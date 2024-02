De la diáspora judía a la diáspora palestina

El drama insoportable del genocidio palestino no tiene fin, pero tampoco tuvo un principio claro, pues hay que remontarse algunos miles de años para encontrar sus orígenes.

En el año 586 a.c. el reino de Judá sucumbió a Nabucodonosor y miles de judíos, o palestinos que tanto tenía, fueron deportados como esclavos a Babilonia.

En el siglo II a.c. después de Judea, las mayores concentraciones de judíos estaban en Damasco y Alejandría.

En el año 67 d.c. el levantamiento judío contra la dominación romana terminó cuatro años después con la captura y destrucción de Jerusalén y la quema del Templo de Salomón. Los historiadores datan en el reinado de Calígula los primeros brotes de antisemitismo. Un nuevo intento de liberación romana, bajo el imperio de Adriano fracasó, y los judíos fueron expulsados de Israel; indigentes y discriminados perdieron su preponderancia en Jerusalén que pasó a denominarse Aelia Capitolina e Israel fue renombrada por Adriano como Palestina.

Después de estos fallidos levantamientos judíos, la mayoría de los judíos palestinos fueron vendidos como esclavos, asesinados o forzados a buscar refugio fuera de Palestina. Además, Adriano animó a los no judíos a asentarse en esas tierras. Aunque los judíos mantuvieron su presencia en Palestina, se volvieron un pueblo cuasi eliminado y disperso.

Durante la Edad Media, el pueblo judío, en diáspora, se dividió geográficamente: al norte y al este de Europa, los Asquenazíes; en Iberia y norte de África, los Sefardíes. A pesar de la dispersión geográfica, conservaron una identidad étnica cultural y religiosa, unificados por su persecución, masacres y expulsiones.

Los Reyes Católicos ordenaron a los Sefardíes elegir entre convertirse al catolicismo, abandonar el país o ser ejecutados. Fueron finalmente expulsados en 1492. Se llevaron consigo las llaves de sus propiedades para no perder la esperanza en el regreso. Pero las perdieron. Por eso todavía cantan los niños españoles: ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, rile, en el fondo del mar, matarile, rilerón. En Árabe, las palabras mawt y rihle significan muerte y viaje. Ese es el doloroso origen de nuestra inocente canción infantil

La opresión de los judíos en el resto de Europa es otra vieja historia. En Estrasburgo, aún en el siglo XVIII, los judíos debían abandonar la ciudad con el sonido del cuerno, a la caída de la noche, para volver a su ghetto en los suburbios. Hubo que esperar a la revolución francesa para romper estas infames discriminaciones.

Pero el verdadero centro de gravedad de las poblaciones judías de Europa estaba situado en la parte occidental del Imperio Ruso. Era allí donde estaban concentrados los dos tercios de la población judía mundial, en los ghettos y aldeas del “Shtetl” de Lituania, Polonia, Ucrania o Rusia. A finales del siglo XIX, seis millones de judíos vivían bajo la tutela del zar, en esas “zonas de residencia” obligatorias. Su situación económica era catastrófica. No tenían derecho a poseer tierras y no eran contratados como obreros en la gran industria naciente. En un mundo masivamente campesino, representaban una fracción considerable de la población ciudadana, por ejemplo el 20% de la de Varsovia, que contaba con 200.000 judíos. Condenados a una existencia miserable, estaban sometidos a un antisemitismo legal como la prohibición de ser funcionarios, numerus clausus en la universidad y en las profesiones liberales, obligaciones económicas e impuestos particulares y sufrían explosiones crónicas de antisemitismo, los pogromos, atizados en gran medida por el poder zarista.

Y así hasta la solución final ideada por los nazis: el Holocausto, el fin de la primera parte de esta historia.

Pero siempre hay una segunda parte. Fue Karl Marx, filósofo también de ascendencia judía, quien escribió en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte la siguiente frase: “La historia siempre ocurre dos veces: la primera vez como una tragedia y la segunda como farsa”.

Y así es. Con la farsa del derecho a defenderse del estado de Israel, se ha puesto en marcha la mayor operación de limpieza étnica desde el genocidio nazi. Con esa farsa se ha despojado de sus tierras al pueblo palestino. Con la farsa del derecho a defenderse, el estado de Israel ha asesinado a 20.000 mujeres y niños desde el pasado 7 de octubre.

Con la farsa del derecho a defenderse, Israel ha incumplido en los últimos 75 años, desde 1947, 26 resoluciones de la ONU que consideran que Palestina es un territorio ocupado y exige a Israel que se retire de Cisjordania, frene los asentamientos ilegales y favorezca la creación de un Estado palestino.

Cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo en 1993, había unos 110.000 colonos israelíes en Cisjordania y unos 140.000 en Jerusalén Este. Treinta años después, más de 700.000 israelíes viven en unos 300 asentamientos en los territorios palestinos, entre Cisjordania (500.000) y Jerusalén Este (200.000). Son los colonos que asesinan a los cisjordanos, matan a su ganado y queman sus olivos.

Pese a ello, el 23 de diciembre de 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2334 que se pronunció sobre los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. En dicha resolución, el Consejo de Seguridad ratificó su respaldo a la solución de dos Estados al declarar “que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal”, expresando además su “grave preocupación por el hecho de que la continuación de las actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967“.

Pero Israel se niega a la solución de los dos estados nacida de los acuerdos de Oslo, que proclamaron la solución paz por territorios. La diáspora palestina habla por sí sola: según la UNRA había antes de las actuales hostilidades 5,9 millones de refugiados palestinos, que en sucesivas oleadas, en 1946, en la Guerra de los Seis Días en 1967 y en la Guerra del Yon Kipur de 1973, tuvieron que abandonar Palestina.

¿Por qué digo que Israel nunca acatará lo que firmó en Oslo? Porque lo que, quizás, era posible entonces, ahora se ha vuelto mucho más difícil. Con la caída de la Unión Soviética en 1991 y hasta 2009 casi dos millones de judíos de origen asquenazí abandonaran el territorio de la antigua URSS. En su inmensa mayoría se dirigieron a Israel. Por eso Netanyahu quiere las tierras palestinas: el territorio israelí le queda pequeño. Por eso el Estado de Israel no tiene la menor intención de cumplir con las resoluciones de la ONU pues lo que de verdad busca es la limpieza étnica del pueblo palestino, sea su matanza o su expulsión definitiva de palestina. Los daños a la población civil no son daños colaterales de una guerra contra Hamás. Son daños consentidos, cuando no intencionalmente buscados. La guerra contra Hamás es la excusa para despojar a los palestinos de su tierra natal.

Tiene razón Borrell cuando se pregunta retórico sobre esta farsa: ¿A dónde quieren expulsarlos?¿A la Luna? También tuvo razón Marx: la primera parte fue una tragedia. La segunda, sin dejar de ser continuación del drama, es una farsa con la que transige todo el mundo occidental salvo tímidas, pero ejemplares, excepciones como la del Gobierno de España.