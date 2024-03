Figurantes de cine los que añaden verdad a las escenas

Son las personas que llenan la pantalla detrás de los actores principales y le dan más verdad a una escena, de ahí la importancia de que su intervención sea de la mayor calidad posible para que el relato resulte creíble. Los figurantes han sido considerados tradicionalmente el último eslabón en la cadena de la producción audiovisual, pero su situación ha cambiado en los últimos años gracias a profesionales del sector como Diego Méndez, coordinador de dirección y propietario de la productora viguesa Alén Filmes, que desde 2003 lleva nutriendo de figurantes a las principales series, películas y spots publicitarios rodados en Galicia o grabados en otras zonas de España por productoras gallegas.

Producciones de éxito en las televisiones y plataformas digitales como “Fariña”, “Rapa”, “Hierro”, “Los enviados” o la que podremos ver a partir de mayo “El caso Asunta”, películas como “La piel que habito”, “Fatum”, “Amigos hasta la muerte”, “Cuñados” o “La playa de los ahogados”, y anuncios publicitarios que han dado la vuelta a medio mundo , como el “Zara Origins 2023”, el de Chillit Bang, “Aquarius Camino de Santiago 2010”, “Estrella Galicia Xacobeo 2021” y otros para multinacionales como Play Station son algunos de los proyectos que han contado con los servicios de Alén Filmes para búsqueda de figuración y cástings.

“En Galicia somos una potencia dentro del sector audiovisual. La TVG creó escuela en la que nos formamos profesionales que trabajamos ahora en las grandes producciones”, comenta Diego Méndez, que desde finales de los 90 hasta la actualidad ha trabajado como coordinador de dirección (el antiguo ayudante de dirección) en prácticamente todas las series y programas de éxito del canal autonómico gallego y en proyectos potentes de las principales productoras gallegas como Portocabo, Bambú o Vaca Filmes, entre otras. Además, ha firmado producciones propias laureadas en festivales, como el documental “Afranio”, dirigido por Víctor Coyote y protagonizado por Luis Tosar, premio Mestre Mateo 2008, los cortometrajes documentales de animación “Os dous lados da valla”, premio en Cans 2006, “Homeless. Sin teito” o “A miña casa é u inferno”, ambos dirigidos por él mismo.

Un documental sobre el origen del Camino de Santiago conducido por Sánchez Dragó en 2003 en el que Méndez trabajaba como coordinador de dirección supuso el comienzo del trabajo de Alén Filmes nutriendo de figurantes a las producciones audiovisuales y la tarjeta de presentación que les catapultó a la cúspide. “Veía carencias en el tema de la profesionalización de figurantes y a la vez un hueco de mercado, aunque me decían que no iba a llegar nada en eso”, relata Méndez, a quien acompañaba en ese proyecto empresarial su socia, Micaela Sinde, profesora de la Escola Superior de Arte Dramática (ESAD) fallecida en 2019.

Aunque en principio el coordinador de dirección quería separar esa faceta profesional suya de la de gestión de figurantes no haciendo coincidir ambos trabajos en un mismo proyecto, la insistencia de los productores que le contrataban le hizo dar su brazo a torcer y son muchas las series y películas en las que combina ambos perfiles.

Desde que comenzó Alén Filmes, las condiciones de trabajo de estos “extras” ha cambiado muchísimo, en parte gracias a su presencia. Aquellos figurantes a los que se les daba poco más que un bocadillo y una bebida a cambio del “privilegio” de participar en un rodaje dieron paso a cuasiprofesionales y profesionales que perciben un mínimo de 58 euros por jornada laboral, cotizando por las horas que trabajan.

También sufrió transformación la forma en que se seleccionan los candidatos. “Antes hacíamos cástings presenciales que anunciábamos en prensa o radio, mediante carteles o repartiendo flyers en mano”, relata Méndez, quien recuerda que para la serie “Fariña” sometieron a un proceso de selección en Noia a más de mil personas en una jornada, a las que se les tomaban sus datos y se les fotografiaba de cara y cuerpo entero. En la actualidad, el interesado en ser figurante se registra online en la aplicación de la productora, que cuenta en su base digital con decenas de miles de candidatos.

El perfil de persona interesada en realizar este tipo de trabajos es heterogéneo y se puede dividir en tres bloques: “Hay desde estudiantes de arte dramático que encuentran en esto una puerta de entrada hasta personas con curiosidad por conocer este mundillo, pasando por gente que necesita trabajar y con esto saca dinero que les ayuda a llegar mejor a fin de mes”, comenta Diego Méndez. En el primer grupo empezaron actores y actrices ahora profesionales, como Sheila Fariña, Estívaliz Veiga o Rubén Riós.

