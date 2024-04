Los ministros gallegos de la Segunda República

Todas las derrotas son dolorosas para el bando perdedor, pero la que sufrió Santiago Casares Quiroga (A Coruña, 1884 – París, 1950) lo fue en doble vertiente. Presidente del Gobierno cuando se produjo el levantamiento del 18 de julio de 1936, los republicanos volcaron las culpas sobre sus hombros, políticos y morales, por no haber actuado a tiempo ni con la contundencia necesaria contra el ruido de sables, que se venía gestando desde hacía meses, y ante las sospechas de haber definido a Franco como un “militar leal a la República”, atribuyéndosele, con maldad, la frase. “Si los militares se levantan, yo me acuesto”. Y por parte de los franquistas, qué decir: Manuel Rivas lo refleja perfectamente en su novela “Os libros arden mal” (esos libros que ardieron, quemados por falangistas en una hoguera callejera, eran precisamente los de la biblioteca personal de Quiroga en su casa de A Coruña) mientras, en 1937, el recién nombrado por los nacionales Gobernador Civil de la ciudad, José María Arellano, ordenó que se retirara su “odiado nombre” de todos los documentos públicos en petición textual tramitada a la Audiencia Provincial, en la que aún puede leerse: “Siendo indigno de figurar en el Registro Oficial de nacimientos que se lleva en el Juzgado Municipal instituido para seres humanos y no por alimañas el nombre de Santiago Casares Quiroga, someto a su consideración la procedencia de que cursen las órdenes oportunas para que el folio oprobioso del Registro Municipal de esta ciudad en que se halla inscrito su nacimiento, se haga desaparecer”.

Pero Casares Quiroga, que dimitió de su cargo aquella misma noche del 18 de julio, fue uno de los políticos más importantes de la Segunda República española que se proclamó tal día como hoy de 1931, y lo fue desde el primer momento. Eso debió creer Niceto Alcalá Zamora quien, designado presidente por el Comité revolucionario, lo llamó para conformar el primer Gobierno Provisional de la Segunda República, compuesto por republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas catalanes, adjudicándole el Ministerio de Marina (por cierto, cargo muy frecuentado históricamente por gallegos). Y también lo requirió Manuel Azaña para la constitución del segundo Gobierno Provisional, asignándole la importante cartera de Gobernación. Posterior, y sucesivamente, Santiago Casares Quiroga también fue ministro de Comunicación, Obras Públicas y, otra vez, Gobernación. Fundador en 1928 del Partido Republicano Gallego, y más tarde de la denominada Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), curiosamente el coruñés nunca destacó por su galleguismo, por eso debió costarle idelógicamente muy poco su integración en Izquierda Republicana, el partido de su entrañable amigo Manuel Azaña.

Gobierno presidido por Casares Quiroga (en el centro). / FDV

Liberal y centrista, de Manuel Portela Valladares (Pontevedra, 1867 – Bandol (Francia), 1952), fundador del diario vigués El Pueblo Gallego, sí que puede decirse que, aunque no nacionalista, era un hombre cercano al galleguismo. De hecho, figura entre los firmantes del llamado Pacto de Barrantes (1930), en el que participaron los más destacados líderes republicanos y galleguistas del momento en Galicia, entre ellos Ramón Otero Pedrayo y Castelao, con quienes compartía la necesidad de autonomía para Galicia y a quienes lo uniría una mutua relación de amistad y confianza. Esta plataforma tenía como objetivo contrarrestar la del Pacto de Lestrove, encabezado por Santiago Casares Quiroga que, sin ser galleguista, como antes mencionamos, sí que puede sostenerse que en aquella altura lideraba el republicanismo gallego, algo que continuó haciendo durante varios años a pesar de los esfuerzos de los de Lestrove.

Y si Casares Quiroga gozaba de la confianza absoluta de Manuel Azaña, el hombre en quien Portela Valladares encontró los más decisivos apoyos en su carrera política fue Alejandro Lerroux quien, antes de nombrarlo ministro de Gobernación, en 1935 lo “sometió” a una dura prueba, la de ejercer de Gobernador General de Cataluña con una mision muy delicada: calmar la efervescencia del nacionalismo catalán que había proclamado unilateralmente su independencia (les suena ¿no?). Para Portela Valladares, Cataluña era un “territorio conocido”. Había sido en Barcelona, en la que había ejercido de Gobernador Civil, donde desarrollaría su vida masónica más activa. Miembro de las logias Fénix y Liberación, promovió la creación de la Gran Logia del Nordeste, de la que sería Gran Maestre. Ese mismo año 1935, cumplida la “delicada misión” en Cataluña, Lerroux lo llamó para formar parte su Gabinete. Sin embargo, quien lo eligió para presidente del Gobierno resultó ser Aniceto Alcalá Zamora, en su segunda legislatura como presidente de la República.

Pita Romero y Portela Valladares intentaron negociar con Franco para quedarse en España, pero el dictador no cedió y emprendieron el exilio

Al igual que le ocurrió a Casares Quiroga, Portela Valladares también fue criticado por los de su propio bando, quienes lo acusaron de, presuntamente aconsejado por su esposa (monárquica y antirrepubicana), haber intentado negociar con Franco para mantenerse en España y evitar el exilio, pero resutó que el ya “caudillo” se mostró intransigente: podía perdonarle su condición de político de centro derecha e incluso la de liberal, pero lo de masón…eso, nunca. Así que, como tantos otros, tuvo que marcharse y morir expulsado de su país.

