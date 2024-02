“En el París de 1924 Dios estaba en los bares, ahora está en TWITTER”

París no se acaba nunca, rezaba el título de un novela de Enrique Vila-Matas, y Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) no puede estar más en sintonía con esa afirmación. El escritor y periodista, hoy alejado de los platós, vuelve a su ciudad fetiche en su última novela, la décima de una exitosa carrera. París despertaba tarde (Editorial Planeta), que el autor presentará este lunes en el Club FARO, es un canto a esa urbe que en 1924, tras la Gran Guerra, vibraba con el estallido de las vanguardias mientras se preparaba para la celebración de los Juegos Olímpicos, que en este 2024 regresan a la capital francesa. Es también una reivindicación de las grandes olvidadas de aquella explosión de creatividad: las mujeres que participaban del ambiente artístico y que a menudo se buscaban la vida como modelos de los artistas, para acabar muchas veces relegadas al anonimato, cuando no a relaciones abusivas y de menosprecio.

Por la historia de la modista Alice Humbert —que ya aparecía en Una tienda en París— y su amiga Kiki de Montparnasse —un gran personaje real de la noche parisina de los años 20—, circulan, a ritmo del recién llegado jazz y entre efluvios alcohólicos, nombres como Man Ray, Amadeo Modigliani o Moïse Kisling. También Ernest Hemingway, a quien Huerta homenajea en las primeras páginas de la novela, convirtiendo el título de su autobiografía en la frase de una de sus protagonistas: “París era una fiesta, sí”.

– ¿Qué queda de aquella fiesta para que usted hoy, 100 años después, decida volver allí para contar esta historia?

– El eco de aquel ruido de copas y el olor a la pintura, queda el recuerdo, y toda la huella que ha dejado la fiesta y la vanguardia.

– Imagino que usted se habrá sentido influido por esos escritores y artistas.

– Al contrario, es la ciudad la que influye a todos ellos, y a mí también. Es París la que sirve de inspiración. Es una ciudad inspiradora, lo ha sido siempre. Lo ha sido en los años 60, en los años 20, y es una ciudad que sigue generando cultura, inspiración, posibles novelas, canciones y películas.

– El libro tiene un tono bastante nostálgico.

– Porque es una mirada atrás. Es una mirada a un siglo atrás, a 1924 desde 2024, y al mirar un siglo atrás, obviamente, te toca mezclar una melancolía sabrosona, nada triste.

– Entonces, ¿usted puede sentir cierta nostalgia de algo que no vivió?

– No, siento envidia. Siento envidia de los que vivieron en esas terrazas de Le Dôme, en ese París de fiesta, de creatividad, de liberación y de alegría contagiosa. Siento envidia.

– Una de las protagonistas del libro dice que dios estaba en los bares. ¿Dónde está ahora?

– Ahora está en Twitter.

– ¿Puede desarrollarlo?

– Como se está hablando tanto de religión, de iconografía, de cultura, me parece apasionante la revisión de la cultura, de la iconografía católica que se está haciendo en redes. Yo estoy aprendiendo muchísimo de escultura, de pintura, de Renacimiento. Me estoy empapando muchísimo gracias a un cartel sevillano.

– Está bien que todavía quede la posibilidad de aprender en redes, al margen de toda la crispación.

– Hace tiempo que no creía nada en las redes. Pero después de esta polémica, me he dado un repaso a la mitad de los museos del mundo y a la cantidad de fotografías que está subiendo la gente de imágenes de Cristo resucitado. Y me parece interesantísimo el debate que se ha abierto.

– La novela es eminentemente una novela de mujeres. La historia se cuenta desde su punto de vista. ¿Le resulta cómodo situarse en su lugar?

– Pues igual que me sitúo en la piel de un jubilado y tenía 50 años cuando escribí No me dejes; o de un niño cuando escribí La noche soñada. Me gusta entrar en la piel de los personajes que me atraen y a los que les doy volumen. No hace falta ser asesino para escribir una novela de misterio. Hay que ser observador, lector, escuchar mucho, leer mucho. Y eso te ayuda a construir. Para mí esta novela era necesario que la contaran dos mujeres, porque son las mujeres a las que ha invisibilizado la historia. Porque en esos cuadros, esas mujeres supuestamente anónimas, no lo eran. Tenían nombre y tenían una vida.

– Son mujeres muy libres, muy vitalistas, pero que a la vez también cargan con el peso el patriarcado.

– Claro, estamos en 1924, la mujer no puede votar, sin embargo, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se ha liberado porque los hombres no estaban en casa. Entonces ha tenido que sacar las castañas del fuego. Es una mujer que gracias a las circunstancias, incluso a la moda, se quita el corsé, se corta el pelo y se sienta en las terrazas a fumar y a beber como el resto. Y eso es absolutamente liberador e inspirador. No todas lo vivieron así, pero las que lo vivieron sirvieron de espejo y son mucho más modernas que ahora.

– Sí que hay una reivindicación manifiesta de esas mujeres.

– Yo reivindico a esa mujer anónima que tenía que pasear por la calle en busca de trabajo para ser modelo, se desnudaba, pagaba un alto peaje, una deuda carísima. Luego ya disfrutaba su vida. Pero tenía que echarle un par para sobrevivir en ese tiempo.