Al segundo perfil se corresponden un amplio volumen de figurantes de la base de datos de la productora. “Tenemos en nuestra a agenda a profesionales diferentes, jueces, abogados, policías, bomberos, camareros, conductores de autobuses y hasta deportistas de élite”, comenta Méndez, quien destaca que una de sus intenciones al seleccionar figurantes es que el papel que desempeñen tenga que ver con su ocupación laboral o formación. “Para la película “Toro”, rodada en Vigo, conseguí policías reales y el coordinador de dirección lo agradeció mucho cuando no tuvo que explicarles cómo proceder al realizar una detención”, comenta. En esa búsqueda de verdad, Méndez introdujo algún juez y abogados profesionales entre los figurante de “Fariña”, marineros en “La playa de los ahogados” y ganaderos en el spot “Origins” de Zara.

“Hay un número amplio de personas que ya son figurantes profesionales que encadenan con nosotros un rodaje tras otro; tenemos a algunos que los hemos visto crecer, que han comenzado un día por probar y que ahora se desplazan por toda Galicia para participar en diferentes producciones”, explica Méndez. Algunos de ellos han pasado de ser “manchas” en el fondo la imagen a participar en primeros planos junto a actores protagonistas e incluso a intervenir con frases. Estos últimos casos ya suben un eslabón en la cadena de la producción audiovisual y también en su caché, pues ya se consideran actores de pequeña parte.

“Hemos peleado mucho para que no les falte de nada"

Uno de los detalles que hace especial a Alén Filmes, tal y como coinciden en señalar los figurante consultados para este reportaje, es el cuidado que les prestan el equipo de coordinadores de la productora en el set de rodaje. “Hemos peleado mucho para que no les falte de nada, para que coman lo mismo que el resto del equipo técnico porque en ocasiones al figurante se le daba un bocadillo para que comiera de pie mientras el resto comían sentados”, indica Méndez.

Esa atención se produce desde la llegada al set de rodaje – normalmente los figurantes son los primeros a los que citan– hasta que acaba a jornada –suelen ser los últimos en abandonar el plató –. “Los recibimos, les damos un café, les llevamos a maquillaje, a peluquería y a vestuario”, explica Méndez. Si las producciones son de época, puede ser necesario realizar un cambio de peinado; en estos casos, además, el figurante no puede tener ningún piercing, ningún tatuaje a la vista ni un corte de pelo moderno. “A los que es la primera vez que viene se les explica qué es un set de rodaje, cuál debe ser su comportamiento y que pueden dirigirse al coordinador de figuración para cualquier cosas que necesiten: si quieren ir al baño, comer o beber, o si tienen frío, a veces somos sus roperos, les sujetamos sus abrigos y se los damos en los descansos durante los rodajes en el exterior, sobre todo en los nocturnos”.

Con el objetivo de que se sientan lo más involucrados posible en la producción y se perciban como parte importante del rodaje, se les explica cuál va a ser su papel y se les indica cómo proceder. “Por ejemplo, en ‘Rapa’ había una escena en que hacían de vecinos de una comunidad que discutían unos con otros y les explicamos cómo hacerlo; cuando están haciendo de clientes en una cafetería también les marcamos unas pautas básicas:_cuando tienes una cámara delante menos es más, cuanto menos exageres los gestos mejor va a quedar, tienen que estar en silencio para que el equipo de sonido grabe lo que dicen los actores, así que les explicamos cómo deben simular una conversación sin hablar, y sin gesticular”, detalla Méndez. Ese tipo de detalles que hacen que el rodaje fluya los suele explicar el coordinador de dirección, así que en las producciones en las que Méndez realiza este trabajo con sus figurantes, “surge la magia”, según él mismo comenta.

El trabajo con niños merece una especial atención. Si son menores de 16 años la gestión es más laboriosa y se debe tramitar con sus representantes legales, además de obtener un permiso específico de la Xunta de Galicia. Ya en el rodaje “nos esforzamos el triple para que esos niños no solo vivan la experiencia, sino también que la disfruten”. Son muchas horas que les pueden resultar largas y aburridas. “Tengo unos trabajadores estupendos que son maravilla pura, se esfuerzan de una forma que consiguen que esos niños cuando entran en el set de rodaje tengan la energía necesaria que requiere la escena”.

Eva Guimarey Figurante. Peluquera retirada (A Pobra) “Esto me da momentazos”

Eva Guimarey.

