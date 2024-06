A ver quién nos saca del colapso cognitivo

Me pregunto qué hay detrás de esa inicua imagen televisiva de un botarate descontrolado y abestializado insultando con fervor a Pablo Iglesias ante los Juzgados. Justo cuando el ex político denunciaba a ese otro tipo acanallado por acosar día tras día a su familia megáfono en mano cerca de su domicilio. ¿Qué hay tras estos dos ejemplos elegidos entre la multitud posible de allanabarrancos que agreden verbalmente y como si no hubiera mañana al que piensa diferente en la España de hoy? No tengo duda de que tipos aborrecibles y fanatizados como estos pasarían en caso de guerra civil de las palabras abruptas a las manos, de que serían el brazo armado y letal que ya conocieron nuestros mayores en la suya, dispuestos a disimular ante el tiro en la nuca y los paseos sin vuelta. Militan en esa línea delgada que va del furor al terror que se traspone cuando se abren las compuertas. ¿Es que no sirve la memoria de aquel bárbaro enfrentamiento entre dos Españas para nada? ¿De nada ha servido el ya largo tiempo de democracia?

Arrabaleros, babasfrías y archibrutos siempre los ha habido, están siempre ahí, vociferando o bajo las alfombras, esperando que ocurra algo, una debilidad del sistema, un líder populista que les convoque y les permita salir de su escondite a sangre y fuego. Son de esa misma calaña de los prisioneros sin cuya colaboración no hubieran podido funcionar los campos de concentración alemanes, esos que en la cola del pan en una hambruna se llevarían a codazos la mejor parte tras los camiones de reparto. Los cultos, pacíficos y con sentido ético son las primeras víctimas en situaciones extremas, que a su vez son ideales para que proliferen y salgan de sus cuevas estos ascosos. Los tiempos de desolación nunca fueron buenos para los justos, los rectos de corazón, pero son el pasto ideal para los desaprensivos, los bajeros, los baladreros siempre dispuestos al alboroto y la pelea.

Sara Fernández

Son como los fans de Taylor Swift pero en versión Capitán Trueno. Como los independentistas, fans de un mágico paraíso en la tierra , pobres. Como la Swanson en El Crepúsculo de los dioses, bajando como una estrella por la escalera sin darse cuenta de que sus días de gloria habían acabado. Tipos como el que insultaba con visceral enjundia ante los juzgados a Pablo Iglesias (del que no soy devoto) o ese badulaque que era objeto de denuncia por acosar al ex político y su familia megáfono en mano son los que constituyen la argamasa, la levadura del voto a esos políticos cuya trayectoria es tal que no te explicas que los elijan siendo tan ignorantes, racistas, xenófobos, machistas, fanfarrones e insoportables (seguro que ya habrán construido ustedes sus propios rostros en EEUU, en Brasil, en Argentina, Corea del Norte... y hasta en España). Y es que esa es una buena pregunta que podemos hacernos hoy en día, en que somos testigos de votos aparentemente suicidas, elección de candidatos que parecían imposibles por grotescos... “Pesadilla” Trump logró grandes avances en la América rural, entre población blanca, sin estudios y envejecida, el mismo tipo de votante que apoyó el Brexit. Carne de discurso populista que vota, paradójicamente, a quien menos le conviene.

Un filósofo como Jordi Pigem habla en sus libros de algo que llama, apunten bien porque no será en balde, colapso cognitivo. Dice que parecía que estábamos yendo hacia un colapso ecológico, energético, social y cultural. Ahora parece que, en primer lugar, se trata de un colapso de nuestro sentido de orientación más íntimo: un colapso cognitivo, en parte debido al papel de las redes. El mundo se resquebraja por ahí y es seguro que con eso tienen que ver esos votos dislocados a los tipos más execrables, ese aumento de la extrema derecha incluso en países (Alemania, Italia, España) que han tenido una sangrante experiencia en el pasado de sus resultados. El colapso cognitivo por culpa del exceso de información, la desmemoria y la ignorancia no perdonan. Vuelven esos facinerosos a las andadas.

