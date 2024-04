El destierro del sabio al cerro de la soledad

En mis recientes días hospitalarios, propios de haber llegado a una edad en que el cuerpo necesita un recauchutado, una reparación para seguir tirando, me he refugiado en la lectura de textos medievales. Me pregunto porqué me he ido tan atrás en la búsqueda de sensaciones y digo yo si es un poco el rechazo a un presente demasiado saturado de noticias, sobre todo desde que ese mundo de las redes, de incontrolables plataformas de mensajerías como Telegram sacralizadas por gente antes condenada al anonimato y que han visto en ellas la salida de su armario, empieza a ser asfixiante. ¿Porqué me refugio en mis lecturas medievales? Pues yo qué sé, quizás porque me apena en la vida presente el triunfo de la mediocridad, el destierro del sabio, del critico, de la autoridad, en definitiva, del legitimador de conocimientos, a los cerros de la soledad más absoluta: o que el nuevo lector no es que no lea a Cervantes, ni a Faulkner, ni a Proust, ni a Gil de Biedma, sino que sigue a influencers vendedoras de marcas o a instagramers o a youtubers y, si lee algo se limita a lecturas divulgativas, superficiales.

La verdad es que la realidad del presente es tremendamente rica, nuca hubo mejores tiempos para los humanos en general, una realidad digna de ser contada pero la quieren contar tantos a la vez que esto parece una feria, un tremendo batiburrillo. El caso es que yo he pasado mi tiempo hospitalario, paseando mi imaginación por los finales del siglo XV con El manuscrito de piedra de Luis García Jambrina, recorriendo en busca de un asesino aquella Salamanca, sus aulas, sus conventos, mancebías, tabernas, palacios y antros oscuros, recorriendo magistralmente la vida universitaria y los bajos fondos de la Salamanca prerenacentista a través de las andanzas de su protagonista. No me extraña que su autor sea profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Salamanca, haya sido crítico literario, durante trece años en el suplemento cultural del diario ABC y sea desde 1999 director de los Encuentros de Escritores y Críticos de las Letras Españolas en Verines (Asturias). Mañana celebra precisamente Salamanca algo que trata el libro, su Lunes de Aguas, conmemorando esa etapa en que durante la Cuaresma, por decisión eclesial, la prohibición de consumo de carne se alargaba al género humano, y cuadrillas de estudiantes dirigidos por el Padre Putas, sacaban a las de toda la vecindad al extraradio para recogerlas este lunes con alborozo por los estudiantes, y devolverlas otra vez a la ciudad y sus casas de lenocinio.

En el hospital, cómodamente instalado y eficazmente atendido por la Sanidad Pública, acabé de leer antes de dejarlo otro libro sobre el siglo XV, Herederos de la tierra, de Ildefonso Falcones, que me permitió pasearme por la Barcelona medieval y sus alrededores, la vida en aquel tiempo, el tratamiento del vino en que anda su protagonista... Ahora tengo a mi derecha dos libros que me han traído de un vigués que, siendo novel, se estrena con casi 600 páginas de cada uno, El legado de Breogan y Más allá el fin del mundo. No sé cómo ha hecho Samuel Ferro, este ingeniero industrial nacido en las postrimerías de los 80, pero ha sido valiente para apostar tan fuerte en su ópera prima, proponiéndonos tantas páginas sin haber tenido tiempo de acreditar su pluma. Me ha pasado con Falcones y su “Herederos de la tierra” pero él tenía ya acreditada su pluma, o con Fernando Bartolomé Benito con su Don Diego Sarrmiento de Acuña, Conde de Gondomar, pero ya le había leído varios libros desde aquel primero, Matar a un rey, que situúa en el siglo XVII y es un prodigio en su vocabulario de memoria medieval. Estuve en la Cataluña de medievo con Falcones, en la medieval Salamanca con García Jambrina y ahora entraré en la Galicia de aquel tiempo con el vigués Samuel Ferro.

