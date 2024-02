Que facer coa paciencia

A espera é unha capacidade azarosa, bastante impredicible. Non hai un manual de indicacións sobre o emprego da paciencia. Hai quen desafía o reloxo desde o comezo, coma os bebés prematuros que, diante da regra xeral de que a xestación dura corenta semanas, deciden por si mesmos que os tempos os marcan sós, que saen cando e porque eles queren, e que ninguén os vai cronometrar. Uns cativiños aparecen cedo de máis, outros baixan tan devagar polo canal do parto que consomen a capacidade de aguante da nai desde o principio. Xa dixo Borges que o único deber que os fillos teñen cos pais é ser felices, pero non obedecelos nin tampouco respectalos.

Que facer para non desesperar no tempo de desconto, pregúntome moitas veces nas últimas semanas, agora que, sen telo imaxinado, me atopo no proceso de agardar por unha pequena. Intento non pensar na impaciencia e leo frases sobre a paternidade dalgúns escritores que me parecen marabillosas. “Espero que me enseñes a llorar lo no llorado”, escribiu Andrés Neuman no seu libro ‘Umbilical’. Milena Busquets conta en ‘Gema’ que ser pai ou nai supón “una cura de humildad, más que la muerte, más que el paso del tiempo”. Os fillos, engade a autora catalana nesa novela, lembran “una y otra vez que no eras nada, que no existías, que tu felicidad y tu vida dependían de ellos. La relación con los padres es Shakespeare, es Bergman. La relación con los hijos, si tenemos suerte, es durante un tiempo”, avisa.