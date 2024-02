Las comparsas tejen el entroido

A pocos días de que se dé el pistoletazo de salida al desenfreno de don Carnal, las comparsas populares ultiman los preparativos para salir a las calles dispuestas a troulear y a sacarle punta a todo aquel tema de actualidad que haya ocurrido en el último año, tanto en el entorno local como a nivel nacional e internacional. Retranca, espíritu crítico y sátira son los ingredientes que forman parte de los cánticos con los que recorrerán estos días barrios, parroquias y municipios gallegos, disfrazados de jolgorio y con el ánimo de saciar la sed de diversión. Hablamos con integrantes de seis de estas agrupaciones de localidades de las Rías Baixas de la provincia de Pontevedra: Vou nun bou, de Bueu, O novo cano, de A Illa de Arousa, Nin tanto nin tampouco, de Moaña, As máis plus, de O Grove, Os Tarteiras, del Casco Vello de Vigo, y Valla, de la parroquia viguesa de Valadares.

Vou nun bou

Una veintena de hombres de entre 40 y 50 años conforman desde hace veinte años la comparsa Vou nun bou, cuyo nombre está inspirado en la frase más típica de Bueu. “Somos un grupo moi cohesionado que intenta pasalo ben, non vamos a desfiles nin concursos, o nóso e sobre todo cantar, facer letras que teñan gracia e metan caña a nivel político ou noutros temas que tiveran repercusión durante o ano”, explica Alvaro Estévez, portavoz de esta comparsa. Atentos a darle una vuelta de tuerca a cualquier tendencia, los integrantes de esta agrupación han hecho parodia de asuntos tan diversos como el fenómeno literario de “50 sombras de Grey”, la moda del pilates o el contratiempo que le sucedió a una paisana al quedarse encerrada en un coche durante una boda.

Aunque puedan parecer espontáneas, las “representaciones” de la comparsa dejan poco espacio a la improvisación y son fruto de un trabajo que comienza en septiembre, cuando escogen la música y el tema que van a tratar, y se va perfilando en los ensayos con la elaboración de estrofas de manera “moi democrática, xa que participamos todos”. Las músicas que escogen pueden ser de diferentes estilos mientras sean “animadas”. El disfraz no tiene demasiada importancia ni ha de ir asociado a las letras de las canciones. “Temos levado desde un chándal dos anos 70 a traxes de pallasos”. Estos días se reúnen para perfilar los últimos detalles en la antigua escuela unitaria de Bon. Les esperan tres semanas de troula por Bueu y una actuación en el festival de Adicam en Cangas.

O Novo cano

Hace once años que Petote, una persona muy activa en temas culturales de A Illa de Arousa, propuso a los descendientes de los integrantes de la desaparecida comparsa O Cano retomar la actividad de sus antepasados, que se iniciaron como grupo en un bar del pueblo cantándole a un amigo al que siempre iba a buscar su mujer a la taberna “dominou a muller ao marido”. Así nació en 2013 O novo cano, integrada actualmente por más de cuarenta hombres, entre los que se encuentran cuatro nietos de Quiquina, director de la comparsa original. Con un tallo de verdura en la mano como sello de identidad, al igual que sus antecesores, estos trouleros de A Illa entienden el carnaval “como se facía antiguamente, indo polos camiños”, por lo que no se presentan a concursos ni desfiles y se dedican a recorrer los bares con sus cánticos, además de actuar en el festival de comparsas del domingo de Entroido en el auditorio de su municipio y acompañar a unos colegas de Vilaxoán en una actuación en su centro cultural el viernes de carnaval.

“Nas letrillas poñemos cousas que nos chamaron a atención durante o ano, anécdotas, problemas que houbo no pobo ou no resto de España, e cousas picantes”, explica Adonis Ríos, portavoz de la comparsa que dirige su primo Juan Leiro. En años anteriores han hecho parodias de la policía local, “que agora parece que van á guerra e non lles fales porque están todos musculosos”, comenta Ríos, quien para la ocasión se disfrazó de policía y llevaba tres pistolas y un arco, y también han tirado de ironía para reírse de lo que sucedía en un bar de A Illa que por las noches se transformaba en pub y se convertía en el “Sálvame Deluxe” para muchas parejas que se hacían y rompían allí.

“Levamos sempre músicas galegas, dúas gaitas, tambor e bombo, e adaptámonos á cancións que sepamos todos”, dice Ríos. “Para o disfraz, buscamos ir dalgún personaxe ao que se lle canta nalgunha das dúas coplas que facemos; de feito eu xa fun de Puigdemont, de Carolina Bescansa co neno e a teta ao aire ou do Pequeno Nicolás, e houbo quen foi de rei mago un ano que a cabalgata saiu mal, de Pablo Iglesias, de Franco e hasta de Satisfayer”.

