘fase descendente’, en la fase en que se ejecutan las previsiones presupuestarias, pues esa ejecución se realiza mediante actos administrativos cuya revisión compete a las jurisdicciones contencioso administrativas y penales.

Dice Pérez Royo, a propósito del amparo concedido por el Tribunal Constitucional a Magdalena Álvarez, que el delito de prevaricación, en quien redacta y aprueba una ley de presupuestos, es un delito imposible. Y yo concuerdo; es una cuestión jurídica que tiene difícil refutación y en cualquier caso excluye cualquier servilismo o clientelismo político del Tribunal.

