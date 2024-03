¿Abolir a la familia? ¡No, gracias!

Uno tiene derecho a perder su tiempo como le dé la real gana y yo lo hice el otro día asistiendo a un debate con un título tan sugerente como ¿La familia? No, gracias. Siendo un jubilado, no me dirán ustedes que resulta más atractivo que controlar por las rendijas de una valla el estado de unas obras o hablar de quien tiene más dolencias. Se empeñaba uno de los tertulianos en desarrollar toda una teoría fantástica (no una fantástica teoría) sobre la abolición de la familia como transición a un estado diferente en que sea la sociedad la que se haga cargo de todo aquello que hoy hacen los progenitores. No digo que esté mal tal planteamiento en el orden de las discusiones bizantinas, retóricas o artificiosas, que dan color a la vida, pero a mí me resultó tan insensato como un encuentro al que asistí en una discreta última fila organizado por anarquistas en que se pedía la supresión de las cárceles, supongo que porque allí todos eran delincuentes de mucha o poca monta y les convenía. Y es que, igual que ocurriría con el independentismo, a ningún intelectual serio se le ocurriría meterse en tales porfías.

No sé si es en Estados Unidos donde está sonando una lucha por la abolición de las prisiones, de la policía y, concretamente, de la policía migratoria, la que se encarga de controlar el paso de emigrantes. Como idea, igual que las anarquistas, es de un atractivo enternecedor susceptible de todos los sinónimos de la utopìa,o sea fantasía, ilusión, sueño, invención, fábula, idealización, imaginación, ficción, alucinación, ideal, anhelo. Si hacemos una lectura más malvada podríamos decir que los supuestos anarquistas que yo oí son una pandilla de cacos que lo que pretenden es delinquir con más impunidad. Y es que la condición humana no permite tales quimeras aunque en el caso de la policía migratoria se pueda entender como una beatífica propuesta de eliminación de fronteras en defensa de los derechos humanos.

¿También abolir a la familia? Sí, ya sé que en el transcurso de la historia tenemos a utópicos que hemos estudiado (por encima ) como Fourier que pretendía abolirla y que viviéramos en falansterios aunque tuviera otras ideas anticipatorias de altura como la renta básica universal o la no monogamia, con perdón; sabemos que los sagrados padres de la revolución proletaria comunista demandaron la eliminación de todos los derechos de herencia (habrá que estudiarlo porque hay mucho jeta que vive de eso) y que Marx y Engels se oponían a la familia, como Alexandra Kolontai y el primer utopismo bolchevique. Aunque es una simplificación, creo que eran buenas sus intenciones en orden a la liberación de la mujer o de los progenitores en general y entendiendo, con razón, que la familia es la célula básica de la sociedad capitalista, la que le resuelve gratis, por el sacrificio de las partes mediante la privatización gratuita de los cuidados, todos sus problemas de base. También es digno de consideración que no se puede otorgar a la familia una pureza de sangre que no tiene porque las hay castradoras, violentas, profundamente infelices... porque es un espacio donde se suceden violaciones, asesinatos, acosos, chantajes, manipulaciones...

Muchas gracias pero, aunque esto ocurra, yo no preciso abolición de la familia alguna porque es el mejor refugio que nos queda; el mejor recurso para el amor desinteresado; porque no hay alternativa sustitutoria para prestar mejores cuidados, la razón de ser por excelencia de cualquier persona con unas ideas cívicas, casi casi el lugar exclusivo en que uno está a salvo y porque sin la familia ¿quién o qué, como dice Sophie Lewis en su libro sobre estas materias, se ocuparía de las vidas de las personas que no hallan trabajo, enfermas, jóvenes y mayores? ¿Y quién sustituiría el amor flamígero de una madre aunque haya malas madres, hijas de mil pares de perras?