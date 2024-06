Me gusta Taylor Swift

Todos nos hemos inventado de alguna manera. En eso consiste la vida. Sucede en general durante la adolescencia, cuando intentamos ubicarnos en el mundo. Decidimos entonces quiénes queremos ser. Transitamos callejones sin salida, nos enredamos en los ensayos y desandamos los amagos. Y al final, cuando se hayan aquietado las hormonas y las dudas, ya desprendidos de nuestros abortos, todas esas encrucijadas nos habrán definido. Este soy yo, nos diremos ante el espejo e igualmente lo vocearemos a las audiencias.

Se trata de una forja integral: de carácter y comportamiento, de ética y estética, de filias y fobias. Pretendemos esculpirnos de manera homogénea, con armonía entre las partes que nos componen. Nada debe enturbiar o discrepar de esa imagen ideal que queremos proyectar; ningún gusto e inclinación, ningún gesto y manera. A tal fin habremos de amoldar ropas, aficiones, votos y amores. Nos habremos convertido en dioses de nosotros mismos, a cuyos abruptos preceptos nos habremos consagrado.

En esa etapa de génesis, por ejemplo, yo me calé una boina al estilo del Che y me enfundé una gabardina negra. Escuchaba a Silvio y leía a Camus. Alzaba el puño en las manifestaciones. Abominaba de lo multitudinario. Era en ocasiones categórico y en ocasiones irónico; nunca tierno. Me ceñía de manera escrupulosa al guion de intelectual revolucionario que me había escrito, no siendo una cosa ni la otra.

Cualquiera es tan persona como personaje, en esencia; una urdimbre de verdades, exageraciones y trampantojos. En esa instrospección no siempre resulta sencillo distinguir los límites. Tampoco se trata de traicionar al que hemos sido ni de exaltar la experiencia como la razón suprema. Yo mantengo mis convicciones; mi interpretación de la realidad y cómo me gustaría transformarla. Si he renunciado o atemperado alguna creencia, se lo reprocho a la edad más que agradecérselo. No me siento superior a aquel joven. Sí que he aprendido a aceptarme. Y a confesarlo. Afronto, al menos, ese proceso.

A veces, o sea, tengo una idea de derechas. A veces celebro un gol de la selección española. A veces lloro con un vídeo de Tik Tok. A veces escojo una película que me entretenga sin más y me compro una camisa de colores. Me río mucho de mí mismo. Me resigno a mis contradicciones. No atiendo escrupulosamente a mis sacramentos. Predico la indulgencia. Tolero más a los otros porque he aprendido a tolerarme a mí mismo; no al impecable que alguna vez ambicioné ser sino al imperfecto en que realmente me he convertido.

Ningún ser humano equivale a un cliché ni se contiene en una categoría. No existe nada más coherente, a la postre, que aceptar nuestras incoherencias. Los ingleses llaman “guilty pleasures” a esas devociones que se disfrutan con vergüenza en la intimidad. Debieran exponerse con alivio. Esos señores ceñudos de las tertulias, que están enfadados con su decrepitud aunque no se han dado cuenta, debieran mirar a cámara y decir lo que yo: me gusta Taylor Swift. Todos nos debemos desnudar en algún punto del camino. También en eso consiste la vida.

