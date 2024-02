“Mi trabajo es hacer obras de arte el día de la boda”

La imagen de la silueta de una novia reflejada en el espejo junto al armario abierto donde asoma colgado de una percha su vestido blanco nupcial le valió a Manuel Iglesias (Ribeira, 1978) ser galardonado por tercera vez como el mejor fotógrafo nacional de boda en el certamen que celebra anualmente la Asociación Española de la Profesionales de la Fotografía y la Imagen. Hijo y nieto de fotógrafos, este ribeirense que forma equipo junto a sus hermanos en el estudio fundado por su padre en su localidad natal bajo el nombre de Lesmes ha entrado en el Top 10 mundial de la fotografía profesional al ser nombrado finalista del certamen que se celebrara en Dallas, Texas, el próximo 27 de abril.

– ¿Qué ha supuesto para usted haber sido galardonado como el mejor fotógrafo de bodas de España por tercera vez?

– Es una satisfacción enorme ya solo estar nominado, busco estar entre los mejores año tras año, es importante la regularidad, no solo que un año tenga una foto que resulte. Llevo varios años seguidos como finalista, desde 2016.

– ¿Es como ganar el Goya para un cineasta?

– No es comparable. Nosotros tenemos nuestro propio Goya de fotografía, anterior al de cine, que se hace cada dos años en Zaragoza, y en el que fui nominado en 2023. No lo gané, aunque me decían que era favorito porque mis trabajos eran diferentes al resto de los nominados, de corte más clásico. Lo importante para mí es que el que quiere ganar tiene que esforzarse, porque yo voy a estar ahí. Intento tener los pies en la tierra y cuando no gano no pasa nada, disfruto con mi trabajo.

Imagen ganadora del certamen Mejor Fotógrafo Nacional de Boda 2024. / Manuel Iglesias

– Otro de sus trabajos, en este caso, el de las piernas de una pareja de novios bajo la mesa en el banquete, es finalista en el certamen mundial que se celebrará en Dallas el próximo 27 de abril, ¿se ve recogiendo el premio?

– No podré ir porque tengo boda ese día y primero son las cosas de comer. Es un orgullo haber sido seleccionado, ahí son muy estrictos, concurso en la categoría de fotografía documental, la hecha el propio día de la boda, y me han solicitado el archivo original de la cámara, el RAW, para probar que la foto no ha sido retocada y se ha hecho en el lugar y la fecha que se indica. En el concurso también hay otra categoría de fotos de postboda, pero esas ya pueden ser más espectaculares porque puedes jugar con otros elementos, como la iluminación o el lugar.

– Ambas fotos han sido hechas por encargo, en dos bodas celebradas en Galicia, ¿el hecho de que sus modelos sean a la vez sus clientes le permite trabajar con la libertad que desearía?

– Sí, cuando vienen a nuestro estudio el cien por cien de los clientes nos deja trabajar con total libertad. Pueden pedir algo puntual, pero se dejan guiar por nosotros, por nuestra imaginación y experiencia. Nuestros clientes vienen porque han visto nuestras imágenes, no es que les vaya a hacer justo lo mismo porque a mí no me gusta ser repetitivo, seguramente pasará mucho tiempo para que vuelva a hacer otra foto debajo de una mesa. Ese fue un hecho puntual que sucedió en ese momento, con lo cual no quiero hacer nada parecido a no ser que ocurra algo diferente.

Foto con la que Lesmes compite en el mundial de Dallas. / Manuel Iglesias

– Eso le obliga a tener una especie de cámara en los ojos para captar la imagen en cualquier momento del evento.

– Exactamente, se trata de eso. El que paga es el cliente, no me puedo saltar a la torera lo que diga, así que hago cierto tipo de fotos que hay que hacer, como la familiar en la que todos miran a la cámara, aunque esa foto se puede hacer de mil formas aún siendo comercial. La foto artística es la que a mí me da la repercusión y los novios la van a tener en su casa como la foto del siglo.

– ¿Cuál fue la reacción de la novia retratada cuando supo que había ganado con su imagen el premio nacional?

