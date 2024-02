Esgrima histórica: el arte marcial de capa y espada

“Soy un apasionado de la historia bélica, desde niño me gustaba todo lo que tuviera que ver con juegos de espadas y también el deporte: hacía atletismo en el colegio”, comenta Damián Troncoso, director técnico e instructor de la Sala Viguesa de Esgrima Antiga (SVEA), uno de los clubes más potentes de España en cantidad de seguidores y en resultados en competición. Cuando se enteró de que en España comenzaba a practicarse la esgrima histórica, a principios de los 2000, se interesó por llevarla a cabo, en un primer momento dentro de un club deportivo, El Olivo, y con el paso del tiempo, desde 2007, como una entidad propia que ahora cuenta con cien integrantes, de los cuales más de setenta son adultos y el resto niños, e instalaciones propias en la Travesía de Vigo 102. La actividad le enganchó hasta tal punto que dejó su trabajo y ahora se dedica profesionalmente a ella.

A Diego Conde, presidente de la Asociación Ourensá de Esgrima Antiga, le sucedió algo similar. Fascinado desde su infancia por las películas de Errol Flynn y las espadas, practicó taekwondo, judo, tiro con arco y, ya durante su estancia universitaria en Compostela, esgrima deportiva, que se le quedaba corta. Buscando en internet alguna partida de juegos rol, otra de sus pasiones, descubrió que en Estados Unidos se practicaba esgrima histórica y enseguida se puso a averiguar si en España había algo similar. Dio con un foro en el que estaba el coruñés Tono, uno de los precursores de esa actividad en Galicia, y en 2008 fundó en Ourense la entidad que preside y donde da clases dentro de la Academia da Espada (hay otro instructor que se ocupa de enseñar en el manejo de otras armas de origen medieval).

La esgrima histórica está considerada un arte marcial, de hecho internacionalmente se conoce como arte marcial histórica europea, y engancha a muchos adeptos procedentes de disciplinas orientales como el judo o el taekwondo e incluso de la esgrima deportiva. Otros llegan a ella por su interés por la historia , porque han visto “Juego de Tronos” o simplemente porque quieren hacer una actividad deportiva. “Tengo bastantes alumnos, sobre todo alumnas, de más de 60 años que lo hacen para mantenerse en forma, como alternativa al pilates, o como actividad de ocio”, explica Troncoso, cuya pupila de mayor edad tiene 71 años.

Componentes de la Asociación Ourensá de Esgrima Antiga en sus entrenamientos / Iñaki Osorio

La finalidad de la esgrima histórica es poner en práctica técnicas antiguas recogidas de tratados históricos empleando recreaciones fidedignas de las armas originales, eso sí, desprovistas de filo y punta para evitar daños. Aún así, estos espadachines del siglo XXI van provistos de protección para amortiguar los golpes de las armas, contundentes y pesadas.

Ataviados usualmente de negro, para diferenciarse de la esgrima deportiva, el atuendo de estos aficionados consta de pantalón tipo bombacho con un aire a los que marcaban tendencia en el siglo XVIII, chaquetillas acolchadas, máscara, guantes y protecciones gruesas para evitar lesiones en las articulaciones. “Al principio, la gente tiene miedo a hacer daño al otro o a dañarse, pero cuando ves que no es así, la gente se suelta y empieza a practicar, aprendiendo a manejar la espada y trabajando la técnica para adquirir control”, comenta Diego Conde. A sus 47 años, es trabajador de la Cruz Roja e instructor de la Academia da Espada, que integra las armas de la escuela española llamada “La Verdadera Destreza", en la asociación ourensana que presid, y donde cuenta con un instructor para las armas consideradas de “espada larga” del alto medievo.

Estocada de espada larga. / Cedida

Las armas que emplean son variadas, si bien las principales son las cuatro disciplinas más seguidas en el mundo: espada medieval y escudo broquel (la más antigua, el primer tratado del que se tiene constancia es de 1.300), espada larga o “mano y media” (de entre 1,25 y 1,35 metros y kilo y medio de peso, que se emplea a dos manos), la espada ropera (de 1,15 metros, la que llevaban los mosqueteros y el capitán Alatriste, de los siglos XVI y XVII), el sable militar, utilizado para la guerra en el siglo XIX. En la SVEA siguen el estilo alemán para las dos primeras disciplinas y la escuela española, también llamada “La Verdadera Destreza”, para las dos últimas.

