Oh, vaya, qué… ¿sorpresa?

Primer domingo tras la última “fiesta de la democracia”. Esta vez tocaba decidir quién ocupará durante los próximos cuatro años el trono de hierro gallego. Y, la verdad, qué quieren que les diga…

Miren, yo he sido músico durante unos cuantos años de mi vida. De hecho, y para mayor concreción, músico de los que han conocido algo muy parecido al éxito. O eso creo, ya que en realidad tampoco es que recuerde ni la mitad de todo lo vivido, de modo que doy por sentado que, en el peor de los casos, debí de pasármelo de maravilla. Vamos, que si de fiestas se trata, créanme, soy su hombre: a la hora de clasificar y catalogar lo relacionado con todo tipo fiestas, yo se las puedo ordenar por nombre, año o, si lo prefieren, hasta por código postal. Y es desde esta experiencia que tengo, ganada concierto tras concierto, resaca tras resaca y promesa tras promesa de no volver a hacerlo nunca más que me veo con la autoridad competente para asegurarles que esta última de la democracia ha sido, en tanto que fiesta, una verdadera mierda.

Y sí, lo sé, soy consciente de que puede parecer agresivo aseverar nada con tanta rotundidad –tanto más en tiempos como estos, en los que (parafraseando a Mariano) hemos vivido ofendidos por encima de nuestras posibilidades–. Pero, por favor, no me lo tomen a mal, y créanme: un desastre, se lo digo yo.

Porque, vamos a ver… Para empezar, ¿qué ha tenido esto de festivo? A ver, quizá haya quien esté pensando “Lo que le pasa a este que está fastidiado porque no han ganado los suyos... ¡Pues que le jodan!”. Eso, ¡y a mí me que me guste! Pero, de verdad se lo digo, el problema no es ese. Para empezar, la cosa no tiene que ver con el resultado. O sí, pero no por esa razón. Quiero decir: claro que no han ganado “los míos”. Pero eso es porque, sinceramente, ya hace mucho que el desencanto hacia eso que de un tiempo a esta parte nos han querido vender como “política” ha podido conmigo, y desde entonces “los míos” no son más que los míos. Mi amor, mi familia, mis amigos... Aclarado esto, hablemos del resultado.

A ver, ¿acaso no iban a ser estas las elecciones del cambio? De esta iba, lo íbamos a hacer posible, ahora... Lo confieso, admito que, al margen del mayor, menor o ningún entusiasmo que ninguno de todos los resultados posibles me pudiera provocar, lo cierto es que por un instante llegué a pensar que quizá esta vez sí ocurriera algo. Todo ese rollo que tantos titulares llegó a dar (ya saben: lo del nombramiento a dedo, lo de la presidencia heredada o lo de la supuesta falta de carisma por una banda y, por la otra, todo ese entusiasmo generado desde el otro lado) me hizo llegar a torcer el gesto, perfilar una mueca a caballo entre el escepticismo y la incertidumbre, admitiendo que, a lo mejor, esta vez…

Y sin embargo, al final... Nada. Es cierto que, tal como el otro día me explicaba un periodista al que respeto profundamente, por una parte la izquierda no ha sabido acabar de proponer los mensajes correctos a la hora de entusiasmar al electorado. Diferencias insalvables, objetos de debate irrelevantes… Y, por el otro, el Partido Popular se ha asegurado de seguir haciendo lo que mejor sabe hacer: mantenerlo todo bajo control. Bajo el mismo inquebrantable, férreo, implacable y aburrido control de siempre…

Y así, al final, el resultado ha acabado siendo como aquel disco de Los Nikis: “Más de lo mismo”. Y tampoco lo digo solo por la continuidad de los conservadores al frente de la Xunta, sino por las mismas poses, las mismas frases, las mismas celebraciones de siempre. De hecho, y para sorpresa de nadie, resulta que todos los partidos participantes en los comicios han vuelto a ganar las elecciones. O desde luego eso es lo que se deduce de sus declaraciones al final de la jornada electoral. Y, la verdad, uno no puede dejar de preguntarse “Pero… ¿de qué coño se alegran tanto?”

“Asistimos al mayor crecimiento de nuestra historia”. Pues muy bien, pero mientras tus vecinos de enfrente sigan teniendo mayoría absoluta… “Nos hemos consolidado como una oposición firme”. Pues ya me dirás cómo, porque ahora tienes cinco parlamentarios menos que antes… De verdad, señoras y señores de la res política: yo lo intento, le pongo voluntad. Pero, sinceramente, hace tiempo ya que me cuesta creerles el juego. Y, lo que es peor, no aburrirme en el intento.

Por eso les digo lo que les digo: para que una fiesta sea eso, una fiesta, ha de tener por lo menos algo de sorprendente. Y, sobre todo, algo de diversión. Al fin y al cabo, ¿quién quiere ir a la fiesta de una funeraria? Pues eso...