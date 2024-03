As lebres que poñen ovos

O Domingo de Ramos colleume nun municipio de Gran Canaria chamado Arucas. Un concello de trinta e oito mil habitantes que conserva na súa estrutura parte da rede de canles que levaban a auga desde Firgas e que teñen a súa orixe na rede de condución de regadío para a cana de azucre. Arucas é un conglomerado de casas, case todas brancas, que desde lonxe semellan amoreadas unhas sobre as outras. E no medio de todas elas elévase de xeito imperial a igrexa de San Juan Bautista, unha obra neogótica que semella colocada aí case por accidente. Coma se non estivese concibida para ese lugar. Construída con pedra azul das canteiras canarias, o seu porte é tan rotundo que popularmente a xente se refire a ela coma catedral, aínda que non o sexa. Entrei na igrexa buscando palmas, pero só atopei unha que levaba unha muller de expresión triste e algunha póla de oliveira medio murcha. Recordei entón unha frase que a miña avoa sempre repetía ás portas desta data: “Quien no estrena en Ramos ni tiene pies ni manos”. Unha fantástica escusa para ir de estrea nese domingo que conmemora a entrada triunfal de Xesús en Xerusalén no medio dunha multitude que o aclamou coma o mesías. Curiosamente, a semana anterior colleume en Sevilla. Cruceime por casualidade cun paso e quedei atrapada nunha rúa. Cando empezaron a retumbar os tambores púxoseme a carne de galiña. Agardei a ver como alzaban a virxe (que non conseguín identificar) e procurei unha saída polas rúas dos arredores, coma un ratiño no medio dun labirinto. Antes de marchar a estas dúas viaxes deixei o traballo de madriña feito. Gústame mercar as monas de Pascua para os meus afillados, ambos os dous de carácter civil (unha modalidade que me parece tan incoherente coma divertida). Nunca fun devota do roscón, pero de nena fascinábame ver o ritual na elaboración de roscóns que levaba a cabo a miña avoa paterna cada ano. Aquela casa de pedra era unha fábrica de amasado artesanal que recendía a anís e a froita confeitada. Non lembro cantos facía pero sei que para min aquela casa se transformaba nunha auténtica pastelaría especializada en roscóns, que logo a miña avoa repartía entre familia e amizades. Coma se atesourase un segredo de elaboración que non era accesible para todo o mundo. O roscón non se mercaba, o roscón facíase e era fermoso ver as mulleres implicadas naquela faena que tiña bastante que ver coa felicidade. Logo levábase ao forno da panadaría a cocer, porque non había cociña capaz de soster semellante infraestrutura. Lamento non continuar con esa tradición porque me fai sentir que as madriñas contemporáneas somos algo prefabricadas. Hai moito de emocional en cociñar unha sobremesa para as persoas queridas, e aínda máis en facelo coma tradición a perpetuar. Coma un costume sagrado que é importante manter. Na actualidade, hai moitas nenas e nenos que teñen o convencemento de que existe un coello que trae agasallos pola Pascua e que vai deixando ovos decorados nas súas casas. A orixe desta crenza está no folclore alemán. A lebre de Pascua ou “Osterhase” tiña a capacidade de poñer ovos de cores que deixaba nos xardíns para as crianzas. Resulta fácil atopar unha relación entre o equinoccio da primavera, o agromar dos primeiros rebentos nas árbores e plantas e na capacidade reprodutiva das lebres, asociadas á fertilidade. O dos coellos poñendo ovos, se cadra, podemos deixalo ao campo do máxico e o fantástico, que sempre é ben recibido. Feliz domingo de Pascua!

Suscríbete para seguir leyendo