"La cocina en ciudades se parece a la de una terminal"

En 25 años de trayectoria profesional, Maria Nicolau ha trabajado como cocinera en todo tipo de fogones, desde fondas y mesones hasta lujosos restaurantes de moda en España y Francia, hasta que abrió el suyo propio en un pequeño pueblo de 300 habitantes de Cataluña donde sirve menús a 25 euros. Narra sus andanzas, que son un retrato de un sector que ha vivido en las últimas décadas la revolución del siglo, en "¡Quemo!" (Península), su segundo libro, que llega tras haber triunfado hace dos años con su primera experiencia editorial, "Cocina o barbarie", prologado por David Muñoz, y haberse hecho popular en su tierra con sus colaboraciones en prensa, radio y televisión.

– ¿Por qué se ha animado a publicar su segundo libro y qué ha querido plasmar en él?

– Ha sido una cuestión de necesidad. A lo largo de todo el periplo laboral que cuento en el libro ha habido momentos en que decía “si tuviera una cámara GoPro en la frente y enseñara al mundo lo que estoy grabando no se lo creerían”. Me han animado las ganas de abrir las ventana y que corra el aire en la vida laboral de una chica corriente con necesidad de saber cómo han ido las cosas en el sector en estos últimos 25 años, las ganas de compartir la experiencia y ver si resuena en alguien más.

– ¿Qué nos escandalizaría?

– De entrada, ver en un libro una vida que se puede parecer a la de gente normal y corriente, porque en este país echas una piedra y te sale alguien que ha hecho un trabajillo de verano de camarero o cocinero. Y luego están las situaciones concretas que se dan en la hostelería, que la convierten en una especie de oficio en estado de excepción permanente; siempre se ha dicho que es un oficio sacrificado al que se viene a sufrir, dando por sentado que tiene que ser así. En paralelo están los adalides del gremio diciendo que la juventud no quiere trabajar; igual lo que la juventud se está preguntando es por qué no cambiamos esa condición de excepcionalidad en que vive la hostelería.

– Ha vivido de cerca la revolución en que la cocina ha pasado de ser una práctica cotidiana y modesta para alimentarse a llevar a los chefs a los altares, ¿esto es una ida de olla?

– Me haces la pregunta con la expectativa de que te voy a contestar que sí, y en realidad tengo la sensación constante en mi vida en los últimos tres años de estar diciendo obviedades, de estar poniendo voz a cosas que mucha gente opina, ahí está quizás la clave del éxito de mis dos libros. En general, la dificultad para el ser humano es encontrar el punto medio, nos cuesta no pasarnos de frenada.

– Dejó la facultad de Sociología porque pensaba que sería más feliz haciendo galletas o creando algo con sus manos , ¿cocinar era su vocación?

– Mi vocación era ser artesana; , igual ingenuamente di por sentado que uno primero estudiaba algo relacionado con el oficio que quería ejercer, luego te metías en el mundo laboral y al cabo del tiempo te convertías en un artesano competente. Lo que me di cuenta a lo largo de estos 25 años es que el sistema ha extraído de mí toda mi capacidad de trabajo; en vez de convertirme en una artesana competente, me convertí en una persona competente a la hora de trabajar, pero sin autonomía. Era necesario inmolarse y dejar de ser la persona que eres para ser útil al sistema. A lo largo del libro lo que late es esta negativa a dejar de ser el ser humano que eres en pos de la actividad económica. Y es una reflexión que vale para cualquier oficio. Los restaurantes son bonitos cuando entras por la puerta principal, la del cliente, pero si entras por la del servicio, que está al lado de las basuras, la cosa cambia.

– Narra con ritmo, pulso y sentido del humor, ¿escribe como cocina?

– Lo único que puedo decir es que haga lo que haga nunca me dejo una bala en la recámara, soy una persona intensa y me lo tomo todo con entusiasmo. Como dicen los directores de cine: la distancia entre la tragedia y la comedia es el tiempo. Quiero que el lector se lo pase bien, porque esto no puede ser un drama.

– Dice que es la voz del 90% de los cocineros, ¿cuál es la mayor precariedad que sufre el sector?

– Somos un sector que no lucha por hacer cumplir su convenio colectivo; los cocineros de este país tienen derecho a un fin de semana libre al mes y a que transcurran doce horas entre el fin de un turno y el inicio del siguiente; esto no se ha cumplido en la vida y no hemos salido a la calle a protestar. De algún modo, hemos mordido el anzuelo de esto de la cultura del esfuerzo, de que para ser considerado bueno o aprobar el examen es necesario demostrar que eres capaz de echar más horas que tu compañero, que eres más rápido que nadie, que coges menos bajas, que eres capaz de inmolarte más que el resto. Y en vez de unirnos para hacer valer lo que ya habíamos conquistado a nivel de derechos laborales, nos hemos disgregado y nos hemos puesto a competir entre nosotros.