– Se emocionó, casi lloró, fue a la primera que llamé. Sabe lo que vivimos allí en se momento. Cuando voy a un trabajo intento ir antes a la localización para saber qué me voy a encontrar, pero hay que tener en cuenta que esa foto es el propio día de la boda, la novia se estaba vistiendo en casa de sus padres, tengo el tiempo muy limitado. Esa foto pudo haberse hecho en un estudio con toda la calma del mundo, pero no tendría la adrenalina de la boda ni esos hándicaps de que tienes poco tiempo, que tienes que ir a la ceremonia, la presión de la gente, los invitados que están por allí... Tienes que actuar rápido y preciso. Yo sabía el espacio donde iba a jugar el partido, igual que un equipo de fútbol conoce el campo y las dimensiones, sabía qué me iba a encontrar. Ella se iba a poner el vestido, no es de las primeras fotos que le hice, todo fue evolucionando y pude hacer mi película.

– Y usted era un extraño que invadía su intimidad, ¿cómo hace para que le “regalen” ese tipo de imágenes?

– Hay que tirar de oficio. Yo no necesito una sesión previa con la pareja para que me conozca, no me aporta nada porque el día de la boda, con los nervios, es como si fueran personas distintas. Sí hay que tener feelling con ellos, hay que tener en cuenta que la novia estaba casi desnuda en esa foto, tiene que confiar en mí. En ese aspecto no tengo ningún problema, les explico lo que quiero hacer y ellos me lo permiten.

– ¿Qué diría a los que opinan que los fotógrafos de boda tienen menos valor artístico?

– Es todo lo contrario, esa es una leyenda urbana de hace mucho tiempo. Un fotógrafo de bodas con experiencia puede hacer fotografía de cualquier cosa. Una boda es un cajón desastre donde hay muchos elementos que ordenar para que la imagen salga con armonía y dinamismo. Además, juegas en contra del tiempo, tienes que disparar combinando técnica y tener un cerebro que funcione rápido, la cámara tiene que ir sola. El fotógrafo de boda no es a balón parado, eso de que vengan los novios y les tires cuatro fotos estáticas se murió hace mucho tiempo. Ahora ya que la tecnología está alcance de todos los bolsillos, aficionados y profesionales, tienes que comportarte de manera diferente, ver muchas fotos, muchas obras, muchos museos y muchos cuadros. Y meterte en el papel como si estuvieras haciendo fotos a la persona que más quieres en el mundo, porque el siguiente sábado tienes que volver a hacer lo mismo, y no puedes entras en la monotonía que te aburra y te convierta en eso que pensaban que eran los fotógrafos de boda. Es un desgaste tremendo, porque se trata de hacer obras de arte el día de la boda. La fotografía forma parte de mi vida, soy fotógrafo hasta cuando duermo, e incluso sigo investigando en mis días libres, el otro día fui al Entroido porque tal vez una escena que he visto allí me sirve para hacer una composición en una boda, si surge.

– ¿Por qué prefiere el blanco y negro, lo ve más artístico?

– Será porque llevo en la fotografía desde que nací y he visto cómo revelaba mi padre en el laboratorio, el blanco y negro siempre está presente en mi trabajo.

– ¿Siempre quiso dedicarse a la fotografía de eventos?

– Me formé en la Escola de Imaxe y Sonido de A Coruña en un tiempo en que estaban despuntando las nuevas tecnologías y el mundo de la televisión y el cine estaban en auge, por eso mi idea era ser cineasta y trabajé en TVE y TVG. Después de un tiempo en ese mundo pensé que podía explotar más mis habilidades en la fotografía, me interesa más una imagen sin movimiento en la que yo decido qué enseño al espectador, es más atractivo ofrecer un imagen parada que desmenuzar toda la historia; prefiero sugerir y que el espectador interprete con su mirada lo que está sucediendo.

– ¿Este reconocimiento a nivel nacional e internacional le tientan a trasladarse a plazas más grandes que Ribeira?

– No, yo soy de andar por casa, puedo trasladarme a hacer fotos a otros lugares del mundo donde me contraten, pero al acabar el trabajo quiero volver a mi casa. Puedo hacer la foto de un famoso, pero prefiero hacer la de mi amigo o de mi vecino. Tengo aquí mi empresa familiar y me gusta vivir aquí, hasta que me muera.