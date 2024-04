El genio de la Ría

El pasado miércoles, y gracias a Amaia Mauleón, tuve la suerte de participar en uno de los actos del Programa Rueda, organizado por la Vigo Film Office y la Academia de Cine. Así, pude acompañar al grupo de guionistas y directores que estos días andan a la toma y asalto de la ciudad en un paseo por los secretos y curiosidades de nuestra ría, a la búsqueda de posibles escenarios para futuras producciones.

En resumidas cuentas, la actividad consistió en una travesía circular por nuestro pequeño mar, y, como aquí somos todos vecinos, ya se imaginarán ustedes mi retahíla. Que si las bateas, que si el puente de Rande y su batalla, que si los naufragios de Punta Balea, y yo qué sé cuántas historias más. Pero no es de eso de lo que les quería hablar, sino de algo bien más significativo. Verán.

Lo que más me llamó la atención del paseo fue el hecho de que, allá donde me detuviese, siempre, en todo momento, hubo algo que suscitó el interés de los cineastas. Es cierto que hubo paradas más populares y también otras más específicas. Pero no hubo ni una sola que no despertase su interés. Y eso me hizo pensar. ¿Cómo es que nuestros visitantes se fascinan de tal modo por algo que a nosotros… nos pasa inadvertido? Permítanme que les ponga un ejemplo.

Probablemente esta no sea parada habitual en ninguno de los paseos que ustedes suelan realizar por la ría, pero yo tenía un interés especial en que nos acercásemos a Meira para que nuestro barco navegase sin prisa frente a los antiguos astilleros de la ya desaparecida Ascón. Porque… Miren, no es que la historia del naval gallego sea mi fuerte, pero los olvidos de la Historia –o quizá mejor dicho sus silencios– siempre me han fascinado, y de un tiempo a esta parte no deja de llamarme la atención cómo hemos despistado uno más en la larga lista de nombres que, sinceramente, deberían figurar, en esta ocasión, entre los imprescindibles en la memoria de la industria naval no solo gallega sino, muy probablemente, mundial. Me refiero, como algunos ya habrán adivinado, a Guillermo Gefaell Gorostegui.

Guillermo Gefaell. / FDV

La relación profesional de Guillermo Gefaell con Vigo comienza en 1949, cuando su antiguo compañero de facultad, el ingeniero Alejandro Barreras Barret, lo llama para sumarse al equipo del “negocio familiar”, nada menos que el astillero Hijos de J. Barreras. Pero lo más interesante llegará apenas diez años más tarde… En 1959, Alejandro y Guillermo recibirán el encargo de poner en marcha una nueva empresa: Ascón. Y será ahí donde el talento de Gefaell explote definitivamente. No en vano, un año después Guillermo Gefaell firmaría algunos de los avances más notorios en el campo de la pesca de altura. Como, por ejemplo, la aplicación de técnicas de procesado de pesca y –muy especialmente– congelado en altamar. Así, de los astilleros de Meira saldría un barco que supondría uno de los mayores avances tecnológicos en la historia de la pesca mundial. Dejen que les cuente algo…

A comienzos de 1960, Barreras y Gefaell reciben de José Fernández y Valentín Paz Andrade un encargo muy especial: ambos están decididos a poner en marcha una nueva empresa pesquera que, entre otros desafíos, sea capaz de realizar largas campañas más allá del Ecuador, necesitando para ello la puesta en práctica de unas nuevas capacidades de las que en Europa apenas se ha empezada a hablar. Y, para ello, necesitan un barco con unas características muy especiales… Será así como, casi al mismo tiempo que Pescanova, el Lemos verá la luz para pasar a la historia como el primer barco ultra-congelador del mundo, una verdadera factoría flotante capaz de navegar hasta el Atlántico Sur, capturar y procesar en sus aguas hasta más de 250 toneladas de pescado, y todo ello sin la necesidad de regresar a puerto para conservar la carga. Desde entonces, y como sin duda ya habrán deducido, la historia de la pesca en todo el planeta ya no volvería a ser la misma. El modo de pescar había cambiado para siempre. Y sí, Pescanova pasaría a la historia como la empresa que “inventó” el pescado congelado. Pero si eso fue posible, lo fue gracias al ingenio y talento de Guillermo Gefaell, un hombre que, sencillamente, reinventó la pesca mundial desde un astillero de Meira, en la cara norte de la ría de Vigo.

Honestamente, considero que el ingeniero Gefaell merece mucho más. Ya no digo una calle con su nombre –que también–, sino más bien un hueco en nuestra memoria. O, como mínimo, un poco de interés por nuestra parte. Justamente ese mismo interés que, para mi sorpresa, el pasado miércoles mostró un puñado de cineastas venidos de medio mundo por una de esas historias olvidadas de nuestra memoria. Una de esas de las que, ante todo, deberíamos sentirnos orgullosos…

