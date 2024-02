Una ruta por la españa devorada por el turismo

El turismo es una suerte de salvación para España pero también es cierto que se podría hacer una ruta por España con las víctimas del turismo voraz, en la que vecinos de ciudades como Cádiz, Palma, Tenerife, Málaga o Barcelona explicaran cómo han empeorado sus vidas por los pisos turísticos, la hostelería desatada, los ruidos s o la suciedad. Todos somos turistas en algún momento, es cierto, tan cierto como que es promotor de riqueza nacional e incluso cultural, pero los problemas empiezan cuando la demanda desborda el territorio. Es una paradoja: vivir en el paraíso, en un lugar maravilloso y por eso eje de atracción, puede ser un infierno desde el punto de vista vecinal ante el acaparamiento excesivo de espacio del visitante, que degrada día a día la vida del residente habitual. El turismo vende lo que no es suyo, acapara espacios públicos por ejemplo con sus terrazas para sacarle rentabilidad a lo que es de todos.

Yo propondría a los guías turísticos de toda Galicia, empeñados en hacer rutas atractivas en sus ciudades, que hicieran una con los destrozos operados por el turismo. No podrían, sería un contrasentido con aquello de lo que sacan honesto beneficio. El capitalismo es caníbal, voraz por naturaleza, no tiene coto si los poderes políticos no planifican, no ponen límites hacia un turismo sostenible, y no son solo grandes capitales o fondos de inversión quienes lo sostienen sino ciudadanos normales que quieren dar la máxima rentabilidad mediante el alquiler, la venta, el comercio... Con todo lo que nos visite de fuera. Con ello, la ciudad pasa a ser una mercancía con capacidad de crear valor y deja de ser un espacio en el que se localizan actividades productivas o vecinales. Recuerdo la primera vez que fui a New York en 1972 cómo me sorprendió que Manhattan quedara para el turismo y la gente huyera hacia ayuntamientos colindantes. Pero dejémonos de disparar a los turistas, que no somos más que ciudadanos, masa, chusma, clase media sin poder que vamos allá donde nos seducen, y apuntemos hacia el modelo de sociedad, el urbano que, tal como hoy se manifiesta, va a acabar con la ciudad, reduciéndola solo a materia prima de la que obtener un rédito.

Por eso movimientos como el Manifiesto de Barcelona en el que se han integrado federaciones vecinales como la de Vigo y pretende una red municipalista en defensa del derecho a la vivienda y a la ciudad son la única esperanza para detener los desmanes de un turismo descontrolado al que no hacen ningún asco los del ascendente partido de los libremercadistas. Contra ello reaccionan los propietarios que llevan a juicio los vetos a alquileres vacacionales. ”Es espeluznante, está todo lleno”, me decía un vecino de San Sebastián. “Me han obligado a salir de mi piso en el barrio viejo de Vigo con una indemnización simbólica, y ahora es un piso turístico”, me decía otro que pasó a vivir en su roulotte. ”Los precios en Barcelona espantan hasta el talento, son prohibitivos”, me decía un catalán.

En Galicia parece que, salvo Santiago que es un parque temático, aún estaríamos a tiempo de poner frenos pero ya vemos a Málaga acosada por los alquileres turísticos, a Tenerife dañado por el medio ambiente, a San Sebastián asfixiado por la presión hostelera, a Palma invadida por la suciedad, a Ibiza alquilando hasta los balcones... Ante tales desafueros hay reacciones todavía tímidas como en Barcelona los 420.000 euros de multa por alquilar sin licencia pisos turísticos, que en Andalucía los ayuntamientos ya puedan limitarlos... Mucho turismo, sí, pero vecinos espantados y expulsados, comercio local desaparecido y más riqueza pero de nula distribución y llena de empleos precarios. Hay que regularlo porque su evolución se hace metastásica si los poderes políticos no planifican, no ponen límites hacia un turismo sostenible.