– Relata su búsqueda del “coulant de chocolate definitivo” como un largo periplo por las cartas de numerosos restaurantes. ¿De qué depende dar con una buena receta?

– En realidad lo que hago es reírme de este hecho, ¿cómo es posible que la respuesta a ser creativo estos últimos veinte años haya sido hacer lo mismo que hacen todos, ya sea el coulant, el cheescake el carrotcake o el brownie?. En un restaurante la mejor receta posible no es hacer mejor coulant de la historia, sino la que se consigue con los medios que tenemos, el personal que somos y el volumen de clientes. Por eso yo regalo al lector la mejor receta del coulant.

– Intercala recetas entre la narración de sus memorias, ¿cómo las ha seleccionado?

– Cada una de las recetas que salen tienen relación con lo que narro antes, tienen textura literaria y exploran nuevas maneras de explicar la cocina. Además, no son recetas normales, sino que al menos intentan ser experimentos de formas diferentes de explicar, es decir, cuando hablo de la tortilla de patatas me pongo desde el punto de vista de quien las hace en casa, que en general son las señoras de más de sesenta años. En el caso del arroz, pretendo emular las condiciones más divinas en que este país se consume, y es en las paellas populares, así que doy a receta para 400 personas. La receta de los fideos a la cazuela es no dar receta porque cada casa los hace de una forma distinta.

"Cuando era jefa de cocina en un local de moda de Barcelona al que iban Shakira y Piqué tenía éxito objetivamente, pero estaba al límite de mis capacidades físicas y mentales"

– ¿En qué momento decide dejar de ser asalariada y abrir un restaurante en un pueblo de 300 habitantes para dar menús de 25 euros?

– Esta situación se da cuando estoy de jefa de cocina en Barcelona, en uno de esos locales de moda con DJ, grafitis en las paredes y Piqué y Shakira como clientes los sábados por la noche. Objetivamente desde fuera se puede decir que tengo éxito, pero en mi interior se puede decir que soy una desgraciada en el fondo del pozo porque, además, me encuentro sola con una niña de tres años –el padre se pira– y estoy al límite de mis posibilidades físicas y mentales. Entonces suena el teléfono de alguien que me propone irme a trabajar en un restaurante de lujo en la montaña, abriendo de jueves a domingo; cojo la niña, la perra, las 20 cajas de cartón de la mudanza y me lanzo a la aventura. Pero la vida está llena de imprevistos y suceden cosas que no te esperas. Ahora me he cogido un año sabático en mi restaurante para dedicarme a escribir, a explicar y a cocinar en casa, que es la cocina más importante de la historia de la humanidad, la que nos ha mantenido vivos como individuos y como especie.

– ¿Cómo ha podido conciliar su trabajo con el cuidado de su hija?

– He hecho lo que he podido. La gran asignatura pendiente es la conciliación y creemos que es algo secundario. El capitalismo tiene unos mecanismos muy curiosos de funcionar; si yo ahora hago un guiso y se lo doy a mi hija y a mi compañero eso non es trabajo, pero si lo vendo, sí. Tenemos que entender que si nadie nos cuida, nos abraza o nos lleva al colegio cuando somos pequeños, no habría trabajadores para las fábricas. Y antes de nada hay que plantearse cómo es posible que las mujeres demos por sentado que vamos a ser nosotras las que nos encarguemos de todo eso, cuando para tener un niño hacen falta dos.

– ¿Por qué los grandes chefs son hombres?

– Porque alguien tiene que ir a buscar a los niños al colegio. Estoy harta de oír que si las mujeres no tenemos aguante o que lloramos mucho, perdona, la cuestión es quién coge la llamada de la guardería un martes a las 10:30 porque el niño tiene fiebre y no puede estar alli. Quien coja esa llamada está jodido. ¿Puedo ser yo la que dedique mi vida a llegar a la élite de mi profesión? Tendríamos que hacer una huelga de fecundidad, aquí no cría nadie y a ver quién llena vuestros restaurantes.

– Usted critica el postureo culinario, ¿cómo consiguió que David Muñoz prologue su libro y los cocineros famosos le tengan estima?.

– Tengo que decir que David Muñoz es un genio, los del postureo son otros que intentan imitarlo, fracasan estrepitosamente y nadie se lo dice. Hay muchos estrellas Michelín que están haciendo bien las cosas. Yo no critico a la alta cocina ni al talento, lo que cuestiono es el modelo productivo.

– ¿Qué le diría a su hija si le dijese que quiere ser cocinera?

– De entrada le diría que un oficio nadie se lo puede quitar, es como una caja de herramientas que siempre vas a tener contigo. Le diría que no le va a faltar trabajo y que huya de las grandes ciudades, que se vaya al campo, a un sitio pequeño y busque artesanos, gente que sepa hacer con las manos cosas que tengan sentido, significado y arraigo con dónde están. Y que a partir de ahí crezca y le enseñe al mundo quién es. El dibujo gastronómico en las grandes ciudades se parece cada vez más al de la terminal de un aeropuerto.