Por prescripción médica, Eva Guimarey tuvo que dejar su profesión de peluquera, a la que había dedicado toda su vida, cuando en 2017 se presentó al cásting de la serie “Fariña”, donde hizo de figurante. Siete años después, ha intervenido en más de 50 proyectos de series y películas y en 17 spots, de los cuales su favorito es el que hizo en 2020 para una marca de ropa deportiva para Corea con la actriz Hye-ja Kim, protagonista de la laureada película “Mother”, como peregrina en el Camino de Santiago. “Para mí ser figurante es una terapia, me permite coleccionar momentazos en mi vida, es lo mejor que me podía haber pasado. No me importa si salgo o no en la imagen, de hecho prefiero no aparecer para poder ir más días a los rodajes, porque si te haces una cara conocida te llaman menos”, explica. De las series en las que ha trabajado, recuerda con especial cariño “Augas secas”, en la que tuvo alguna frase, al igual que en la campaña del Eroski para la que fue protagonista, en “O Corno” y en “Matria”, película de que para ella fue un regalo que le permitió conocer a Álvaro Gago, el director, y a María Vázquez, la protagonista, de los que destaca su calidad humana. La relación que ha establecido con el equipo de Alén Filmes y con sus colegas figurantes asiduos, a los que considera casi su familia y con los que comparte grupo de Whatsapp y coche para desplazarse a rodajes, son de los aspectos más positivos que se lleva de esta dedicación. “Respeto mucho a los actores y su trabajo, yo soy figurante sin aspiraciones de ser nada más”, comenta. También reconoce que “hay que trabajar” y que “esto no le gusta a todo el mundo”.

Eli Pajón Figurante. Trabajadora de una mutua (Ferrol) “Ahora me fijo en lo que pasa detrás de la imagen”

Leire Pajón;

Un anuncio que le envió una amiga en el que pedían gente que le gustara la montaña supuso la puerta de entrada de Eli Pajón al mundo de la figuración y su participación en el rodaje de un anuncio del Xacobeo. Tras esa primera experiencia, Alén Filmes la llamó para participar en “Rapa”, pues se rodaba en Ferrol y desde entonces no ha parado de combinar su trabajo en una mutua de accidentes laborales con rodajes. “Cuando hice ‘Los enviados’ estuve tres noches yendo y viendo de Ferrol a A Guarda, hasta que vi el cartel de atrezo que ponía Portugal no me di cuenta de lo lejos que estaba de casa”, relata. Ha hecho de viandante, de periodista, de médica, de pija, de oficial de la marina que pronunciaba dos frases en la segunda temporada de “Rapa”, de policía en “Fatum”, de guarda civil... “Es que tengo una talla estándar y me sirve la ropa que tienen”, explica. De los actores que ha conocido se queda con Javier Cámara, Mónica López y Lucía Veiga, de “Rapa”, y con Javier Veiga y Marta Hazas, con los que hizo “Amigos hasta la muerte”. Madre de una adolescente de 13 años y de una joven de 18 que ya probó de figurante, esta ferrolana de 42 años se ha llevado a sus amigos del club de montaña al mundo de la figuración, el cual le ha permitido ampliar su círculo de amistades “que sé que van a estar ahí”, dice. “Ahora tengo que ver las películas dos veces porque la primera vez solo me fijo en lo que pasa por detrás de la imagen y no me entero”, añade.

Manolo Barreiro Figurante. Jubilado (A Coruña) “Voy enganchando rodajes”

Manolo Barreiro;

Con 64 años y ya prejubilado, el coruñés Manolo Barreiro, de 70 años, se anotó a un cásting que vio anunciado en la prensa porque sentía curiosidad por saber cómo era una película detrás de las cámaras. No prestó interés en anotar títulos ni en comprobar si salía en pantalla hasta que en “Código emperador”, protagonizada por Luis Tosar, hizo de un general del ejército que imponía una medalla a uno de los protagonistas. “Ahora engancho un rodaje tras otro, normalmente el apogeo es en primavera, pero este año no ha habido parón en invierno”, comenta. Al igual que sus compañeros figurantes habituales, con los que mantiene amistad, destaca la camaradería entre colegas y el trato que recibe de agencias como Alén Filmes como factores que le hacen seguir en esto y recorrer Galicia para participar en todo rodaje para el que le requieran.

En alguna ocasión ha tenido que rechazar alguno porque le coincidían en la misma fecha. “Rapa”, donde hace de compañero de habitación de hospital de Javier Cámara, “Operación Marea Negra”, donde salió junto al actor principal”, ”O corno”, donde es uno de los vecinos que celebran una hoguera de San Juan, series de la TVG y el anuncio de “Zara Origins” son algunos de sus trabajos más recientes, por los que , curiosamente, le han reconocido en la calle. Ha contagiado la afición a su nieto, que con doce años debutará de figurante en “El caso Asunta”. Como anécdotas, relata el calor que pasó en Ourense en el rodaje de “Amigos para siempre” y el fresco en una playa de Laxe en un noviembre primaveral haciendo de bañista.