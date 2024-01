Enfangados en información basura

No sé cómo saldremos de esta pero parecen ciertas al menos dos cosas: una, que nos hallamos enfangados en una cantidad de información tal que no podemos procesarla y la mayoría de ésta, con la que nos alimentamos, es información basura. Otra, que a nadie parece importarle. Lo primero lo afirma con clarividencia Yuvalnoha Harari, autor consagrado de libros como Sapiens; lo segundo lo digo yo, lo que rebaja la credibilidad de la afirmación. El caso es que vienen malos tiempos para la comunicación y no mejores para los comunicadores profesionales y no está el problema en los medios de comunicación tradicionales, sobre todo los de prensa o su equivalente digital. El problema es que haya un número creciente de personas que no leen o leen pronto y mal lo que les llega desde nuevas plataformas digitales.

Cómo sostener una democracia sin un ciudadano informado? Cierran los kioscos de periódicos, se lee a trompicones lo que llega por vía digital sin saber de dónde y, como decía Gabriela Cañas, ex presidenta de EFE, detrás de esas plataformas no hay editores comprometidos con la función social del periodismo ni reglas deontológicas que protejan al lector de la manipulación y la mentira. Estamos acosados por fábricas de difamación y patrañas que se tragan honrados ciudadanos y, para más inri, se pasan entre ellos, hacinados en un vertederos de inmundicias de quienes se han metido subrepticiamente en el mundo informativo escudados por la invisibilidad y bajos costos de Internet y no solo originan un daño financiero a los medios de siempre sino que vacían las redacciones y precarizan el oficio periodístico ante la huida de la publicidad que ahora sufren. Hoy la cosa está clara. Están por un lado quienes saben que los medios tradicionales, en su versión papel o la misma volcada en Internet, son la única alternativa fiable con todos sus defectos; por otro, un número creciente de desinformados que todo lo obtienen de fuentes que llegan por vía digital pero sin nada que las respalde detrás ni pueda responder ante la ley de sus posibles desatinos. Ya no digamos ahora con las elecciones. Medio mundo va a votar en breve, entre ellos países como Estados Unidos con un candidato republicano que montó su propia red a la que llama con desfachatez La Verdad Social y que no es más que una lanzadera de infundios que consumen grandes masas desorientadas y de escasos recursos intelectuales como para poder filtrarlas. ¿Cree alguien que una persona que lee puede votar a ese soplagaitas,hortera, choni americano que no ha sabido más que ser millonario? Quienes atacan a los medios tradicionales con afirmaciones como “esto no lo vas a ver en la prensa” o bien son líderes populistas empeñados en emponzoñar (así dice Cañas) la democracia o intoxicar al lector o bien de esa minoría de bienpensantes que reivindican una prensa alternativa desprovista de intereses que la historia ha demostrado imposible o peor. No hace mucho que oí a un líder vecinal hablar de los “medios de desinfomación”, como si estuvieran ocupados por poderes maléficos empeñados en mentir y como si ellos tuvieran una alternativa que se pudiera construir más allá de su imaginación y buenos deseos. Se puede hacer una mirada muy crítica al periodismo, disentir de su segmentación ideológica, pero la buena noticia entre tantas malas es que el periodismo profesional todavía atrae a gente y todavía es considerado importante por la mayoría de la población. Qué será de la democracia y la sociedad sin esos medios escritos, fundamentalmente los de provincias más desideologizados y que constituyen mayoría, que no solo le informan de donde está al lector y lo que pasa en su entorno sino que sirven de denuncia contra las corruptelas del poder o crean opinión sobre muy variados problemas ciudadanos. Sí, pero a pesar de ello cierran los kioscos y cada vez se ve a menos personas con un periódico bajo el brazo.