Nin tanto nin tampouco

Nin tanto ni tampouco da nombre a la comparsa más nueva de Moaña, que debutará el próximo sábado en la lectura del pregón del Entroido del municipio y se encargará ese día de atender la barra de bebidas bajo la carpa de la fiesta. La integran veinte adultos de la parroquia de Meira, de edades entre los 22 y los 41 años, y seis niños, desde siete meses a diez años. “Ahora mismo la gente joven no suele formar comparsas, nuestra intención al contar con niños es dejarles la tradición, que el carnaval no muera”, explica Tania del Río, coordinadora e impulsora de esta agrupación mixta y exintegrante de una comparsa femenina.

La subida de precios es el tema que inspira el atuendo y una de las tres canciones que han elaborado para su debut. “Son tres popurrís, uno de cosas que pasaron en Moaña, otro a nivel general y el tercero es de presentación de la comparsa y relacionado con el disfraz”, explica Del Río sin desvelar la sorpresa. Las músicas que han escogido son actuales y populares, las letras las han hecho entre todos, con el toque final de Lorena, la otra fundadora de la agrupación, y los instrumentos de los que se acompañarán son un bombo, tres cajas, nunús y tres panderetas. “Llevamos ensayando desde septiembre, aunque tuvimos problema para encontrar local y finalmente nos cedieron uno en el centro cultural de Rameirás”, relata Tania, quien anuncia que este año el disfraz será muy reivindicativo, pero para el próximo, cuando dispongan de más presupuesto, lo harán más vistoso.

La agenda que les espera es muy apretada, ya que solo descansarán el miércoles de ceniza. De sábado de carnaval a sábado de piñata estarán en los actos que programa el Concello en la carpa principal y recorrerán centros culturales y bares de diferentes parroquias de Moaña. “Nuestro objetivo es salir a disfrutar del carnaval y pasarlo bien; si nos dan un premio, bienvenido”, comenta Tania del Río, quien considera que esa celebración en su municipio esta muy viva. “Comparando con pueblos vecinos, es el más largo, porque es una semana intensa, de no parar desde sábado de carnaval a domingo de piñata, y también es el que mantiene más comparsas – somos trece–”, explica.

As máis plus

Otro municipio que vive el Entroido con mucha intensidad es O Grove, donde “temos un dos mellores carnavais de Galicia”, según dice sin dudar Elena Chaves, directora de la comparsa femenina As máis plus, que este año cumple treinta años e iguala a la comparsa que hasta ahora más tiempo estuvo en el municipio, Os Garrulos.

“En 1994 había comparsas masculinas e mixtas, pero ningunha exclusiva de mulleres, nós tiñamos trece e catorce anos e moitas inquietudes por participar no Entroido, así que as rapazas do colexio empezamos a ensaiar nos recreos. A xente dicíanos ‘estades taradas, onde ides solo mulleres?, non aguantades nin dous días’. Pois mira, chegamos As máis plus e puxemos o entroido de O Grove patas arriba, e xa levamos trinta anos”, relata Chaves. De aquellas veteranas de la primera formación, quedan seis integrantes;_el resto – hasta 85 componentes de edades entre los dos y los 50 y pico años– son mujeres que se han ido incorporando con el paso de los años. “O único requisito para unirse é ser muller e ter ganas de pasalo ben, somos unha familia heteroxénea onde ten cabida todo o mundo e ninguén é máis que ninguén”, explica la directora.

Poner de acuerdo a un grupo tan numerosos requiere una buena organización, grupos de Whatsapp por secciones de trabajo y “estar abertas as 24 horas do día, como as gasolineras, para poder cadrar horarios e atender a algunhas que viven fora, en Santiago, no País Vasco ou en Madrid e non poder vir a todos os ensaios”. Al final del verano empieza la lluvia de ideas y los primeros encuentros para decidir los temas que tratarán en el próximo carnaval entre todos los que la directora ya ha ido anotando en su agenda a lo largo de los meses, tanto “temas de O Grove como de o resto do estado”. “Debatimos moito, temos ideas completamente diferentes pero sempre chegamos a acordo, ese é o quiz de As máis plus”, comenta Chaves. Una vez escogidos los temas, se procede a seleccionar las diez músicas para las canciones que van a representar. “É importante que as cancións sexan coñecidas para a xente porque enganchan máis; eu son máis clásica, podo meter desde Sara Montiel ou Julio Iglesias a Los Secretos, pero as compañeiras tíranme das ourellas con que hai que meter mais regetón. E o metemos”.

