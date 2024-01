Muebles de premio

Cuando uno piensa en bateas le vienen a la cabeza sabrosos mejillones o apetitosas ostras. Conforman uno de los paisajes más emblemáticos de las rías gallegas y de los más fotografiados. Esas estructuras flotantes tienen unos veinticinco o treinta años de vida útil, al cabo de los cuales se van sustituyendo por otras. Francisco Millán, carpintero y ebanista de Ribeira, se dio cuenta de que todas esas tablas podrían tener una segunda vida, así que transforma lo que iba a ser un residuo en muebles de diseño que llaman la atención de todo el mundo. Con su pieza “Noray” se acaba de alzar con el premio Artesanía de Galicia 2023, un mueble auxiliar que puede ser utilizado como banqueta, mesa o lámpara y que se inspira en esos postes metálicos en los que se aseguran las amarras de los barcos.

Aunque joven aún, Fran cuenta con un largo curriculum trabajando con algunas de las mejores empresas de ebanistería del mundo –desde muebles y decoración en yates de lujo a exclusivas tienda de ropa, entre otros sectores–, pero quiso volver a su tierra y emprender un proyecto de raíz gallega, diferente e innovador, a la vez que continuar con una saga familiar volcada en la carpintería. Vio que la madera de las bateas, cuando cumplían su función en el agua, no tenían otra misión que el olvido, excepto algún uso ocasional como elemento de jardín. Su ojo de artesano se fijó en unas piezas que son únicas, a las que el mar les deja un rastro de forma diferente y que además tienen una alta durabilidad por haber estado décadas en contacto con la salinidad marina.

Frouma Atlantic Wood tomó forma en 2022 con dos líneas de negocio: una trabajando con estudios de arquitectura o interiorismo y otra para el cliente particular. A lo largo de 2023 el proyecto ya tenía encargos tanto fuera como dentro de Galicia y la iniciativa gozaba de gran aceptación entre el público. Además del éxito empresarial llegó el reconocimiento público con el premio Artesanía de Galicia, entregado el día 20 de diciembre en Santiago.

El concepto de Frouma es el del oficio manual puro: el trabajo pausado y bien hecho, donde está la conciencia ecológica, el amor a la naturaleza y el alma gallega. Y el tiempo, un elemento que en la artesanía no se cuenta porque las cosas que merecen la pena no son inmediatas. “Noray” se distingue no solo por su materia prima y su inspiración, también por su versatilidad y diseño y el esfuerzo que, como toda artesanía, llevó su ejecución. Fueron nueve meses dándole vueltas a la idea hasta llegar a la obra final, que también hace un guiño al trabajo de las redeiras. Las piezas que diseña Fran pueden verse en su página web www.frouma.com.