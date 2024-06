Anatomía del 'lawfare': el extraño caso de Begoña Gómez

Un Juzgado de Madrid admitió a trámite la querella presentada por el pseudo sindicato Manos Limpias contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Al parecer, el Gobierno habría rescatado con fondos millonarios una aerolínea por indicación suya.

La querella se fundamenta exclusivamente en recortes de periódicos. Hasta el punto de que el presidente del sindicato se desentiende de la veracidad de los hechos imputados: si son falsos será porque los periodistas mintieron, dijo.

Además de fundarse en informaciones periodísticas, la querella se admite a trámite sin oír al Ministerio Fiscal. El traslado al Ministerio Fiscal no es una obligación del Juez, pero cuando, como aquí, la querella carece de recorrido y debe ser inadmitida, el traslado al Ministerio Fiscal permite al Juez conocer su criterio antes de dictar el auto de admisión o archivo.

La admisión a trámite, hurtando al Ministerio Fiscal su derecho a pronunciarse, conduce a la siguiente cronología patológica:

a) En redes sociales los trolls comienzan un relato sin pruebas con profundo sentido incriminatorio contra un ciudadano/a.

De manera que el juez admitió a trámite y ordenó un informe a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Al hacerlo ignoró la doctrina del Tribunal Supremo dictada en el asunto querella de Izquierda Unida, PCE y Omnium Cultural contra el Rey Emérito, por el cobro de comisiones ilegales y presuntos delitos fiscales. Dice Así el TS en su Auto: “Cuando, a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se imputan en la querella, no se ofrece en esta ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos de unos hechos meramente sospechosos, por si los mismos pudiesen ser constitutivos de delito, es decir, una investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo de su realidad de conocimiento propio del querellante. De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia”.

Efectivamente los querellantes aportaban como hechos incriminatorios artículos de prensa nacional e internacional comentando profusamente la aparente actividad delictiva del emérito. El Tribunal Supremo cegó esa vía judicial.

El Tribunal Supremo volvió a inadmitir otra querella, esta vez presentada por la Asamblea Republicana de Vigo y dirigida por mí, contra la Agencia Tributaria y la Fiscalía General del Estado, por no haber iniciado actuaciones frente al Rey Emérito durante tres años, y permitiendo que a la postre presentara, no una, sino dos regularizaciones fiscales.

De nuevo dijo el TS: Conforme expresábamos en los AATS 9 de mayo de 2000 y 7 de junio de 2010) (…) puede y debe el Juez decretar la inadmisión de la querella (… ) cuando no se ofrecen datos o elementos fácticos que indiciariamente pudieran aparecer como constitutivos de los delitos que se imputan en el escrito de querella, no sirviendo a este efecto la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”. En esta ocasión el TS llevó más lejos de los debido su jurisprudencia, pues la Asamblea Republicana de Vigo no aportó recortes de prensa para probar la existencia de delitos fiscales. Lo que hizo fue poner en conocimiento de la Sala la confesada inactividad de la Agencia Tributaria y la Fiscalía del Estado para con el Emérito, pues admitió como espontáneas las declaraciones complementarias presentadas por el Rey.

De manera que, salvo la existencia de dos varas de medir, una para el Rey Emérito y otra para Begoña Gómez, es pacífico y de sentido común que el Juzgado debía inadmitirla. No lo hizo así, ni lo hizo ahora cuando la UCO presentó un informe de más de 100 páginas, demoledor, afirmando no haber encontrado el menor indicio de la comisión de delitos.

Pues bien, lejos de archivar la causa, ese mismo día que la UCO desbarató las conjeturas sobre el tráfico de influencias de la mujer del presidente, el Juzgado dictó dos providencias; una en la que solicitó al letrado de la Administración de Justicia que “cuantifique las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal”, de donde se deduce que Su Señoría, no solo va por libre en la instrucción, sino que tiene al Ministerio Fiscal vigilándole. También dictó otra providencia aún más sorprendente, donde requiere a la Policía Nacional copia auténtica y legible del DNI de Begoña Gómez. No se entiende cómo unos hechos presuntamente criminosos pueden esclarecerse con la visión del DNI de la señora Gómez, o qué indicios racionales de tráfico de influencias pueden resultar del visionado de su carnet de identidad.

A no ser, claro está, que los tiros vayan por otro lado, pues en los cocederos digitales de la Villa de Madrid, corre el rumor muy fundado de que Doña Begoña Gómez es en realidad una mujer transexual, pues padece frecuentes dolores de próstata. Dicho de otro modo, nació hombre pero desarrolló una identidad de género femenina. Habida cuenta que en el documento nacional de identidad hay un espacio reservado para consignar el sexo del titular, se comprende el interés del juez: quiere saber si Pedro Sánchez, además de todo lo horrible que resulta lo suyo, se la pela con un macho.