Laureano Gómez Paratcha (Vilagarcía de Arousa, 1884 – Barcelona, 1968) se integró en el quinto gabinete republicano, presidido por Lerroux, en el que fue designado ministro de Industria y Comercio. Su permanencia en el cargo fue breve, concretamente de apenas un mes pues, nombrado en septiembre de 1933, al no obtener ese Gobierno la aquiescencia de las Cortes, sería sustituido, el 9 de octubre, por otro presidido por Martínez Barrio, que lo primero que hizo fue disolver las propias Cortes.

Médico de profesión, el que fuera alcalde de Vilagarcía entre 1922 y 1923 se forjó políticamente en la Federación Republicana Gallega (FRG), surgida en el mes de marzo de 1930 en el Pacto de Lestrove (Padrón) de la integración de varios partidos, entre los que destacan la Organización Regional Gallega Autonomista (ORGA) y el Partido Radical. Sin embargo, no solo acudió a la citada reunión de Barrantes sino que firmó el pacto allí acordado en el que, entre otras cosas, se proclamó la necesidad de una autonomía integral para Galicia, el carácter cooficial de los idiomas gallego y castellano, y la necesidad de conseguir una liberación de la tierra, dignificando socialmente al labrador. Tras estallar la Guerra Civil, fue detenido en Verín el día 11 de septiembre de 1936 y, sometido a un Consejo de Guerra, sentenciado y encarcelado en Ourense. Al recobrar la libertad partió hacia el exilio, acudiendo en 1951 a Argentina. Regresó a España en 1953, estableciéndose en Barcelona.

Abogado agrarista, Leandro Pita Romero (Ortigueira, 1898 – Buenos Aires, 1985) ejerció dos veces como ministro de Marina. Miembro de las Irmandades da Fala de A Coruña, muy pronto se relacionó con Portela Valladares, del que llegó a ser secretario político, y también con la otra figura gallega estelar de la época, Casares Quiroga, del que se distanciaría durante el Bienio Negro (1933-1935), incorporándose al Gobierno de centro derecha encabezado por Diego Martínez Barrio. El 8 de octubre de 1933, Leandro Pita se convirtió en el ministro más joven de la Segunda República ocupando la cartera de Marina, de la que estaría al frente durante dos meses, si bien con la victoria electoral de la derecha, en noviembre de 1933, Lerroux forma gobierno el 16 de diciembre de ese año y nombra a Pita Romero ministro de Estado, equivalente a ministro de Asuntos Exteriores, una experiencia que, después, le llevaría a ser designado ministro plenipotenciario y primer embajador de la República ante la Santa Sede.

La sublevación militar que desembocó en la Guerra Civil le sorprendió en A Coruña y, pese a su talante moderado y su catolicismo practicante, no tuvo más remedio que exiliarse, primero en Portugal y luego en Argentina. Regresó a España en 1960, haciéndolo regularmente a partir de entonces, aunque nunca de forma definitiva: Pita Romero falleció, también, en el país al que se había exiliado.

Alfonso R. Castelao / FDV

Castelao, un ministro en el exilio El líder del partido galeguista formó parte del gobierno republicano constituido en méxico en 1945 En las biografías de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao no suele destacarse (a veces ni siquiera se cita) el hecho de que desempeñase el cargo de ministro de un gobierno de la Segunda Rapública. Y, en parte, quizás tengan razón sus biógrafos. Pero el caso es que en 1946 Castelao fue nombrado ministro (sin cartera)_del Gobierno en el exilio encabezado por José Giral; lo hizo en su calidad de presidente (el primero)_del Consello da Galiza que se había constituido en 1944 en Montevideo, pero ni él mismo debió creer demasiado en el futuro, ni en la capacidad de maniobra, de aquel gabinete (en el que también estaba Santiago Carrillo), pues el líder galleguista lo abandonó a los pocos meses. Y es que, la verdad sea dicha, aquel Gobierno recibió palos de todos lados.Padeció desde un principio la hostilidad tanto del sector de Juan Negrín como del encabezado por Indalecio Prieto, aunque por razones diversas. También mantuvo una clara divergencia con la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) que agrupaba a buena parte de la oposición clandestina en el interior de España. Aunque consiguió el reconocimiento de varios Estados y que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una resolución de condena del régimen de Franco, no logró un respaldo amplio de la comunidad internacional ni que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución adoptando medidas contra el dictador. La presión del PSOE forzó la renuncia de Giral en enero de 1947. Para tratar de limar asperezas , la sede oficial del Gobierno había decidido trasladarse de México a París. Los días 14 y 15 de enero de 1947 se celebró en Toulouse una reunión conjunta de la ejecutiva del PSOE, la de UGT y una representación del interior. Previamente se había consultado a los exministros del partido, al grupo parlamentario y a la ejecutiva clandestina del interior. En diez puntos se expuso la posición de los socialistas, partidaria de crear un nuevo gobierno más reducido y de potenciar la actuación en el interior de España contactando con otras fuerzas opositoras. El 21 de enero se reunió nuevamente el Gobierno, pero los dos ministros socialistas presentaron su dimisión, secundados por los de la CNT. Giral presentó su dimisión el día 26 de enero, el Gobierno cesó y se abrieron consultas para formar uno nuevo. Tras un intento de Martínez Barrio de encargar la formación de nuevo gobierno al republicano Barcia, la negativa de PSOE, PNV y ERC le obligó a ofrecer el puesto al dirigente socialista Rodolfo Llopis.El cambio de gobierno supuso el abandono de la tesis continuista con las instituciones caídas en 1939 para pasar a intentar construir una amplia coalición antifranquista.Sin embargo, Castelao optó por seguir la línea emprendida por PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, y dejar de apostar por la “rehabilitación” del Gobierno republicano en el exilio. Las tesis de “Sempre en Galiza” ya estaban en marcha. Y el futuro Plan Marshall, sus causas y efectos, también.