La agenda de trabajo se intensifica pasadas las fiestas navideñas, cuando comienzan los ensayos para aprender las letras, que propone un grupo encargado de esa misión y pulen entre todas. “Imos falar de temas de actualidade que foron pasando durante o ano. Entendemos que a comparsa non é un club da comedia que fai chistes solo para reírse, senón que é sátira, é crítica, é petar na mesa e alzar a voz sobre certos temas”, expone Chaves, quien menciona que el año pasado hicieron una letra sobre la guerra de Ucrania y en pasados ediciones trataron temas como la violación de “La manada”.

Desde el próximo sábado 10 de febrero hasta el domingo de la semana siguiente en que se celebra el festival de comparsas en el auditorio municipal (para el que “as entradas véndense antes que para un concerto de Cold Play”), As máis plus estarán dando vida al Entroido de O Grove junto al resto de comparsas del municipio. “Que a xente se anime a disfrazarse, sobre todo o martes, porque o Entroido non é solo para as comparsas, ten cabida todo o mundo”, dice Elena Chaves.

Os Tarteiras

Os Tarteiras es la comparsa decana de Vigo, se fundó en 1979 y desde entonces ha permanecido en activo, incluso en 2021, el año en que la pandemia no les impidió salir a la calle, aunque tuvieron que hacerlo en grupos de cuatro. “Coñecésenos como comparsa desafinada, desorganizada e irreverente”, comenta Fiz Axeitos, su director e integrante en activo más veterano, pues lleva en la agrupación desde 1984. Algunos de los componentes fundadores se suman al cortejo en el “enterro da sardiña”, pero no salen a troulear por las calles el resto de días.

“Este ano tiñamos decidida a temática desde novembro, votamos telemáticamente casi 70 personas, aínda que hasta pasar reis non nos puxemos mans á masa ”, comenta Fiz Axeitos, quien anticipa que “dos 76 inscritos para saír o primeiro día só hai un home, o resto somos outro tipo de seres”, ofreciendo así una pista sobre la temática en la que se inspiran.

Las instalaciones de la asociación vecinal del Casco Vello, donde tiene su origen esta comparsa, les sirven de local de ensayo y talleres de preparación del atuendo, pero sobre todo de lugar “para facer grupo”. “O noso traballo é para pasalo ben, os ensaios son para que a a xente se aprenda a letra, non temos coreografía nin carnavalitos”, afirma Axeitos, quien considera que Os Tarteiras son la única comparsa auténtica que queda en Vigo. “Ao noso entender, o resto son trailers con equipos de sonido infernais e cero música en directo”, afirma, y por eso no participan en el desfile del Entroido desde hace trece años.

“Sacarlle punta a todo” es la seña de identidad de Os Tarteiras, que actualmente cuenta con casi ochenta componentes de diversas partes de la ciudad cuyas edades oscilan entre los pocos meses que tienen tres bebés y los más de ochenta de su integrante más longeva. Acompañados de mucha percusión y guitarras, estos trouleiros pasearán por las calles y locales del Casco Vello de Vigo durante las fiestas de carnaval, además de asistir al “enterro do berete” en Chapela y al festival del sábado de piñata en Moaña. “O máis importante é o cocido do domingo, como ten que ser”, bromea Axeitos, quien describe el ambiente que se vive esos días en el barrio, con vecinos que salen al paso de la comparsa ofreciendo a sus integrantes rosquillas de anís, filloas, roscón y flores dulces de carnaval.

Valla

Valla, la comparsa vinculada al Centro Veciñal e Cultural de Valladares, lleva desde octubre con los preparativos para el Entroido de 2024. “Este ano o tema vai de tiros”, anuncia Daniel Bastos, uno de los coordinadores de la comitiva, integrada por más de sesenta personas entre los cinco y los 55 años de parroquias y municipios limítrofes a Vigo.

“Pasámolo en grande, mesmo antes de desfilar xa estamos facendo festa”, comenta Bastos mencionando todos los Entroidos a los que van a participar este año: Tomiño, Vigo, Gondomar, A Guarda y Bembrive. La decoración de la carroza, el sonido, la puesta en escena, la coreografía y, por supuesto, los disfraces son los ingredientes que conforman el espectáculo que ofrecen y les ocupan meses de trabajo, divididos por equipos.