– Esas mujeres de las que habla sufren el menosprecio de algunos de los artistas, probablemente abusos. A tenor de las últimas revelaciones que hubo en el mundo del cine, ¿la cultura ha cambiado en estos 100 años o siguen manteniéndose estos comportamientos?

– La cultura siempre levanta ampollas y siempre genera opiniones y crea debate. Y eso es sano, que la cabeza esté en ebullición siempre. Que cree efervescencia. El arte debe impactar, debe sorprender, debe crear emociones y generarlas de todo tipo. Eso es sanísimo.

– Una cuestión que está latente en el libro en varios momentos, y desde varios enfoques, es el de la maternidad.

– Es una gran historia de amor, esta novela. Fundamentalmente yo he querido construir una gran historia de amor en medio de unos Juegos Olímpicos, con el trasfondo de una gran guerra y con el olor del miedo que se acerca de otra. Y de una gente que necesita vivir, que necesita olvidar, que necesita celebrar la vida y olvidarse de todo.

– París es protagonista absoluta.

– Sí, de hecho, es el sujeto del título, París despertaba tarde. Porque es una protagonista rota, que necesita cambiar y que está a la par con la ciudad. Tanto la protagonista como París están en metamorfosis. Las dos deben cambiar y pasar página de la guerra o de la guerra interior que tiene ella.

– Y en esa París tan protagonista, sin embargo, usted le encontró una conexión valenciana.

– Es que fue casi una epifanía encontrar a dos valencianas en el altar del Sagrado Corazón, que me sirvió para tirar del hilo y crear una novela. Todo surge de esas dos valencianas que encuentro en un altar. Yo dije, ¿qué hacen aquí esas dos figuras que aquí popularmente le llaman falleras? Son dos valencianas con telas muy ricas, muy llamativas. Descubrí quién eran los que habían creado ese mosaico. Es de 1924, el mismo año de los Juegos Olímpicos. Y todo me vino como regalado. Hay que estar atento. Si uno está atento, al final hay novelas en una terraza, en un taxi o en un hotel.

– Se le nota especialmente satisfecho con el resultado.

– Sí, mucho. Mucho, porque he disfrutado de la investigación, he disfrutado escribiéndola, he disfrutado viendo películas de los años 20, buscando periódicos en la hemeroteca francesa, investigando incendios, moda, anarquismo, deportistas... Ha sido un disfrute. Yo quería hacer una novela para que el lector disfrutara. Y yo he disfrutado mucho.

– ¿Suele releer sus novelas?

– No, no, nunca. No, porque si no las corregiría, entonces sería un trabajo eterno. Todavía estaría con la primera, seguramente, dándole vueltas. Hay un momento en el que hay que decir basta, está hasta aquí y la novela notas que tiene su final. No releo ni siquiera para los clubes de lectura, ni para entrevistas, ni pasados 10 años por algo que... Ni siquiera por interés, ya están escritas. No se pueden cambiar. Y eso, lo que es inamovible, pues así está.

– Ha tenido un inicio de año bastante celebratorio, ¿no? Ha sido el aniversario de la inauguración de La Librería de Doña Leo, ha publicado esta novela y también ha sido su cumpleaños.

– Sí, ya estoy en los 53. Así que lo celebré en la librería y con una presentación de la novela en mi propio pueblo, fue una celebración bestial. 2024 creo que me va a dar muchas alegrías, o al menos ya me las ha dado.

– En un momento de la novela se dice que todos somos animales heridos. También hace referencia en los agradecimientos a sus heridas ¿Cómo se encuentra usted a nivel personal?

– Pues algunas heridas no dejan huella, pero sí que dejan cicatriz, y ahí están. Y las cura, como decía Karen Blixen, el agua salada, el sudor, el mar y las lágrimas.

– Ahora que ya lleva un año de experiencia con la librería, ¿qué tipo de librero es usted?

– Soy un librero cómplice, incluso les digo el que no me gusta. La complicidad con el lector de una librería es fantástica. Soy un tipo de librero que abre vino por las tardes, que celebra los sábados, que se lo pasa bien eligiendo títulos, que crea juegos de libros secretos, que selecciona muy bien por el tamaño de la librería. Está siendo un gran acierto y un juego de niño grande.

– ¿Qué está aconsejando ahora a sus clientes?

– ¡Ah! Me estoy leyendo el de Eduardo Mendoza [Tres enigmas para la Organización, Editorial Planeta] y siempre es muy irónico y sarcástico y se nota que se lo ha pasado muy bien escribiendo la novela. Es muy probable que, a los que entran buscando así algo amable y entre Mortadelo y Agatha Christie, les recomiende a Mendoza.

– Por lo que percibo está muy satisfecho con el proyecto.

– Sí, en la vida se cometen muchos errores y pocos aciertos, pero la librería ha sido un gran acierto. Y hacerlo en mi pueblo [Buñol, a donde se mudó definitivamente en 2023 para cuidar de su madre]. Ha servido de pulmón cultural, de núcleo turístico, de imán para autores que vienen de toda España como María Oruña, Dolores Redondo, Irene Vallejo. Han pasado muchos y muchos más que pasarán y está dando una vida extra al pueblo que a mí como vecino me está dando mucha alegría y al pueblo también.

– Ahora que mencionaba eso de los errores que comentemos, quizás decidir entrar en política en el primer Gobierno de Pedro Sánchez fue uno de ellos.

– Pues es que hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Es como releer una novela que ya ha escrito, no la puedo cambiar.