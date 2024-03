Famalicão, la pasión del norte

Vila Nova de Famalicão, situada entre Braga y Oporto, acaba de dar comienzo a su agenda de Semana Santa, un evento de referencia cultural y turística en toda la península. Sus diversas propuestas, tanto de ocio como religiosas, atraen a esta hermosa urbe del Norte luso a miles de visitantes. Hasta el 31 de marzo -y más allá porque ofrece atractivos todo el año- todos los caminos van a dar a Famalicão.

Los actos comenzaron ayer día 16 con la segunda edición de la Caminhada pelo Património Religioso e Histórico de la ciudad y terminan el domingo de Pascua con la celebración litúrgica solemne. Antes quedan otras propuestas, como la del fin de semana del 23 y 24, fechas en las que se repite el certamen Páscoa Doce en colaboración con ACIF -Associação Comercial e Industrial de Famalicão- en la Praça D. Maria II. Como el periodo pascual está hecho de tradiciones, aquí gustan de mantenerlas. Al igual que se mantienen sabores como el pão de ló o las almendras. Productos y paladares que pueden acompañarse de los famosos vinos verdes de la región.

Páscoa Doce incluye el Concurso de Doces Caseiros propios de la época, talleres –de chocolate y de dulces conventuales– y un concierto de Pascua protagonizado por la Banda de Famalicão que se realizará el 23 de marzo en la iglesia Matriz Nova a partir de las 21.30 (hora portuguesa). Además habrá animación itinerante por las calles de la ciudad con el Laboratório Criativo SIM.som. El domingo de Ramos tendrá lugar el Cortejo Bíblico ‘Páscoa Hebraica’, que recorrerá las calles de la ciudad famalicense a partir de las tres de la tarde.

Hoy mismo se realiza un Vía Crucis en vivo cuya escenificación está a cargo de los usuarios del Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência de Touguinha, además de una Via Sacra Jovem por las calles de la ciudad el próximo viernes día 22 de marzo.

En paralelo transcurre un variado programa cultural que incluye la exhibición de la película “O Mestre Jardineiro” de Paul Schraber, el día 21 a las 21.30 en la Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, de entrada gratuita hasta agotar el aforo de la sala.

El domingo de Ramos se realiza la Bênção e Procissão de Ramos, que sale de la Praça 9 de Abril hasta la iglesia Matriz Nova, donde se celebra la eucaristía. En el programa de la Semana Santa famalicense destacan igualmente la recreación de la Última Cena y la Procissão do Senhor da Cana Verde –el Senhor Ecce Homo– el 28 de marzo, y la escenificación del Juicio de Jesús en el pretorio, la celebración de la Paixão do Senhor y la Procissão do Enterro do Senhor el día 29.

La conocida procesión del Ecce Homo –o Senhor da Cana Verde– constituye uno de los puntos álgidos de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa famalicense. El trayecto, de honda religiosidad popular, se realiza con introspección y respeto por su simbología y tradición centenaria.

El domingo 31 de marzo es otro de los días grandes en el calendario. En esa fecha salen los Compassos, grupos de personas que, con una Cruz Pascual magníficamente engalanada, recipiente de agua bendita e hisopo, anuncian la Resurrección de Jesús. Los toques de campanas y los cohetes avisan a todos de la salida de las cruces parroquiales.

Además de su conocida Semana Santa, Vila Nova de Famalicão tiene sobrados motivos de visita en cualquier época del año. La ciudad cuenta con una variada oferta cultural a la que se suma su red museística, iglesias como la antigua Matriz, conventos como el de Landim o parques como el de A Devesa. En la parroquia de Seide se encuentra la casa donde vivió y murió uno de los mayores representantes del Romanticismo europeo. La vida atribulada y tormentosa de Camilo Castelo Branco se recuerda en la Casa Museu de Camilo, donde escribió algunos de sus más conocidos títulos. La propia vivienda del siglo XIX es en sí misma una joya que conserva el mobiliario de la época y todos los elementos del día a día del insigne escritor. La programación de Semana Santa y otra información puede verse en la web: www.famalicao.pt