El arma más grande es el montante, del que Diego Conde da clase en Ourense y Damián Troncoso instruye en seminarios puntuales. Se trata de una espada de cerca de 1,70 metros, la doppelhander del videojuego Assasin’s Creed, concebida para enfrentarse a varios oponentes en casos de defensa civil.

En principio, el objetivo de la esgrima histórica no es competir ni ganar, sino “disfrutar de la actividad, divertirse y mejorar”, indica Diego Conde, que defiende la concepción más tradicional de este arte marcial, aunque sí ha participado en alguna competición puntual. “Me gusta que la participación sea abierta a todo aquel que esté interesado, independientemente de su forma física o edad, porque aquí cada uno entrena a su ritmo y con la intensidad que pueda”, expresa. Sus clases son para mayores de doce años, aunque con dos excepciones de dos menores de esa edad, que comenzaron con siete y diez años.

De igual opinión es Damián Troncoso, si bien aclara que “para reproducir y poner en valor la práctica, tenemos que comprobar que es efectiva”. Y eso lo hacen asaltos libres que se hacen con integrantes del propio club o de otras salas en los propios entrenamientos. Y también, en el caso de la SVEA, en competiciones regladas, como el Torneo de Redondela que organizan anualmente con la participación de tiradores de España, Portugal y Francia y que este año celebrará su sexta edición, y en la liga gallega de competición que sirve de modelo al resto de España. Para estas ocasiones cuentan con normativas específicas para cada arma, un árbitro principal y varios auxiliares que dictaminan si hubo o no ataque, si fue exitoso y la puntuación para cada tocado, que varía en función de la parte del cuerpo en que se produzca y, consiguientemente, el daño infligido al oponente en caso de luchar con armas reales.

Damián Troncoso. / José Lores

Además de ser una potencia a nivel deportivo y docente, Galicia también es referente nacional e internacional de la esgrima por la existencia de la editorial Agea, que ya ha publicado catorce libros, ediciones críticas de tratados históricos, algunos de ellos traducidos al inglés porque los americanos y los ingleses son fieles seguidores de la esgrima española. “No solo son ediciones críticas de tratados que hemos recopilado, sino que también hemos sacado alguno que no se sabía que existía”, asegura Diego Conde. “Aquí tenemos a Manuel Valle, el Indiana Jones de la esgrima histórica y de la destreza a nivel nacional, que ha descubierto libros hasta ahora desconocidos, entre ellos un manuscrito”, añade. De esa labor de divulgación surgió el podcast “Diálogos de acero”, el único en castellano sobre esgrima histórica, al que ahora ha sucedido “A micro y espada”, cuyo primer episodio está disponible desde el pasado miércoles en ivox.com.

Una tercera vertiente de la esgrima histórica es la esgrima escénica, enfocada para actores de cine y de teatro. La SVEA cuenta con un grupo que actúa habitualmente en fiestas como A Arribada de Baiona, ataviados con armaduras para dar mayor espectacularidad a la recreación. “Intentamos, además, poner en valor la esgrima histórica en el cine, que las películas sean lo más fidedignas posibles, que no usen espadas fuera de época o un estilo basado en el deportivo actual, el que comenzó con los Juegos Olímpicos, que marca el fin de la esgrima histórica, junto a la incorporación de armas de fuego que supusieron el fin de los duelos con espada”, tal y como expone Troncoso. Y es que no hace falta tirar de imaginación para hacer combates épicos y vistosos en la gran pantalla, ya que la realidad en ese caso no tiene nada que envidiar a la ficción. “Hay mucho mito alrededor de las espadas medievales, la gente piensa que son más pesadas y más lentas de lo que eran, cuando en realidad son ágiles y rápidas, la cuestión es manejarlas con destreza e inteligencia”, continúa. Y es que la estrategia y la concentración también tienen mucho que ver en esta práctica.